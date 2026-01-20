46% житлового фонду столиці без тепла. Відновлення водопостачання на лівому березі очікуємо упродовж дня, - Кулеба

Енергетична інфраструктура України знову перебувала під масованими російськими обстрілами. Під ударами - Київ і область, Дніпропетровщина, Сумщина, Одещина, Вінниччина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що у Києві внаслідок атак без опалення залишилися 5 635 будинків.

"Це близько 46% житлового фонду столиці. 12 будинків не мають тепла ще з 9 січня - через прямі наслідки обстрілів. Для пришвидшення робіт залучено 40 аварійних бригад "Укрзалізниці" та 20 бригад з інших регіонів України, які цілодобово працюють разом із міськими службами", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з водопостачанням

Він також підтвердив, що наразі ускладнена ситуація і з водопостачанням. Правобережжя Києва працює на зниженому тиску. Лівобережжя тимчасово без води - близько 3 500 житлових будинків.

"Очікуємо відновлення подачі протягом дня", - уточнив міністр.







Ситуація на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині після ударів по критичній інфраструктурі без тепла залишилися понад 15 тисяч абонентів у Дніпрі та Зеленодольську. Ремонтні роботи тривають. Залучаються додаткові ресурси.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.

Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

