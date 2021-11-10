Солом'янський райсуд Києва розглядає клопотання щодо зміни запобіжного заходу Семенченку. ВIДЕО

Сьогодні, 10 листопада, Солом'янський райсуд Києва розглядає клопотання щодо зміни запобіжного заходу Семену Семенченку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку Семенченка.

Під час засідання адвокат Семенченка попросив задовольнити клопотання щодо зміни Семенченку запобіжного заходу з тримання під вартою на інших запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою.

"Коли мене і ветеранів "Донбасу" в наручниках привели на суд 24.03.2021 для обрання запобіжного заходу, журналісти з однієї контори "зовсім випадково" випустили захоплююче кіно "Солдати олігархів". Цікаво, де були ці журналісти в 2014 році, на фронті чи десь тихенько під плінтусом? Метою цієї публікації був обман громадської думки і позбавлення ветеранів громадської підтримки", - зазначив Семенченко в сьогоднішньому дописі на фейсбуці.

"Минуло 7 місяців. І куди поділись ці звинувачення в роботі на Коломойського? Де казки про крадіжку коштів з державних компаній? Участь в якихось закупках? Участь в мітингах? А немає їх. Вони залишились лише в фантазіях сбушних сексотів, на словах яких і базується цей "фільм". Позиції іншої сторони "Слідство Інфо" так і не показало. Журналістські стандарти? Ні, не чули такого", - зазначає він.

"Минуло 7 місяців. За цей час усі дізнались, в чому конкретно нас звинувачують: НЗФ, "теракт" проти Медведчука, зберігання зброї", - додає Семенченко.

"За цей час вийшло декілька розслідувань на Цензор.НЕТ та Українській правді, де було чітко сказано про нашу роботу з ГУР МОУ і що ця справа розслідується за офіційним дорученням КГБ Білорусі. Але журналісти "Слідство інфо" неначе води в рота набрали. Жодного повідомлення, посилання чи ще якоїсь згадки. Цікаво чому так? Може бо Баканов не дав команди і не віддячив за це? Чи як?", - запитує Семенченко.

"Зараз СБУ, не отримавши проти мене жодних показів, організовує "нещасний випадок" з моєю дружиною, а потім ще вручає її підозру за фейковим звинуваченням. Але громадськість це не підтримала. Погрожувати жінці, матері трьох дітей і давити таким чином через неї на чоловіка? В Україні це ще не стало нормою. І тоді знову запускають кого? Правильно, "Слідство Інфо". Яке своєю публікацією намагається легітимізувати черговий наїзд (інакшого слова не підберу) проти мене, прив’язуючи до чергової порції маячні", - додає він.

За словами Семенченка, адвокати показали йому нове "творіння" ЗМІ, що викликало в нього кілька питань:

1. До чого у справі Крапивника Семенченко?

Схема складна: там проходить ще один боєць, а він, на думку "Слідства Інфо", "дуже близький" до Семенченка. Як доказ показують відфотошоплений колаж мене і бійця. І що далі? До чого тут я?

2. "На думку О. Калашнікова" до його викрадення в 2014 міг бути причетний Семенченко. А взяти коментар у іншої сторони, знову не треба? Слабо? Нічого, що я не фігурую в цій справі? Нічого, що мені і близько ніхто не пред’являв цієї підозри?

3. Мета цієї публікації - наймерзенніша. Вказати, що "Калашніков вважає, що 7 років тому його викрав Семенченко, бо він хотів розкрити страшну таємницю про його благодійний фонд".

"Це все заради цієї фрази, щоб СБУ було простіше розправлятись з моєю родиною та намагатись тиснути на мене. Дуже неприємно, що я і всі ветерани "Донбасу" захищали від російської агресії таких і подібних їм, цинічних "майстрів пера", які в 2014 і носа боялись сунити на фронт. Але машину часу досі не винайшли…Ловіть хайп на мені та веселіться, дешеві інформаційні "ресурси". Впевнений, що свого читача ви знайдете. Такого ж, як і ви самі", - резюмував він.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.