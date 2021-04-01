Лидера организации "Гонор" Филимонова отправили под домашний арест. ВИДЕО+ФОТО

Сергей Филимонов должен будет круглосуточно находиться под домашним арестом. Электронный браслет ему носить не придется.

Такое решение принял Печерский районный суд, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Филимонов будет находиться под домашним арестом как минимум 2 месяца.

Филимонова обвиняют в хулиганстве с применением оружия или другого предмета. Его защитник Маси Найем заявил на заседании, что то, что его подзащитный использовал файер, не может быть доказательством его вины. Сам активист говорит, что протест был мирным, так как "ни один человек не пострадал", и что он лично "останавливал людей, когда начинались столкновения с полицией". Судья в конце концов согласилась с версией следствия.

Заседание суда длилось около трех часов. Под зданием Печерского суда собралось около 20 человек, которые пришли поддержать Филимонова.

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После заседания сторонники Филимонова зажгли файеры.

Заседание по делу Алексея Белковского, который тоже участвовал в акции протеста, отложили, так как адвокат заявил отвод судьи.

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.

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30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.













