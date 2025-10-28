Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. ДОКУМЕНТ

Адвокат сім’ї Романа Сопіна оприлюднив висновок судово-медичної експертизи щодо його смерті у приміщенні розподільчого пункту після мобілізації.

Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, передає Цензор.НЕТ.

У висновку зазначено, що причиною смерті стали крововилив, перелом склепіння та основи черепа, закрита черепно-мозкова травма, а також травма тупим предметом.

"Щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях - висновки зробіть собі. Можливо, мається на увазі й підлога як тупий предмет", - зауважила Трунова.

Журналістка додала, що військова прокуратура, ДБР та поліція займаються розслідуванням цього випадку.

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті в Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.

Подільський ТЦК та СП у місті Києві заявив, що 43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".

