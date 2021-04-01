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Лідера організації "Гонор" Філімонова відправили під домашній арешт. ВІДЕО+ФОТО

Сергій Філімонов повинен буде цілодобово перебувати під домашнім арештом. Електронний браслет йому носити не доведеться.

Таке рішення ухвалив Печерський районний суд, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. Філімонов перебуватиме під домашнім арештом як мінімум 2 місяці.

Філімонова звинувачують у хуліганстві із застосуванням зброї чи іншого предмета. Його захисник Масі Найєм заявив на засіданні, що те, що його підзахисний використовував фаєр, не може бути доказом його провини. Сам активіст каже, що протест був мирним, оскільки "жодна людина не постраждала", і що він особисто "зупиняв людей, коли починалися сутички з поліцією". Суддя врешті-решт погодилася з версією слідства.

Засідання суду тривало близько трьох годин. Під будівлею Печерського суду зібралося близько 20 осіб, які прийшли підтримати Філімонова.

Після засідання прихильники Філімонова запалили фаєри.

Засідання у справі Олексія Бєлковського, який теж брав участь в акції протесту, відклали, оскільки адвокат заявив відвід судді.

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Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Загалом поліція підготувала підозри семи учасникам акції.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.

Лідера організації Гонор Філімонова відправили під домашній арешт 01
Лідера організації Гонор Філімонова відправили під домашній арешт 02
Лідера організації Гонор Філімонова відправили під домашній арешт 03
Лідера організації Гонор Філімонова відправили під домашній арешт 04
Лідера організації Гонор Філімонова відправили під домашній арешт 05
Лідера організації Гонор Філімонова відправили під домашній арешт 06
Лідера організації Гонор Філімонова відправили під домашній арешт 07

Автор: 

протест (2398) Богачук Олег (1457) домашній арешт (197) запобіжний захід (491) Офіс Президента (2025) Філімонов Сергій (14)


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Топ коментарі
+3
А этот активист на каких фронтах раненый?
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01.04.2021 20:18
+3
Как обычно, на колчаковских....
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01.04.2021 21:12
+2
Суды боятся так как чувствуют свою вину и всех хотят убрать? Боюсь им не долго осталось, т.к. они нарушают баланс и провоцируют очень плохие последствия
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01.04.2021 20:21
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А этот активист на каких фронтах раненый?
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01.04.2021 20:18 Відповісти
Как обычно, на колчаковских....
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01.04.2021 21:12 Відповісти
Он пскавской
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02.04.2021 03:52 Відповісти
Сам ты раненый
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02.04.2021 16:18 Відповісти
Суды боятся так как чувствуют свою вину и всех хотят убрать? Боюсь им не долго осталось, т.к. они нарушают баланс и провоцируют очень плохие последствия
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01.04.2021 20:21 Відповісти
ШАПІТОЛій - це круть!!!
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01.04.2021 20:24 Відповісти


Лідера організації "Гонор" Філімонова відправили під домашній арешт - Цензор.НЕТ 5591
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01.04.2021 20:50 Відповісти
Організація "Гонор", та її жіноче крило "Гонорея"
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01.04.2021 22:12 Відповісти
Плебс хихикает, когда стригут ногти. Забыл про Сашка Билого. А когда профильный министр начнёт резать пальцы, уже будет мало кому смешно.
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02.04.2021 16:16 Відповісти
 
 