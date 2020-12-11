"Слідчі дії не проводяться, не допитаний Зеленський і його апарат, комітет з оборони зібрався тільки через 3 місяці після провалу", - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Розслідування обставин провалу спецоперації із затримання найманців приватної військової компанії Вагнера практично не ведеться, а необхідні дії або не проводяться, або затягуються.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Слідчих дій немає, не допитані всі посадові особи, які перебували в кабінеті президента Зеленського на засіданні, після якого стався провал спецоперації, не допитаний сам Зеленський, як і не допитаний його апарат. Це велика проблема. Комітет з оборони провів засідання з цього питання тільки минулого понеділка - через три місяці після провалу спецоперації", - сказав Бутусов.

Крім того, Бутусов розповів, що був офіційно допитаний в ДБР і розкрив всі свої джерела інформації у справі "вагнерівців", щоб прискорити слідчі дії.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.