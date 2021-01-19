МИД Беларуси сообщил о наличии аудиоопровержения заявлений бывшего спецназовца Макара. АУДИО

МИД Беларуси называет бывшего сотрудника антитеррористического подразделения КГБ "Алмаз" Игоря Макара "мошенником с понятными мотивами" и опубликовал компрометирующие Макара аудио-записи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"На самом деле этот индивид нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам. Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше Посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси А.Глаз.

Он отметил, что у МИД Беларуси "есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца".

"Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы придать их гласности. При их прослушивании рекомендую вспомнить одну из цитат данного персонажа: "…я всегда был честен и порядочен". Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.

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Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

Как известно, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.