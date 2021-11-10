Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения Семенченко. ВИДЕО

Сегодня, 10 ноября, Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения Семену Семенченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу Семенченко.

Приводим пост Семена Семенченко полностью на языке оригинала:

"Коли мене і ветеранів "Донбасу" в наручниках привели на суд 24.03.2021 для обрання міри запобіжного заходу, журналісти з однієї контори "зовсім випадково" випустили захоплююче кіно "Солдати олігархів". Цікаво, де були ці журналісти в 2014, на фронті чи десь тихенько під плінтусом? Метою цієї публікації був обман громадської думки і позбавлення ветеранів громадської підтримки.

Минуло 7 місяців. І куди ділись ці звинувачення в роботі на Коломойського? Де казки про крадіжку коштів з державних компаній? Участь в якихось закупках? Участь в мітингах? А немає їх. Вони залишились лише в фантазіях сбушних сексотів, на словах яких і базується цей "фільм". Позиції іншої сторони "Слідство Інфо" так і не показало. Журналістські стандарти? Ні, не чули такого.

Минуло 7 місяців. За цей час усі дізнались, в чому конкретно нас звинувачують:

- НЗФ

- "теракт" проти Медведчука

- Зберігання зброї.

За цей час вийшло декілька розслідувань на Цензорі та Українській Правді, де було чітко сказано про нашу роботу з ГУР МОУ і що ця справа розслідується за офіційним дорученням КГБ Білорусі. Але журналісти "слідство інфо" неначе води в рота набрали. Жодного повідомлення, посилання чи ще якоїсь згадки. Цікаво чому так? Може бо Баканов не дав команди і не віддячив за це? Чи як?

Зараз СБУ, не отримавши проти мене жодних показів, організовує "нещасний випадок" з моєю дружиною, а потім ще вручає її підозру по фейковому звинуваченню. Але громадськість це не підтримала. Погрожувати жінці, матері трьох дітей і давити таким чином через неї на чоловіка? В Україні це ще не стало нормою. І тоді знову запускають кого? Правильно, "Слідство Інфо". Яка своєю публікацією намагається легітимізувати черговий наїзд (інакшого слова не підберу) проти мене, прив’язуючи до чергової порції маячні.

Адвокати показали мені їх нове "творіння". Прочитав. І є декілька питань:

1. До чого у справі Крапивника Семенченко?

Схема складна: там проходить ще один боєць, а він, на думку "Слідство Інфо", "дуже близький" до Семенченка. В якості доказів показують відфотошоплений колаж мене і бійця. І що далі? До чого тут я?

2. "На думку О. Калашнікова" до його викрадення в 2014 міг бути причетний Семенченко. А взяти коментар у іншої сторони, знову не треба? Слабо? Нічого, що я не фігурую в цій справі? Нічого, що мені і близько ніхто не пред’являв цієї підозри?

3. Мета цієї публікації - наймерзенніша. Вказати, що "Калашніков вважає, що 7 років тому його викрав Семенченко, бо він хотів розкрити страшну таємницю про його благодійний фонд".

Це все заради цієї фрази, щоб СБУ було простіше розправлятись з моєю родиною та намагатись тиснути на мене.

Дуже неприємно, що я і всі ветерани "Донбасу" захищали від російської агресії таких і подібних їм, цинічних "майстрів пера", які в 2014 і носа боялись сунити на фронт. Але машину часу досі не винайшли…

Ловіть хайп на мені та веселіться, дешеві інформаційні "ресурси". Впевнений, що свого читача ви знайдете. Такого ж, як і ви самі".

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.