Новини Фото смерть в ТЦК
4 840 78

Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. ДОКУМЕНТ

Адвокат сім’ї Романа Сопіна оприлюднив висновок судово-медичної експертизи щодо його смерті у приміщенні розподільчого пункту після мобілізації.

Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, передає Цензор.НЕТ.

У висновку зазначено, що причиною смерті стали крововилив, перелом склепіння та основи черепа, закрита черепно-мозкова травма, а також травма тупим предметом.

експертиза
Фото: Дарина Трунова
експертиза
Фото: Дарина Трунова

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: Решетилова заявила про необхідність детального розслідування

"Щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях - висновки зробіть собі. Можливо, мається на увазі й підлога як тупий предмет", - зауважила Трунова.

Журналістка додала, що військова прокуратура, ДБР та поліція займаються розслідуванням цього випадку.

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті в Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трагічно загинув український інженер-творець роботизованої машини для розмінування Богдан Змий. ФОТО

У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.

Подільський ТЦК та СП у місті Києві заявив, що 43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".

Автор: 

смерть (6843) експертиза (222) мобілізація (3262)
Топ коментарі
+14
Для тцкунів звісно тупий предмет-це підлога. І взагалі,потураєв сказав що то все діпфейки. Зелепокидьки тримаються на лояльності поліцаїв та тцкунів. Інакше ця гнила піраміда впаде.
28.10.2025 14:51 Відповісти
+13
Тобто не просто відкиздили, а влупили якимось дрючком по голові... ну молодці.. може в бусік не влізав? тіпа двері не закривалися то вони його туди ногою запресували?
28.10.2025 14:49 Відповісти
+9
Точно. Или молотком себя по затылку. Или родовая травма. Просто не знали.
28.10.2025 15:00 Відповісти
Тобто не просто відкиздили, а влупили якимось дрючком по голові... ну молодці.. може в бусік не влізав? тіпа двері не закривалися то вони його туди ногою запресували?
28.10.2025 14:49 Відповісти
Міг і з кимось із таких самих мобілізованих побитися. Міг сам хильнуть пляшку і впасти. Багато чого може бути.
28.10.2025 14:52 Відповісти
Точно. Или молотком себя по затылку. Или родовая травма. Просто не знали.
28.10.2025 15:00 Відповісти
Колаборант вмер, нічого страшного. Скільки їх гине на фронті.
28.10.2025 15:28 Відповісти
З якого дива він колаборант?
28.10.2025 15:35 Відповісти
Тому що порушував порядок на території ТЦК, протестував проти мобілізації!
28.10.2025 15:37 Відповісти
Де в тексті про якісь порушення порядку та протестування?
28.10.2025 15:38 Відповісти
з вас пишущих гандонів хто був на розподільчому пункті? це філіал пекла на землі, 90% це сброд алкаші, наркомани і псіхи. багато хворих, той белку лове на стелі, той ригае інші хто бьеться хто в карти грае, сморід і постійний галас, і як хтось плануе з другого яруса до підлоги вниз головою то нічого дивного немае.там може бути що завгодно.
28.10.2025 15:51 Відповісти
Протест був у вигляді смерті. То він спеціально вмер шоб навести тінь на органи ТЦК.
28.10.2025 15:52 Відповісти
Якщо Ви думаєте, що після війни познаходять тільки бандитів тцкшників, а ви, тупі номерні пропагандони, пропетляєте - то Ви помиляєтесь. Не можна порушувати права людини. Без виключень і виправдань. Затямте це собі.
28.10.2025 16:01 Відповісти
Смерть мобілізованого у Києві: ТЦК та 71 **** заявили, що чоловік "знепритомнів, впав і вдарився головою" Джерело: https://censor.net/ua/n3581520

