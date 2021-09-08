Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-нардеп Семен Семенченко, голодающий уже 41 день, останется под стражей еще на 2 месяца по делу о создании незаконного вооруженного формирования.
Решение принял судья Соломенского районного суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Семенченко в Фейсбуке.
Семенченко собирается оспорить продление ареста.
Рассматривать вопрос о продлении ареста экс-нардепу начали 2 сентября. Тогда Семенченко стало плохо в зале суда. Ему вызвали скорую, и медики рекомендовали госпитализацию, но Семенченко решил продолжить выступление на заседании суда.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.
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Сенцов голодал 110 дней.
ну что за бред то? максимум 40 дней, да и то будет уже криндец организму.
И да, смотрите шоб не разголодался как Гадя - придется дверь камеры выпиливать
А мы пока поговорим, Семен, как в этом всем- ты виноват. И Порох. Тока учти: Порох- неприкосновенен. А тебе- не свезло.
А зелёнка?
сегодня смело судят того, кто был в окопах и закрывал их грудью...
как это по - зебильному ...
желаю им - однажды оказаться на его месте .
хотя бы на пару - тройку дней, а лучше навсегда!
потому, что ты её боялся от дивана оторвать,
но жди - всё еще впереди
Более 6 недель
На этом этапе возникает прямая угроза жизни голодающего. Появляются проблемы мозговой деятельности, большую часть времени человек находится без сознания и не реагирует на окружающих.
После того как организм истощил все запасы витаминов и минералов, голодающий заболевает желтухой и цингой.
У некоторых людей на этой стадии наступает глухота и слепота.
После шести недель голодания люди умирают от сердечной недостаточности или избытка токсинов в организме.
С просторов ынтернета.Это они со славянскими праведниками несталкивались, ниидять месяцами и не то что не болеют, но и не худеють(
він починає формуватися з тих злобних крихт, що зосталися з 73 %, які у разі наступу паРаші думають стояти між окопами, де будуть "тастарана" і "этастарана" ( ЕС ) та голосно волати що "надапростаперистатьстрилять" ...
именно на поддержку этой прослойки рассчитывают замаскировавшиеся под украинскими флагами жопошники фуйла, в надежде, что "зепатриоты" перейдут в их лагерь на пути к реваншу в Украине ...
жаль только, что "зепатриоты" в своих мирных (пока ) снах , упрямо не хотят видеть руины ДАПа и Широкино ...
А по факту так.
1. Не судят потому что понимают - это будет курам на смех и Страсбург их выжарит и приговор признает неправовым..
2.Не отпускают потому, что во время зрады, которая давно совершена и скоро будет объявлена, зеля прессует всех патриотов, кто может постоять за Украину.
3. Сегодня этим решением суда зелёные твари показали, что поскольку доказательств на приговор у них нет, а отпустить даже поддомашний арест) они тупо бз**т - то они не против, чтоб Семенченко без приговора по их произволу просто умер в тюрьме.
Нет человека -нет проблемы. Да, владимир виссаринович ?
В троллей удавят следующими..чтоб не было свидетелей.
Нужно было Семенченку тоже предать Украину и сейчас сидел под домашним арестом по пивал пивко и смотрел бы фильмы.