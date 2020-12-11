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"Слідчі дії не проводяться, не допитаний Зеленський і його апарат, комітет з оборони зібрався тільки через 3 місяці після провалу", - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Розслідування обставин провалу спецоперації із затримання найманців приватної військової компанії Вагнера практично не ведеться, а необхідні дії або не проводяться, або затягуються.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Слідчих дій немає, не допитані всі посадові особи, які перебували в кабінеті президента Зеленського на засіданні, після якого стався провал спецоперації, не допитаний сам Зеленський, як і не допитаний його апарат. Це велика проблема. Комітет з оборони провів засідання з цього питання тільки минулого понеділка - через три місяці після провалу спецоперації", - сказав Бутусов.

Крім того, Бутусов розповів, що був офіційно допитаний в ДБР і розкрив всі свої джерела інформації у справі "вагнерівців", щоб прискорити слідчі дії.

Читайте: Полковник ГУР Міноборони підтвердив на засіданні комітету ВР інформацію про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) слідство (130) Бутусов Юрій (3589) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+19
Де це мій паціент Ігорюнька L?
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11.12.2020 11:23
+18
У него дилема Он и министром обороны Бутусова хочет и в то что Бубочка предатель не верит, поэтому просто закосит под дурочка и вспомнит Порошенко.
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11.12.2020 11:30
+17
дави їх Юра
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11.12.2020 11:25
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Де це мій паціент Ігорюнька L?
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11.12.2020 11:23 Відповісти
У него дилема Он и министром обороны Бутусова хочет и в то что Бубочка предатель не верит, поэтому просто закосит под дурочка и вспомнит Порошенко.
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11.12.2020 11:30 Відповісти
А что? Возможно и тут замешан "барыга" и "торговец на войне".
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11.12.2020 11:31 Відповісти
Однозначно це Порох учудив !! Ця паранойя зеленої плісняви ,ідентична параноїдальній маячні кремлівських недоумків про візитівку Яроша !!!))
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11.12.2020 11:38 Відповісти
Так Виталий Рыбников прямо и указывает на источника всех поражений нашего перизидента
https://censor.net/ru/resonance/3236190/smojet_li_poroshenko_pomeshat_zelenskomu_bystro_privezti_v_ukrainu_vaktsinu_ot_kovida
Кстати, как там продвигаются "дела" прокурорши по поводу Порошенко? Накопали хоть что-то про "вывезенные десятки и сотни миллиардов, украденные у народа"? Или, как всегда, "мыльный пузырь"?
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11.12.2020 12:08 Відповісти
Не до этого ей, проблему решает погасить задолженность за проживание на госдаче.
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11.12.2020 16:42 Відповісти
Після його прочитаних постів, я 5 хвилин відхожу від його дібілізма.
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11.12.2020 11:36 Відповісти
дави їх Юра
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11.12.2020 11:25 Відповісти
гАвно нельзя ДАВИТЬ! От єтого оно размазівается и смраду от него становится еще больше, ПОЙМИТЕ!!! ГАВ-но можно только ЛИКВИДИРОВАТЬ (сміть!)
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11.12.2020 11:36 Відповісти
Так оно у Няго все в памперсах остается,он их только меняет.
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11.12.2020 12:07 Відповісти
Как не оттягивай время, а отвечать за зраду придется, и по полной. Тогда "зеледермы" за одну понюшку расколются, всё выложат.
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11.12.2020 11:29 Відповісти
Слідчі дії!! А кого шукают, самих себе ??)))
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11.12.2020 11:29 Відповісти
Ничего не меняется в мире подлой политики, особенно, если у государственного руля стоят подонки (избранные 73% наріда).