це офіційна заява, а ти іпсо розповсюджуєш. яка бійка? який алкоголь? шо ти мелеш? алкоголю не було знайдено в крові, і бійки не було.
28.10.2025 15:00 Відповісти
Так, можна знепритомніти і впасти навзнак. Якщо ще східці позаду- от тобі і смерть. У нас так мужик загинув. Упав біля східців. Перелом основи склепіння черепа, кома і смерть.
28.10.2025 15:03 Відповісти
а ти цю новину читав, під якою ти коменти пишеш? що там у висновку судово-медичної експертизи написано? перекажи, бо бачу що ти не читав.
28.10.2025 15:07 Відповісти
Та це "позитивний тцкун". Він завжди таке меле.
28.10.2025 15:04 Відповісти
Ну, позитивний я і справді. Мене ніхто не бусифікував, не тіг у машину, як ото на відео- обісралося, обісцялося і верещить як порося, ніхто не бив, я навіть на розподільчому пункті не був. І зараз містом ходжу спокійно, не ховаюся кущами.
28.10.2025 15:17 Відповісти
Це називається "заброньований по блату бот". Звісно можна ходити по місту і показувати свій "хєроїзм".
28.10.2025 15:24 Відповісти
Ні. Броні у мене якраз і нема. Але маю посвідчення інваліда війни.
28.10.2025 15:26 Відповісти
..афганської. Ну звісно. 62 роки. Інвалід... А папа-турєцкоподданий.
28.10.2025 15:31 Відповісти
46 взагалі-то. З березня цивільний.
28.10.2025 15:33 Відповісти
Отримав у другому відділенні бусифікаційного департаменту людоловських військ?
28.10.2025 15:38 Відповісти
Ага. Мобілізовані тільки в ТЦК і збираються, щоб попіздитися.
28.10.2025 15:01 Відповісти
Кому фуфло впарюєшь вертухай?!
28.10.2025 15:18 Відповісти
О, ;взломщік лохматих сєйфов; Дмитро Андерсен, тьху, Лебідь тут як тут. Пролапс зашили, чи так і мучишся?
28.10.2025 15:34 Відповісти
А ти із русского подполья?
28.10.2025 15:32 Відповісти
На мою думку встановлення простих копієчних відеокамер повністю зняло б подібні розмови, шо хтось когось побив і таке інше.
Правда тоді буде складніше киздити "абітурієнтів".
28.10.2025 16:00 Відповісти
Для тцкунів звісно тупий предмет-це підлога. І взагалі,потураєв сказав що то все діпфейки. Зелепокидьки тримаються на лояльності поліцаїв та тцкунів. Інакше ця гнила піраміда впаде.
28.10.2025 14:51 Відповісти
А ви теж сидите, язики в сраки позатягували. Виходьте на вулиці, пишіть транспаранти ; Ні мобілізації, ТАК капітуляції!; , Путін ввєді войска!;, ;Свободу попугаям!;.
Мовчите- значить все влаштовує.
Я не правий?
28.10.2025 14:54 Відповісти
100 відсотків!!!!!!!!!
28.10.2025 15:08 Відповісти
Вас хтось із мобілізованих налякав, вдарив пустим мішком з закутку? І це причина писати отаку муйню?
28.10.2025 15:19 Відповісти
Причина банальна. Гроші. Та відсутність совісті.
28.10.2025 15:25 Відповісти
Діалогу з Вадимир Каракай(?) не буде. Адмін проти.
28.10.2025 15:09 Відповісти
От мені дуже цікаво, а якої національності ці співробітники ТЦК? Невже іноземці?
показати весь коментар
28.10.2025 14:54 Відповісти
буряти не меньше може мордвінці чи навіть чувашці
28.10.2025 15:01 Відповісти
За злочин, треба нести КРИМІНАЛЬНУ відповідальність! Татаров з портновськими, напише, усе що знає??
28.10.2025 14:54 Відповісти
уголовка предусмотрена только для обычного плебса если посмеет тявкнуть на систему, псов режима это не касается. Более того, у них защита максимальная из возможных. Разве что иногда мудрому нариду кость кинут
28.10.2025 15:01 Відповісти
Помните, как Януковича " убили" тупым тяжёлым предметом? Может и тут хлопец после подзатыльник трупом прикинулся?
28.10.2025 14:58 Відповісти
Шуткі шутішь?
28.10.2025 15:21 Відповісти
ого, нихрена себе. Это что, решили показательное выступление устроить? Раньше "эпилептические" припадки и падения никого не смущали
28.10.2025 14:59 Відповісти
а що буде в результаті?
28.10.2025 15:01 Відповісти
вы сами знаете ответ
28.10.2025 15:02 Відповісти
та отож
28.10.2025 15:09 Відповісти
Ну тобто навмисне вбивство. Усю цю шоблу разом треба на нари, серед них людей взагалі нема.
28.10.2025 15:04 Відповісти
Раз дзвонив батькам і казав привезти речі, коли вже проходив ВЛК - значить забусярили. Відповідно питання - він помер вже як герой-військовий чи ще як сцикун-ухилянт?
28.10.2025 15:04 Відповісти
як герой-військовий, бо Це сталося після того, як його мобілізували. Джерело: https://censor.net/ua/n3581433
28.10.2025 15:10 Відповісти
Ну то вже легше, принаймні не казатимуть "втопився в Тисі як собака" чи там "здох в сцяках, ховаючись у підвалі". Як людина помер.
28.10.2025 15:30 Відповісти
Блін, якийсь в вас занадто чорний сарказм. Якшо це сарказм.
28.10.2025 16:01 Відповісти
Тупим предметом був, вірогідно, інший бусифікований.
28.10.2025 15:11 Відповісти
А як же висери брехливих тецекашників про "епілепсію" та підгавкуючих їм разних каракаїв та інших бойових дідів про "просто впав і вмер, таке буває"?
28.10.2025 15:15 Відповісти
Ти б краще долею невинно застрелених поліцією афроамериканців переймався.
28.10.2025 15:19 Відповісти
Вертухай...як воно на біле казати , шо то чорне?
28.10.2025 15:23 Відповісти
тобі афроамериканці важливіші за українців? ну ти й гнида.
28.10.2025 15:25 Відповісти
А ти думаєш кацапи пожаліють тебе, українця?
І я жартую. Alex Rozhenko #597231 до США має таке ж відношення як слон до балету. Він з Донецька.
28.10.2025 15:30 Відповісти
які кацапи? Романа Сопіна вбили кацапи? ти серйозно зараз заявляєш що у розподільчому пункті в Києві людину вбили кацапи???
28.10.2025 15:39 Відповісти
Случайный удар рукоятью пистолета проверенное временем средство. Все збс.
28.10.2025 15:19 Відповісти
Ого який "матеріал" пропадає у ТЦК.
Убити людину з одного удару.
Чому не в диверсантах?
28.10.2025 15:23 Відповісти
Экспертиза подтвердила cмерть мобилизованного из-за травмы головы тупым предметом., скорее всего валенком.. И наверное, он там кричал "Слава россии", видимо, перепутал немного своё местоположение..
28.10.2025 15:23 Відповісти
Нічого смішного. У нас один реально таке кричав. Репетував що скоро ;всєм вам бандери хана, русскіє ідут!;
Ну, його таки не мобілізували. Зараз в ізоляторі сидить, суду чекає. На нього ще пару спалених автівок повісили, хоча він там і ні до чого.
28.10.2025 15:29 Відповісти
представляю как мусорки местные обрадовались на лошару ватную висяки все повесить....а ждать с продвижением кацапов может и до 150 лет не дождеться,ползут рахитоидные рузкие медлее улитки в 3 раза.))))
28.10.2025 15:48 Відповісти
Ну, я бачив відео з ним і признаюся- я тільки за. Особисто я на нього ще б що-небуть повісив.
28.10.2025 15:50 Відповісти
експертиза підтвердила травму тупим предметом

