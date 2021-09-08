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Новости Политика Украины Дело Семенченко и Шевченко
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Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца

Экс-нардеп Семен Семенченко, голодающий уже 41 день, останется под стражей еще на 2 месяца по делу о создании незаконного вооруженного формирования.

Решение принял судья Соломенского районного суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Семенченко в Фейсбуке.

Семенченко собирается оспорить продление ареста.

Рассматривать вопрос о продлении ареста экс-нардепу начали 2 сентября. Тогда Семенченко стало плохо в зале суда. Ему вызвали скорую, и медики рекомендовали госпитализацию, но Семенченко решил продолжить выступление на заседании суда.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Медведчук уже в соседней камере?
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08.09.2021 18:34
+17
В Киеве враг. Раз этот человек сидит в тюрьме, а разные бойки и новинские в парламенте.
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08.09.2021 18:50
+14
те кто бздели даже оторвать сраку от дивана и экрана в 2014 -м
сегодня смело судят того, кто был в окопах и закрывал их грудью...
как это по - зебильному ...
желаю им - однажды оказаться на его месте .
хотя бы на пару - тройку дней, а лучше навсегда!
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08.09.2021 18:46
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"Нужно себя заставлять..." (с) Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца - Цензор.НЕТ 7301
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08.09.2021 18:29 Ответить
и счета за отопление не придут!
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08.09.2021 20:28 Ответить
ему полезно
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08.09.2021 18:29 Ответить
Ему и полезно поголодать,а то в последнее время совсем раскабанел на провокаторских харчах. Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца - Цензор.НЕТ 3112
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08.09.2021 18:29 Ответить
Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 726
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08.09.2021 19:15 Ответить
Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца - Цензор.НЕТ 1845
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08.09.2021 18:31 Ответить
Интересно, побьёт рекорд Сенцова?
Сенцов голодал 110 дней.
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08.09.2021 18:33 Ответить
Пардон, 150!
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08.09.2021 18:34 Ответить
Пардон ещё раз, 145.
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08.09.2021 18:36 Ответить
как то из Гиннеса ни к кому не приезжали? Ну, чтобы обосраться от такого рекорда и не записать его в книгу то.
ну что за бред то? максимум 40 дней, да и то будет уже криндец организму.
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08.09.2021 18:36 Ответить
Украине. По серьёзному.
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08.09.2021 18:46 Ответить
берега попутал .кинуть решил своих благодетелей
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08.09.2021 18:56 Ответить
Медведчук уже в соседней камере?
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08.09.2021 18:34 Ответить
як там шмаркляве сказало: какая разніца?
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08.09.2021 22:34 Ответить
вроде недавно же начал голодать, или как?
И да, смотрите шоб не разголодался как Гадя - придется дверь камеры выпиливать Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 8836
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08.09.2021 18:34 Ответить
"Эх, времечко! Летит времечко." (с)
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08.09.2021 18:39 Ответить
По закону Савченко - день за два. Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 1273
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08.09.2021 18:39 Ответить
вже не катить, скасували
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08.09.2021 22:34 Ответить
І смєтуни теж не квапляться!!!))))
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08.09.2021 18:39 Ответить
Чомусь питання за що він воював під великим знаком питання !!!)))
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08.09.2021 18:47 Ответить
"Воювати"-це не волонтерку красти,не відосики в інтернет запилювати,й не послуги батальйона продавати.
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08.09.2021 19:23 Ответить
А скільки ти всього вкрав та скількох продав?
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08.09.2021 19:53 Ответить
Бачив,твоя колясочниця свіжого ботоксу задула ? До виборів.
Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 3543
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08.09.2021 21:04 Ответить
"Барбі" на пенсії!!!
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09.09.2021 06:38 Ответить
тЮльку ніхто не переплюнув, навіть овоч.
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08.09.2021 22:36 Ответить
Ка же он проживет без тигровых креветок?
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08.09.2021 18:37 Ответить
А если у хозяина соевый "шоколад" закончится, сам-то ты что делать будешь? Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 2230
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08.09.2021 19:52 Ответить
Шоколад я Cachet ем.
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08.09.2021 20:10 Ответить
Семен, тебе придется ответить за всё. Так уж вышло. Ты в нужном месте, в нужное время. Главное ведь что? А вот что: будут любые новости, кроме тех, что поражение этих зеленых чертиков, а значит и наше- полнейшее. Разгром- тотальный, по всем фронтам. Если короче, то это будет так называться: жопа. Ну, или: задница. Куда ни плюнь...
А мы пока поговорим, Семен, как в этом всем- ты виноват. И Порох. Тока учти: Порох- неприкосновенен. А тебе- не свезло.
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08.09.2021 18:39 Ответить
А Порох каким боком? Свидетель секты свидетелей воровства Порохом портянок?
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08.09.2021 18:45 Ответить
Порох каким? А Семен каким? Я о тотальном поражении пишу. И как нас всех на.пать пытаются, подсовывая всякую хрень. И о СП-2, и о НАТО. И- о тарифах бешеных. Я что-нибудь забыл? Ничего, Этого уже хватит.
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08.09.2021 18:48 Ответить
Неприкосновенен?
А зелёнка?
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08.09.2021 18:46 Ответить
А сам как думаешь... Президент неприкосновенен или не очень? Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 642
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08.09.2021 18:54 Ответить
Да ладно, помним какой приехала с голодовки Гадя и обнималась с калекой колясницей.
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08.09.2021 18:43 Ответить
те кто бздели даже оторвать сраку от дивана и экрана в 2014 -м
сегодня смело судят того, кто был в окопах и закрывал их грудью...
как это по - зебильному ...
желаю им - однажды оказаться на его месте .
хотя бы на пару - тройку дней, а лучше навсегда!
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08.09.2021 18:46 Ответить
"кто был в окопах и закрывал их грудью..." это лёгкий тролиг? Нафик окопы закрывать грудью. В этом весь Костик и его фанаты.
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08.09.2021 18:50 Ответить
Нафик твоя попа хараша...
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08.09.2021 18:55 Ответить
Ви з гєїв ? Чому про чоловічі сідниці думаєте ?
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08.09.2021 19:24 Ответить
Він з підирасів. Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 1042
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08.09.2021 20:13 Ответить
что-то нихрена не пойму, защищал грудью,а ранили в жопу
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09.09.2021 00:04 Ответить
что то не вижу как защищают своего батяню-комбата те кто с ним и под его руководством воевал.
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08.09.2021 19:03 Ответить
Во-во. Защищал грудью, а пострадала жопа почему-то. Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 9019
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08.09.2021 20:14 Ответить
твоя жопа не пострадала петушок, только
потому, что ты её боялся от дивана оторвать,
но жди - всё еще впереди
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08.09.2021 20:32 Ответить
"Груддю" окоп можна тільки "накривать" - коли лежиш під обстрілом на його дні пикою донизу і молишся щоб в сам окоп не залетіло! Так що не тобі "рассуждать" про "закривання груддю" Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 5890 Ти той окоп мабуть тільки в кіно бачив!
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09.09.2021 06:26 Ответить
Безкоштовна сперма.Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 6499
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08.09.2021 18:48 Ответить
ПО ГОРИЗОНТАЛІ ТРЕ ВТРОЄ РОЗТЯГНУТИ
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08.09.2021 18:49 Ответить
Хоспади, это хто? Жуть какая.
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08.09.2021 18:51 Ответить
На Миколу Кузнєцова схожий.. Десь на марці в мене є
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08.09.2021 18:55 Ответить
Та ну. Кузнєцов не такий паскудний був. Принаймні харя.
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09.09.2021 12:21 Ответить
А это была реальность перед посадкой

Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 3957
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08.09.2021 19:17 Ответить
А може то він ще тоді голодувать став? І вже опух від голодування? Буває така реакція у організму на голодування - рідина в тілі затримується і людина не худіє а "повнішає" Особливо при нестачі фізичних рухів
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09.09.2021 06:31 Ответить
Це далося взнаки поранення в сраку.
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09.09.2021 12:19 Ответить
Може тому й усихає ?
Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 6066
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08.09.2021 19:28 Ответить
Вот так, Семенченко, ты никому не нужная промокашка. Ты будешь по-прежнему отрабатывать в интересах бородатой бабушки, но уже своей шкурой. Исходя из того как зеленая власть боится ветеранов и волонтеров, ты будешь тем самым барашком, которого заколят у всех на глазах. И избавятся от исполнителя хотелок бени, в результате которого произошла кровавая Иловайская трагедия, и на твоем примере продолжится дальнейший прессинг остальных ветеранов и волонтеров.
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08.09.2021 18:50 Ответить
В Киеве враг. Раз этот человек сидит в тюрьме, а разные бойки и новинские в парламенте.
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08.09.2021 18:50 Ответить
Насиння такой же враг как и бойко и малхасян
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08.09.2021 18:56 Ответить
**** шоколадна відпусти семена!! Ой так зараз же не порошенко, та какая разніца. Хуже нє дудєт.
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08.09.2021 18:52 Ответить
Представляете какой бы треш был, если бы реально при Порохе этого клоуна в СИЗО кинул? Все бы кричили, мол патриотов давят, а сейчас тишина. Почему?
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08.09.2021 18:57 Ответить
Не уплочено бородатой бабушкой.
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08.09.2021 19:20 Ответить
Сухая голодовка через 8-10 дней приводит к смерти человека от обезвоживания. Если голодающий продолжает принимать воду, то у него есть шанс прожить до двух месяцев.

Более 6 недель
На этом этапе возникает прямая угроза жизни голодающего. Появляются проблемы мозговой деятельности, большую часть времени человек находится без сознания и не реагирует на окружающих.

После того как организм истощил все запасы витаминов и минералов, голодающий заболевает желтухой и цингой.

У некоторых людей на этой стадии наступает глухота и слепота.

После шести недель голодания люди умирают от сердечной недостаточности или избытка токсинов в организме.

