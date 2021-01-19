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МЗС Білорусі повідомило про наявність аудіоспростування заяв колишнього спецпризначенця Макара. АУДIО

МЗС Білорусі називає колишнього співробітника антитерористичного підрозділу КДБ "Алмаз" Ігоря Макара "шахраєм зі зрозумілими мотивами" і опублікувало аудіозаписи, що компрометують Макара.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

"Насправді цей індивід нам доволі давно знайомий, тому ми з певним скепсисом спостерігали за всієї метушнею, яка розкрутилася навколо його висловлювань. Ми також відзначили реакцію наших українських колег, які ледь не вирішили збудувати на цьому ціле нове розслідування. Притому зрозуміло, що виключно з політичних причин. Так от, відомий нам він тому, що справді тричі звертався в наше Посольство в Литві влітку 2020 року. І з цих звернень абсолютно зрозумілі всі його мотиви. Але ми терпляче чекали, коли ж до нас встановленим порядком звернеться українська сторона по правову допомогу, як вона і заявляла, щоб провести об'єктивну перевірку. Оскільки до сьогодні так ніхто і не звернувся, в їхньому бажанні бути об'єктивними виникають резонні сумніви і далі чекати, напевно, не має сенсу", - сказав прессекретар МЗС Білорусі А.Глаз.

Він зазначив, що у МЗС Білорусі "є переконливі свідчення, зокрема аудіозапис, який недвозначно демонструє явні шахрайські цілі цього ділка".

"Аби не бути голослівними, ми сьогодні ж готові оприлюднити їх. Під час прослуховування рекомендую пригадати одну з цитат цього персонажа: "...я завжди був чесним і порядним". Наголошу, що за лінією відповідних служб матеріали передано Польщі, Литві та Німеччині. У разі надходження готові розглянути і звернення української сторони", - сказав прессекретар МЗС Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макар, що оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві: "Набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ"

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.  Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Як відомо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Також читайте: Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Автор: 

Білорусь (7929) МЗС (4121) Макар Ігор (7)


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Топ коментарі
+13
МИД Беларуси, это как у нас пресс-секретутка Мендель.. "двумя твиттами" может доказать легитимность Картофельного Фюрера..
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19.01.2021 15:44
+11
так, кагебе біларусії - це саме та організація, якій потрібно довіряти на 100500%
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19.01.2021 15:43
+8
Аудиозапись сделана в Беларуси, а подлинность заверена ******. Ну как тут не поверить?
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19.01.2021 15:57
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Кто бы сомневался, и нашим и вашим.
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19.01.2021 15:39 Відповісти
так, кагебе біларусії - це саме та організація, якій потрібно довіряти на 100500%
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19.01.2021 15:43 Відповісти
Мабуть так як і Макару.
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19.01.2021 15:52 Відповісти
раз зашевилисьзначит шота там имеется
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19.01.2021 15:44 Відповісти
МИД Беларуси, это как у нас пресс-секретутка Мендель.. "двумя твиттами" может доказать легитимность Картофельного Фюрера..
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19.01.2021 15:44 Відповісти
Ну...
https://colonelcassad.livejournal.com/6485665.html Победа Тихановской

Такие вот теперь победы у белорусской оппозиции.
Других побед, как и другой оппозиции в Белоруссии у меня для вас нет

МИД Беларуси сообщил о наличии аудиоопровержения заявлений бывшего спецназовца Макара - Цензор.НЕТ 7180
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19.01.2021 15:56 Відповісти
Шило на мыло и дурдом "солнышко"
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19.01.2021 16:38 Відповісти
Ленін свого часу не зміг такого досягти.
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19.01.2021 16:53 Відповісти
белорусь вонючий совок. даже читать не стоит эти сплетни ихние
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19.01.2021 15:54 Відповісти
Аудиозапись сделана в Беларуси, а подлинность заверена ******. Ну как тут не поверить?
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19.01.2021 15:57 Відповісти
все ж таки ясно, що нічого не зрозуміло
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19.01.2021 16:05 Відповісти
Як на мене,то що білоруське кагебе,що цей макар - одне одного варті.
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19.01.2021 16:12 Відповісти
Лука тоже постоянно повторяет, что он "честный и порядочный"...
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19.01.2021 16:15 Відповісти
Так він не президент.
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19.01.2021 16:55 Відповісти
Ти там на пляшці ще не протух,кацап?
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19.01.2021 17:30 Відповісти
Ага. .. Да Я !!! Да Мы !!! Тьфу, *****, опять обосрались...
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19.01.2021 17:01 Відповісти
Білоруському гестапо маленьке питаннячко - не забагато на себе беретЕ ??? Га?
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19.01.2021 17:04 Відповісти
МИД Беларуси? Может сразу доктора Геббельса послушать?
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19.01.2021 17:29 Відповісти
ув. Гэрии Грант, ну какой там "геббельс" из колхозно-совкового МИД БССР ?

доктор Геббельс закончил два университета высшего мирового уровня и защитил в 1926 году докторскую диссертацию по психологии у профессора, нобелевского лауреата. А в совковом лукашенковском МИД работают бездарные сынки провинциально-колхозных КГБистов тухлых брежневских времён.
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20.01.2021 00:26 Відповісти
Україна повинна підтримати та імплементувати в своє законодавство санкції впроваджені нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
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19.01.2021 17:45 Відповісти
этот индивид)
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19.01.2021 20:08 Відповісти
Заявление совково-колхозного МИД БССР поражает безграмотностью, бестолковостью и страшно путаными длиннотами. Натуральные провинциально-совковые тупаки...
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20.01.2021 00:27 Відповісти
Это им нужно чтобы и дальше подавлять народ, вообще власть не думает о том что правильно а что нет - им бы остаться у власти. пуйло и бульбаш два волка которые глотки готовы грызть за власть но не за народ.
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20.01.2021 08:30 Відповісти
 
 