Хороший воєнком і конкурси інтєрєсниє
28.10.2025 15:33 Відповісти
А що там могло бути, помер від вогнепального поранення?
Зрозуміло, що помер від удару або падіння від удару.
Зе тут ні до чого, це бояри погані
28.10.2025 15:37 Відповісти
Та то таке, добре шо не буряти.
28.10.2025 15:37 Відповісти
в таких новинах ніколи не побачиш Ореста Бартку. Зато як в новинах про брачьниє ігри москалів він інтерпретує, що так будуть робити з українцями, які не хочуть служить
28.10.2025 15:40 Відповісти
Ось ти й попався! Жоден москаль не знає, шо Ореста - то жіноче ім'я!
28.10.2025 15:43 Відповісти
та я знаю, що той мужик у в'язаному світері з пляшкою пива позиціонує себе як особа жіночої статі
28.10.2025 15:58 Відповісти
Ну, ні тебе, ні твоєї компашки в темах де кацапам відриває дупи теж ніколи не видно.
28.10.2025 15:53 Відповісти
А це що?
28.10.2025 15:57 Відповісти
Вау! Уявляю як тобі важко було. Моя повага!
28.10.2025 15:59 Відповісти
Те що твориться в нашій армії в певних частинах давно має розслідувати Гаага. Але не буде з зрозумілих причин.
28.10.2025 15:39 Відповісти
Адрес распределительного пункта может надо было замазать?

П.С. И кстати, название улицы - я правильно разобрал? Если да, то неужели до сих пор такое не переименовано в Киеве?
28.10.2025 15:45 Відповісти
Про название улицы - это я имел ввиду адрес его проживания.
28.10.2025 15:48 Відповісти
Посмотрел в интернете - в 2022 переименовали в Пантелеймона Кулиша. Видимо по инерции еще пишут по старому. Но вообще странно, что даже еще до 22 г. улица называлась в честь рашкинского города.
28.10.2025 15:53 Відповісти
 
 