Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці
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Екснардеп Семен Семенченко, який голодує вже 41 день, залишиться під вартою ще на 2 місяці у справі про створення незаконного збройного формування.
Рішення ухвалив суддя Солом'янського районного суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Семенченка у Фейсбуці.
Семенченко має намір оскаржити продовження арешту.
Розглядати питання про продовження арешту екснардепу почали 2 вересня. Тоді Семенченку стало погано в залі суду. Йому викликали швидку, і медики рекомендували госпіталізацію, але Семенченко вирішив продовжити виступ на засіданні суду.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Сенцов голодал 110 дней.
ну что за бред то? максимум 40 дней, да и то будет уже криндец организму.
И да, смотрите шоб не разголодался как Гадя - придется дверь камеры выпиливать
А мы пока поговорим, Семен, как в этом всем- ты виноват. И Порох. Тока учти: Порох- неприкосновенен. А тебе- не свезло.
А зелёнка?
сегодня смело судят того, кто был в окопах и закрывал их грудью...
как это по - зебильному ...
желаю им - однажды оказаться на его месте .
хотя бы на пару - тройку дней, а лучше навсегда!
потому, что ты её боялся от дивана оторвать,
но жди - всё еще впереди
Более 6 недель
На этом этапе возникает прямая угроза жизни голодающего. Появляются проблемы мозговой деятельности, большую часть времени человек находится без сознания и не реагирует на окружающих.
После того как организм истощил все запасы витаминов и минералов, голодающий заболевает желтухой и цингой.
У некоторых людей на этой стадии наступает глухота и слепота.
После шести недель голодания люди умирают от сердечной недостаточности или избытка токсинов в организме.
С просторов ынтернета.Это они со славянскими праведниками несталкивались, ниидять месяцами и не то что не болеют, но и не худеють(
він починає формуватися з тих злобних крихт, що зосталися з 73 %, які у разі наступу паРаші думають стояти між окопами, де будуть "тастарана" і "этастарана" ( ЕС ) та голосно волати що "надапростаперистатьстрилять" ...
именно на поддержку этой прослойки рассчитывают замаскировавшиеся под украинскими флагами жопошники фуйла, в надежде, что "зепатриоты" перейдут в их лагерь на пути к реваншу в Украине ...
жаль только, что "зепатриоты" в своих мирных (пока ) снах , упрямо не хотят видеть руины ДАПа и Широкино ...
А по факту так.
1. Не судят потому что понимают - это будет курам на смех и Страсбург их выжарит и приговор признает неправовым..
2.Не отпускают потому, что во время зрады, которая давно совершена и скоро будет объявлена, зеля прессует всех патриотов, кто может постоять за Украину.
3. Сегодня этим решением суда зелёные твари показали, что поскольку доказательств на приговор у них нет, а отпустить даже поддомашний арест) они тупо бз**т - то они не против, чтоб Семенченко без приговора по их произволу просто умер в тюрьме.
Нет человека -нет проблемы. Да, владимир виссаринович ?
В троллей удавят следующими..чтоб не было свидетелей.
Нужно было Семенченку тоже предать Украину и сейчас сидел под домашним арестом по пивал пивко и смотрел бы фильмы.