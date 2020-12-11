"Слідчі дії не проводяться, не допитаний Зеленський і його апарат, комітет з оборони зібрався тільки через 3 місяці після провалу", - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО
Розслідування обставин провалу спецоперації із затримання найманців приватної військової компанії Вагнера практично не ведеться, а необхідні дії або не проводяться, або затягуються.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".
"Слідчих дій немає, не допитані всі посадові особи, які перебували в кабінеті президента Зеленського на засіданні, після якого стався провал спецоперації, не допитаний сам Зеленський, як і не допитаний його апарат. Це велика проблема. Комітет з оборони провів засідання з цього питання тільки минулого понеділка - через три місяці після провалу спецоперації", - сказав Бутусов.
Крім того, Бутусов розповів, що був офіційно допитаний в ДБР і розкрив всі свої джерела інформації у справі "вагнерівців", щоб прискорити слідчі дії.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
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https://censor.net/ru/resonance/3236190/smojet_li_poroshenko_pomeshat_zelenskomu_bystro_privezti_v_ukrainu_vaktsinu_ot_kovida
Кстати, как там продвигаются "дела" прокурорши по поводу Порошенко? Накопали хоть что-то про "вывезенные десятки и сотни миллиардов, украденные у народа"? Или, как всегда, "мыльный пузырь"?
"Резня в тегеранском посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в Санкт-Петербург своего внука Хозрев-мирзу. В его задачу входило добиться принятия извинений за убийство посла и смягчения бремени контрибуции. В числе богатых даров, преподнесённых им российскому императору Николаю I, был и знаменитый алмаз «Шах». В конечном итоге резня не послужила причиной серьёзных осложнений в отношениях между Россией и Персией, а выплата куруров была отложена на пять лет.
Николай I - Хозрев-мирзе, приняв алмаз: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие»".
Только в нашем случае не было ни алмазов, ни извинений.
"Злополучное минское происшествие" предано забвению. До избрание другого президента.
Да кстати попалась статья о Пушкине и Грабоедове http://www.mecenat-and-world.ru/aragast/6-aragast/zaharov.htm.
Немного длинно, но много нового
Щоб розстріляти сотні хлопців як в тирі...
Та що ти тут кукурікаєш як півень? Піди та запитай про те беспосередньо командувача іловайської операції - генерала Хомчака, чинного Голову Генерального Штабу.