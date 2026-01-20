46% житлового фонду столиці без тепла. Відновлення водопостачання на лівому березі очікуємо упродовж дня, - Кулеба
Енергетична інфраструктура України знову перебувала під масованими російськими обстрілами. Під ударами - Київ і область, Дніпропетровщина, Сумщина, Одещина, Вінниччина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Кулеба нагадав, що у Києві внаслідок атак без опалення залишилися 5 635 будинків.
"Це близько 46% житлового фонду столиці. 12 будинків не мають тепла ще з 9 січня - через прямі наслідки обстрілів. Для пришвидшення робіт залучено 40 аварійних бригад "Укрзалізниці" та 20 бригад з інших регіонів України, які цілодобово працюють разом із міськими службами", - йдеться у повідомленні.
Ситуація з водопостачанням
Він також підтвердив, що наразі ускладнена ситуація і з водопостачанням. Правобережжя Києва працює на зниженому тиску. Лівобережжя тимчасово без води - близько 3 500 житлових будинків.
"Очікуємо відновлення подачі протягом дня", - уточнив міністр.
Ситуація на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині після ударів по критичній інфраструктурі без тепла залишилися понад 15 тисяч абонентів у Дніпрі та Зеленодольську. Ремонтні роботи тривають. Залучаються додаткові ресурси.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
