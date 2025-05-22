Арештовано активи сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на пів мільярда гривень, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора арештовано майно сина колишнього президента АТ "Мотор Січ" Олександра Богуслаєва, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Також читайте: Зеленський про затримання сина Богуслаєва в Монако: Це сигнал – за кордоном вони не сховаються

У СБУ нагадали, що у квітні 2025 року в Монако затримали сина ексочільника промислового гіганта. За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США. Тоді слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі". Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах.

Читайте: Продавали обладнання для гвинтокрилів у Росію: Топменеджер "Мотор Січі" дав свідчення проти Богуслаєва і уник тюрми

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.