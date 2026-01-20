46% житлового фонду столиці без тепла. Відновлення водопостачання на лівому березі очікуємо упродовж дня, - Кулеба

Енергетична інфраструктура України знову перебувала під масованими російськими обстрілами. Під ударами - Київ і область, Дніпропетровщина, Сумщина, Одещина, Вінниччина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що у Києві внаслідок атак без опалення залишилися 5 635 будинків.

"Це близько 46% житлового фонду столиці. 12 будинків не мають тепла ще з 9 січня - через прямі наслідки обстрілів. Для пришвидшення робіт залучено 40 аварійних бригад "Укрзалізниці" та 20 бригад з інших регіонів України, які цілодобово працюють разом із міськими службами", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з водопостачанням 

Він також підтвердив, що наразі ускладнена ситуація і з водопостачанням. Правобережжя Києва працює на зниженому тиску. Лівобережжя тимчасово без води - близько 3 500 житлових будинків.

"Очікуємо відновлення подачі протягом дня", - уточнив міністр.

обстріл України
обстріл України
обстріл України

Ситуація на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині після ударів по критичній інфраструктурі без тепла залишилися понад 15 тисяч абонентів у Дніпрі та Зеленодольську. Ремонтні роботи тривають. Залучаються додаткові ресурси.

Також читайте: Через атаку РФ знеструмлено водопровідну інфраструктуру Києва: де немає води?

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві поки неможливо скасувати екстрені відключення світла, - Шмигаль

Кулеба Олексій (306)
Вечерний обзор 19.01.2026 ОТ ОЛЕГ ПОНОМАРЬ Источник: https://www.ponomaroleg.com/evening-review-2026-01-19/
20.01.2026 12:27 Відповісти
дякуємо zельоному підрахую могільщіку олексію кулебі - цвинтар нас точно об'єднає
20.01.2026 12:31 Відповісти
куліба, йди нхй. разом з братом.
20.01.2026 12:39 Відповісти
Мабуть, тиМошенниця свої грошенята за ГАЗ, передасть Українцям???!
«Внутреннее кубло: начнем с Тимошенко. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества народного депутата и главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Суд также отказал защите в открытом заседании дела. Следующее заседание состоится 20 января в 13:30. Важно отметить, что до конца среды Тимошенко должна внести залог в 33 млн грн. Я не могу без слез смотреть на видео, где Тимошенко плачет о том, что у нее нет 770 тыс долларов. Напомню вам, что на Западе ее называют Мисс 11 миллиардов долларов - это примерно ее состояние, учитывая, что западные разведки считают, что она получала процент-долю все 10 лет действия своего преступного газового контракта с Россией. Источник: https://www.ponomaroleg.com/evening-review-2026-01-19/ «(С)
20.01.2026 12:52 Відповісти
На Москві зараз ще холодніше, ніж у нас.
Але туди, попри публічні обіцянки Лідора, летять тільки "двушечки".

20.01.2026 13:06 Відповісти
Весь цей час було тепліше.
20.01.2026 14:16 Відповісти
Через три дні такі буде блекаут на москві?
20.01.2026 15:02 Відповісти
зе-баран констатирует факт
20.01.2026 13:37 Відповісти
 
 