С просторов ынтернета.Это они со славянскими праведниками несталкивались, ниидять месяцами и не то что не болеют, но и не худеють(
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08.09.2021 19:01 Ответить
Вместо него должны сидеть шуфрич, ирка бондаренко, партнов, рабинович и многие другие сторонники уского мира.
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08.09.2021 19:21 Ответить
Вместе с ним.
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08.09.2021 20:11 Ответить
Знову боротьба з "шоколадним баригою" під загрозою зриву...)))
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08.09.2021 19:36 Ответить
От тільки за те, що диванні "воїни" Пеці Бариги дрищуть тут на Семена, варто їх всіх оптом топити в сортирних ямах. Призвіздки, а не українські люди.
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08.09.2021 19:46 Ответить
Цікаво. А тих, що Безкоштовну Сперму мордують голодом у в'язниці ви топити не збираєтесь? Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 3152
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08.09.2021 20:10 Ответить
вгаліщенко, топити треба вас тюльканутих бюторастів
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08.09.2021 22:40 Ответить
Та ви вже третій рік "порохоботів" "топите", "вішаєте", "фільтруєте в концтаборах".... Спочатку збиралися це робить разом з "зелюками" , а зараз - коли побачили, що вашу "Барбі на пенсії" "Зе-кодло" до "кормушки" не допускає, уже і "зелюків" теж перевішать хочете Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 6330
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09.09.2021 06:53 Ответить
Ця гнида повинна там сидіти до кінця життя
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08.09.2021 20:07 Ответить
бачу, що в країні навіть не повільно, а у темпі, починає з'являтися новий вид патріотизму -"зепатріотизм"...
він починає формуватися з тих злобних крихт, що зосталися з 73 %, які у разі наступу паРаші думають стояти між окопами, де будуть "тастарана" і "этастарана" ( ЕС ) та голосно волати що "надапростаперистатьстрилять" ...
именно на поддержку этой прослойки рассчитывают замаскировавшиеся под украинскими флагами жопошники фуйла, в надежде, что "зепатриоты" перейдут в их лагерь на пути к реваншу в Украине ...
жаль только, что "зепатриоты" в своих мирных (пока ) снах , упрямо не хотят видеть руины ДАПа и Широкино ...
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08.09.2021 20:22 Ответить
********, схуднул палковник?
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08.09.2021 20:46 Ответить
Він маёр! А, пардон, вже не маёр. Суд оголосив його самозванцем.
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09.09.2021 10:50 Ответить
Наш гуманний суд продовжив дієту ще на два місяці.
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08.09.2021 21:00 Ответить
парашні виродки в суді, у фсбу і тутошні коментуни.
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08.09.2021 22:28 Ответить
Сборище гондонов , глумящихся над трижды раненным за родину, голодающим человеком говорит о том, что все роли в этой комедии расписаны... все заранее знали, какой листок с загоовленным до заседания текстом прочтёт судья и были к этому готовы.... тролячьи своры моментально спущены с цепи.... Чтоб вам, троляки позорные, так полезно было не есть 42 дня...
А по факту так.
1. Не судят потому что понимают - это будет курам на смех и Страсбург их выжарит и приговор признает неправовым..
2.Не отпускают потому, что во время зрады, которая давно совершена и скоро будет объявлена, зеля прессует всех патриотов, кто может постоять за Украину.
3. Сегодня этим решением суда зелёные твари показали, что поскольку доказательств на приговор у них нет, а отпустить даже поддомашний арест) они тупо бз**т - то они не против, чтоб Семенченко без приговора по их произволу просто умер в тюрьме.
Нет человека -нет проблемы. Да, владимир виссаринович ?
В троллей удавят следующими..чтоб не было свидетелей.
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08.09.2021 23:59 Ответить
А агент РФ медведчук за Гос. измену сидит дома под домашним арестом! пхахаха.... это Нонсенс! власть клоунов, мудаков.

Нужно было Семенченку тоже предать Украину и сейчас сидел под домашним арестом по пивал пивко и смотрел бы фильмы.
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09.09.2021 01:36 Ответить
"Артьоймєй"! Я дивлюся - ти собі "омолодження" провів? Стару пику (без "циферок") адмін уже не пропускає? "Фейс-контроль" не проходиш? А ллєш те саме старе лайно - хоч і з "омолодженого" рота....
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09.09.2021 06:45 Ответить
Так я вже стільки років під одним і тим самим "ніком" і погляди свої ніколи не міняв (на відміну від тебе!) І нік у тебе уже, здається, п"ятий", і по "політичному подіуму" скачеш, як мавпа по джунглях Хочеш "залишить останнє слово за собою"?! Не вийде! Надто ти, "тхоряка", тут багато напаскудив і "насмердів"!!!
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09.09.2021 07:18 Ответить
Ну да ну да, это же Порох за вас галочку в бюллетене на выборах поставил )))))
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09.09.2021 07:57 Ответить
Він Україні ніколи не присягав. То як він її може зрадити?
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09.09.2021 10:48 Ответить
Аферист Костя Грішін має згнити в каталажці! За законами воєнного часу його б вже розстріляли і забули, але "щось пішло не так" і цей аферист досі живий...
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09.09.2021 02:37 Ответить
О! голодун выискался. Как батальон Донбасс в Иловайск вводить на верную смерть, так он быстро. А как отвечать за рекет - так оно голодует
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09.09.2021 09:13 Ответить
 
 