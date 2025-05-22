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Новини Справа Богуслаєва
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Арештовано активи сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на пів мільярда гривень, - СБУ

Арештовано активи сина експрезидента Мотор Січі Богуслаєва

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора арештовано майно сина колишнього президента АТ "Мотор Січ" Олександра Богуслаєва, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Також читайте: Зеленський про затримання сина Богуслаєва в Монако: Це сигнал – за кордоном вони не сховаються

У СБУ нагадали, що у квітні 2025 року в Монако затримали сина ексочільника промислового гіганта. За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США. Тоді слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі". Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах.

Читайте: Продавали обладнання для гвинтокрилів у Росію: Топменеджер "Мотор Січі" дав свідчення проти Богуслаєва і уник тюрми

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (142) Мотор Січ (330) СБУ (12909)


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Топ коментарі
+10
А потім питають чому виробництва нема, чому усе занедбане ?

Тому що русня та її прихільники були у керівництві та виконували справи за вказівкою московитів.
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22.05.2025 14:46
+8
Віддати стратегічні підприємства держави у приватні руки, за безцінь... Це ж скільки розуму треба мати у тій макітрі?
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22.05.2025 15:30
+6
А по делу о госизмене там как дела? Или то дело табу, чтобы случайно не выйти на самих себя?
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22.05.2025 15:13
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Це лише вершина, майнового оточення родини богуслаєва, без врахування МАЙНА «третіх рук власності»!!
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22.05.2025 14:35 Відповісти
Точно, це тільки те , що знайшли. До ворожки не ходи: в цих щурів Богуслаєвих заначки по всіх дірках (офшорах). Їм головне, вирватися з буцегарні. А для цього існує корумпована юстиція.
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22.05.2025 16:13 Відповісти
А потім питають чому виробництва нема, чому усе занедбане ?

Тому що русня та її прихільники були у керівництві та виконували справи за вказівкою московитів.
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22.05.2025 14:46 Відповісти
Кацапи і зараз в Маріуполі кажуть, пасматрітє в каких руінах жилі еті хахли.
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23.05.2025 08:10 Відповісти
Зрозуміло. Дали вивести, залишив копійки, Zелені відрапортували про потужну перемогу.
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22.05.2025 14:56 Відповісти
А по делу о госизмене там как дела? Или то дело табу, чтобы случайно не выйти на самих себя?
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22.05.2025 15:13 Відповісти
Не на часі, або імєют права на ашібку
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23.05.2025 07:19 Відповісти
Віддати стратегічні підприємства держави у приватні руки, за безцінь... Це ж скільки розуму треба мати у тій макітрі?
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22.05.2025 15:30 Відповісти
Не розікрасти,як ze ублюдки це роблять,а передати в пенсійний фонд,або на ЗСУ.
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22.05.2025 15:40 Відповісти
а співпрвця зі слідством?? Не склеїлося???
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22.05.2025 16:06 Відповісти
китайчатина хотіла купити той завод і виробництво до себе перенести, навіть базу почали готувати, вчасно схаменулися і прикрили лавочку
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22.05.2025 19:51 Відповісти
Та ти шо Тепер зрозуміло чому пристрелили портнова
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23.05.2025 07:18 Відповісти
Дуже важливо до цього, щоб і зешобло не встигло сховатися, як щури...
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23.05.2025 08:30 Відповісти
 
 