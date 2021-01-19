МЗС Білорусі повідомило про наявність аудіоспростування заяв колишнього спецпризначенця Макара. АУДIО

МЗС Білорусі називає колишнього співробітника антитерористичного підрозділу КДБ "Алмаз" Ігоря Макара "шахраєм зі зрозумілими мотивами" і опублікувало аудіозаписи, що компрометують Макара.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

"Насправді цей індивід нам доволі давно знайомий, тому ми з певним скепсисом спостерігали за всієї метушнею, яка розкрутилася навколо його висловлювань. Ми також відзначили реакцію наших українських колег, які ледь не вирішили збудувати на цьому ціле нове розслідування. Притому зрозуміло, що виключно з політичних причин. Так от, відомий нам він тому, що справді тричі звертався в наше Посольство в Литві влітку 2020 року. І з цих звернень абсолютно зрозумілі всі його мотиви. Але ми терпляче чекали, коли ж до нас встановленим порядком звернеться українська сторона по правову допомогу, як вона і заявляла, щоб провести об'єктивну перевірку. Оскільки до сьогодні так ніхто і не звернувся, в їхньому бажанні бути об'єктивними виникають резонні сумніви і далі чекати, напевно, не має сенсу", - сказав прессекретар МЗС Білорусі А.Глаз.

Він зазначив, що у МЗС Білорусі "є переконливі свідчення, зокрема аудіозапис, який недвозначно демонструє явні шахрайські цілі цього ділка".

"Аби не бути голослівними, ми сьогодні ж готові оприлюднити їх. Під час прослуховування рекомендую пригадати одну з цитат цього персонажа: "...я завжди був чесним і порядним". Наголошу, що за лінією відповідних служб матеріали передано Польщі, Литві та Німеччині. У разі надходження готові розглянути і звернення української сторони", - сказав прессекретар МЗС Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макар, що оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві: "Набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ"

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Як відомо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.