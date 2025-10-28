Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. ДОКУМЕНТ
Адвокат сім’ї Романа Сопіна оприлюднив висновок судово-медичної експертизи щодо його смерті у приміщенні розподільчого пункту після мобілізації.
Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, передає Цензор.НЕТ.
У висновку зазначено, що причиною смерті стали крововилив, перелом склепіння та основи черепа, закрита черепно-мозкова травма, а також травма тупим предметом.
"Щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях - висновки зробіть собі. Можливо, мається на увазі й підлога як тупий предмет", - зауважила Трунова.
Журналістка додала, що військова прокуратура, ДБР та поліція займаються розслідуванням цього випадку.
Що передувало?
Нагадаємо, у розподільчому пункті в Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.
У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.
У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.
Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.
Подільський ТЦК та СП у місті Києві заявив, що 43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".
це офіційна заява, а ти іпсо розповсюджуєш. яка бійка? який алкоголь? шо ти мелеш? алкоголю не було знайдено в крові, і бійки не було.
Правда тоді буде складніше киздити "абітурієнтів".
Мовчите- значить все влаштовує.
Я не правий?
І я жартую. Alex Rozhenko #597231 до США має таке ж відношення як слон до балету. Він з Донецька.
Убити людину з одного удару.
Чому не в диверсантах?
Ну, його таки не мобілізували. Зараз в ізоляторі сидить, суду чекає. На нього ще пару спалених автівок повісили, хоча він там і ні до чого.
Хороший воєнком і конкурси інтєрєсниє
Зрозуміло, що помер від удару або падіння від удару.
Зе тут ні до чого, це бояри погані
П.С. И кстати, название улицы - я правильно разобрал? Если да, то неужели до сих пор такое не переименовано в Киеве?