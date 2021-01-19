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МИД Беларуси сообщил о наличии аудиоопровержения заявлений бывшего спецназовца Макара. АУДИО

МИД Беларуси называет бывшего сотрудника антитеррористического подразделения КГБ "Алмаз" Игоря Макара "мошенником с понятными мотивами" и опубликовал компрометирующие Макара аудио-записи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"На самом деле этот индивид нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам. Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше Посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси А.Глаз.

Он отметил, что у МИД Беларуси "есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца". 

"Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы придать их гласности. При их прослушивании рекомендую вспомнить одну из цитат данного персонажа: "…я всегда был честен и порядочен". Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар дал показания в Киеве: "Гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ"

Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

Как известно, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также читайте: Прокуратура соврала о "титанической работе" в деле Шеремета, провели не 95 экспертиз, а 48, - адвокат Антоненко Маслов

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

Беларусь (7890) МИД (6948) Макар Игорь (7)


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Топ комментарии
+13
МИД Беларуси, это как у нас пресс-секретутка Мендель.. "двумя твиттами" может доказать легитимность Картофельного Фюрера..
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19.01.2021 15:44
+11
так, кагебе біларусії - це саме та організація, якій потрібно довіряти на 100500%
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19.01.2021 15:43
+8
Аудиозапись сделана в Беларуси, а подлинность заверена ******. Ну как тут не поверить?
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19.01.2021 15:57
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Кто бы сомневался, и нашим и вашим.
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19.01.2021 15:39 Ответить
так, кагебе біларусії - це саме та організація, якій потрібно довіряти на 100500%
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19.01.2021 15:43 Ответить
Мабуть так як і Макару.
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19.01.2021 15:52 Ответить
раз зашевилисьзначит шота там имеется
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19.01.2021 15:44 Ответить
МИД Беларуси, это как у нас пресс-секретутка Мендель.. "двумя твиттами" может доказать легитимность Картофельного Фюрера..
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19.01.2021 15:44 Ответить
Ну...
https://colonelcassad.livejournal.com/6485665.html Победа Тихановской

Такие вот теперь победы у белорусской оппозиции.
Других побед, как и другой оппозиции в Белоруссии у меня для вас нет

МИД Беларуси сообщил о наличии аудиоопровержения заявлений бывшего спецназовца Макара - Цензор.НЕТ 7180
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19.01.2021 15:56 Ответить
Шило на мыло и дурдом "солнышко"
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19.01.2021 16:38 Ответить
Ленін свого часу не зміг такого досягти.
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19.01.2021 16:53 Ответить
белорусь вонючий совок. даже читать не стоит эти сплетни ихние
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19.01.2021 15:54 Ответить
Аудиозапись сделана в Беларуси, а подлинность заверена ******. Ну как тут не поверить?
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19.01.2021 15:57 Ответить
все ж таки ясно, що нічого не зрозуміло
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19.01.2021 16:05 Ответить
Як на мене,то що білоруське кагебе,що цей макар - одне одного варті.
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19.01.2021 16:12 Ответить
Лука тоже постоянно повторяет, что он "честный и порядочный"...
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19.01.2021 16:15 Ответить
Так він не президент.
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19.01.2021 16:55 Ответить
Ти там на пляшці ще не протух,кацап?
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19.01.2021 17:30 Ответить
Ага. .. Да Я !!! Да Мы !!! Тьфу, *****, опять обосрались...
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19.01.2021 17:01 Ответить
Білоруському гестапо маленьке питаннячко - не забагато на себе беретЕ ??? Га?
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19.01.2021 17:04 Ответить
МИД Беларуси? Может сразу доктора Геббельса послушать?
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19.01.2021 17:29 Ответить
ув. Гэрии Грант, ну какой там "геббельс" из колхозно-совкового МИД БССР ?

доктор Геббельс закончил два университета высшего мирового уровня и защитил в 1926 году докторскую диссертацию по психологии у профессора, нобелевского лауреата. А в совковом лукашенковском МИД работают бездарные сынки провинциально-колхозных КГБистов тухлых брежневских времён.
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20.01.2021 00:26 Ответить
Україна повинна підтримати та імплементувати в своє законодавство санкції впроваджені нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
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19.01.2021 17:45 Ответить
этот индивид)
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19.01.2021 20:08 Ответить
Заявление совково-колхозного МИД БССР поражает безграмотностью, бестолковостью и страшно путаными длиннотами. Натуральные провинциально-совковые тупаки...
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20.01.2021 00:27 Ответить
Это им нужно чтобы и дальше подавлять народ, вообще власть не думает о том что правильно а что нет - им бы остаться у власти. пуйло и бульбаш два волка которые глотки готовы грызть за власть но не за народ.
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20.01.2021 08:30 Ответить
 
 