"Резня в тегеранском посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в Санкт-Петербург своего внука Хозрев-мирзу. В его задачу входило добиться принятия извинений за убийство посла и смягчения бремени контрибуции. В числе богатых даров, преподнесённых им российскому императору Николаю I, был и знаменитый алмаз «Шах». В конечном итоге резня не послужила причиной серьёзных осложнений в отношениях между Россией и Персией, а выплата куруров была отложена на пять лет.
Николай I - Хозрев-мирзе, приняв алмаз: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие»".
Только в нашем случае не было ни алмазов, ни извинений.
"Злополучное минское происшествие" предано забвению. До избрание другого президента.
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11.12.2020 11:30 Відповісти
Если вы имеете ввиду события 1836 года, то изложение звучит в форме немного похожей на легенду. Тогда же были опубликовано Путешествие в Арзрум, где Пушкин якобы встречает тело Грибоедова."Кого везёте - Грибоеда". Дальнейшие исследования показали много противоречий. Была ли эта встреча - по датам много расхождений. Да и докладные от Грибоедова были обнаружены после его смерти. Поэтому ваше изложение истории о резне и алмазе слегка покрыта мифическим налётом. Много раз общеизвестные факты в истории России оказывались красивой легендой.
Да кстати попалась статья о Пушкине и Грабоедове http://www.mecenat-and-world.ru/aragast/6-aragast/zaharov.htm.
Немного длинно, но много нового
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11.12.2020 22:01 Відповісти
"Поэтому ваше изложение истории о резне и алмазе..." - на слова царя ссылаются многие авторитетные источники того времени. Да и событиям в посольстве немало свидетельств. Ваше дело верить или нет.
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11.12.2020 22:40 Відповісти
"...не допрошен Зеленский..." - клоун любой допрос превратит в фарс. Єто возможно только если за неделю до допроса запереть гундосого в шкапчик и не давать нюхать коксу...
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11.12.2020 11:32 Відповісти
Вот, другое дело. Акцент на зеленском и к. Корень зла - сам зеленский.
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11.12.2020 11:35 Відповісти
Провалу не було. Спецслужби спрацювали чудово. Була банальна зрада державних інтересів.
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11.12.2020 11:36 Відповісти
Все же больше похоже на провал. На опубликованных записях эти вагнеровцы как раз и раскручивают версию которую до этого в мус мололи официальные росиянские представители: якобы росия не причем, это все местные бомжы, которым помогли заезжие бомжы сбивали самолёты из чего попало в том числе из буков и возили их с какого то нуля. На записях нет ни слова о оружии из росийи и военных. И вот в этом то и нужно разобраться, похоже с самого начала эта операция и была под колпаком у росиянцев.
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11.12.2020 12:55 Відповісти
А чого мовчав цей "військовий експерд", коли "провалилася" операція по виводу військ з оточення в Іловайську? Коли ворог віроломно посилював і посилював оточення, а конфітюр надзвонював ворогу і випрошував клятви, що всіх випустять, а той клявся, а сам підтягував свої сили...
Щоб розстріляти сотні хлопців як в тирі...
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11.12.2020 11:44 Відповісти
Ну уж нет. Во времена Порошенко Цензор стал площадкой для сотен кремлевских троллей, раздувающих "зраду", сотен историй "про Вальцмана", про "липецкую фабрику, уплачивающую налоги агрессору", "про свинарчуков". А вот про успешно работающую все годы войны Курскую кондитерскую фабрику одного известного рыга вы не найдете ни строчки во всем украинском интернете. Совпадение? - Не думаю.
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11.12.2020 12:00 Відповісти
а как тогда надо было поступить ?
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11.12.2020 12:00 Відповісти
Ты тут так голословно утверждаешь, что он молчал, а я вот прекрасно помню, что все как раз наоборот, Бутусов активно писал в то время. И о том, что граница открыта, и почти за неделю до окружения писал о вторжении кацапских военных частей, в то время как Петя с Муженко "были в домике" и парады проводили и были в домике, писал про Илловайск от начала и до конца, и про то, что ты тут перечислил, "обещанный зеленый коридор", "слово кацапского офицера", и тд. он писал многократно.
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11.12.2020 12:09 Відповісти
"А чого мовчав "
Та що ти тут кукурікаєш як півень? Піди та запитай про те беспосередньо командувача іловайської операції - генерала Хомчака, чинного Голову Генерального Штабу.
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11.12.2020 12:41 Відповісти
Следственные действия не проводятся/ И вряд ли будут проводиться при кодлане Коломойского. " Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак / Создание ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции" буду блокировать лично, - Арахамия / Слуги народа" и ОПЗЖ совместно блокируют расследование "дела вагнеровцев"/ "Бред. Я об этом читал", - Зеленский про "слив" операции по задержанию террористов из ЧВК Вагнера / Практически все привлеченные к "вагнеровской спецоперации" сотрудники спецслужб уволены. Им "шьют" дела.
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11.12.2020 11:44 Відповісти
Ще влітку пан Арестович якось проговорився - будь-яка невдала спецоперація включає пункт - зачистка. Але там стався прокол - було інформаційне вікно, в яке протиснулись Ар"єв і Бутусов і висмикнули інфу, яку крити нічим, тому зелебобіки впали на мороз і вмикнули режим "дурачок".
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11.12.2020 11:48 Відповісти
Да ну? То вам просто не повезло, попали на двурушника-модератора. Меня банят как раз за примеры того, как сегодня попираются все моральные и нравственные принципы в Украине. И за то, что Украина СЕГОДНЯ все больше превращается в территорию бесстыдства и беззакония. А там уже и до Таежного союза недалеко. Или скорой дороги в казенный дом или Ростов (как получится) одного квартального кловуна.
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11.12.2020 12:12 Відповісти
"Следственные действия не проводятся, не допрошен Зеленский и его аппарат, комитет по обороне собрался только через 3 месяца после провала", - Бутусов о деле "вагнеровцев" - Зеленского допросят после смены власти при условии, что будут ликвидированы олигархи с ихними наследниками.
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11.12.2020 12:02 Відповісти
Замість держапарату - Смердюча жижа..!
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11.12.2020 12:02 Відповісти
Країна яка не карає її могильників приречена на зникнення з мапи світу. Зелена погань повинна вже давати свідчення в трибуналі. Тому все керівництво конрозвідки ГРУ, СБУ, повинно бути вигнане у відставку за непрофесіоналізм і потурання ворогам.
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11.12.2020 12:03 Відповісти
Добавте: Зелене кер1вництво,профес1онал1в Шмаркля й Дерьмак вже вигнали.
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11.12.2020 12:11 Відповісти
****, яка гидота ця Влащенко...
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12.12.2020 08:16 Відповісти
 
 