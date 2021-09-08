УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11378 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Справа Семенченка і Шевченка
4 966 94
арешт (1627) Семен Семенченко (250) запобіжний захід (365)

Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці

Екснардеп Семен Семенченко, який голодує вже 41 день, залишиться під вартою ще на 2 місяці у справі про створення незаконного збройного формування.

Рішення ухвалив суддя Солом'янського районного суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Семенченка у Фейсбуці.

Семенченко має намір оскаржити продовження арешту.

Розглядати питання про продовження арешту екснардепу почали 2 вересня. Тоді Семенченку стало погано в залі суду. Йому викликали швидку, і медики рекомендували госпіталізацію, але Семенченко вирішив продовжити виступ на засіданні суду.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Медведчук уже в соседней камере?
показати весь коментар
08.09.2021 18:34
+17
В Киеве враг. Раз этот человек сидит в тюрьме, а разные бойки и новинские в парламенте.
показати весь коментар
08.09.2021 18:50
+14
те кто бздели даже оторвать сраку от дивана и экрана в 2014 -м
сегодня смело судят того, кто был в окопах и закрывал их грудью...
как это по - зебильному ...
желаю им - однажды оказаться на его месте .
хотя бы на пару - тройку дней, а лучше навсегда!
показати весь коментар
08.09.2021 18:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Нужно себя заставлять..." (с) Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца - Цензор.НЕТ 7301
показати весь коментар
08.09.2021 18:29 Відповісти
и счета за отопление не придут!
показати весь коментар
08.09.2021 20:28 Відповісти
ему полезно
показати весь коментар
08.09.2021 18:29 Відповісти
Ему и полезно поголодать,а то в последнее время совсем раскабанел на провокаторских харчах. Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца - Цензор.НЕТ 3112
показати весь коментар
08.09.2021 18:29 Відповісти
Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 726
показати весь коментар
08.09.2021 19:15 Відповісти
Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца - Цензор.НЕТ 1845
показати весь коментар
08.09.2021 18:31 Відповісти
Интересно, побьёт рекорд Сенцова?
Сенцов голодал 110 дней.
показати весь коментар
08.09.2021 18:33 Відповісти
Пардон, 150!
показати весь коментар
08.09.2021 18:34 Відповісти
Пардон ещё раз, 145.
показати весь коментар
08.09.2021 18:36 Відповісти
как то из Гиннеса ни к кому не приезжали? Ну, чтобы обосраться от такого рекорда и не записать его в книгу то.
ну что за бред то? максимум 40 дней, да и то будет уже криндец организму.
показати весь коментар
08.09.2021 18:36 Відповісти
Украине. По серьёзному.
показати весь коментар
08.09.2021 18:46 Відповісти
берега попутал .кинуть решил своих благодетелей
показати весь коментар
08.09.2021 18:56 Відповісти
Медведчук уже в соседней камере?
показати весь коментар
08.09.2021 18:34 Відповісти
як там шмаркляве сказало: какая разніца?
показати весь коментар
08.09.2021 22:34 Відповісти
вроде недавно же начал голодать, или как?
И да, смотрите шоб не разголодался как Гадя - придется дверь камеры выпиливать Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 8836
показати весь коментар
08.09.2021 18:34 Відповісти
"Эх, времечко! Летит времечко." (с)
показати весь коментар
08.09.2021 18:39 Відповісти
По закону Савченко - день за два. Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 1273
показати весь коментар
08.09.2021 18:39 Відповісти
вже не катить, скасували
показати весь коментар
08.09.2021 22:34 Відповісти
І смєтуни теж не квапляться!!!))))
показати весь коментар
08.09.2021 18:39 Відповісти
Чомусь питання за що він воював під великим знаком питання !!!)))
показати весь коментар
08.09.2021 18:47 Відповісти
"Воювати"-це не волонтерку красти,не відосики в інтернет запилювати,й не послуги батальйона продавати.
показати весь коментар
08.09.2021 19:23 Відповісти
А скільки ти всього вкрав та скількох продав?
показати весь коментар
08.09.2021 19:53 Відповісти
Бачив,твоя колясочниця свіжого ботоксу задула ? До виборів.
Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 3543
показати весь коментар
08.09.2021 21:04 Відповісти
"Барбі" на пенсії!!!
показати весь коментар
09.09.2021 06:38 Відповісти
тЮльку ніхто не переплюнув, навіть овоч.
показати весь коментар
08.09.2021 22:36 Відповісти
Ка же он проживет без тигровых креветок?
показати весь коментар
08.09.2021 18:37 Відповісти
А если у хозяина соевый "шоколад" закончится, сам-то ты что делать будешь? Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 2230
показати весь коментар
08.09.2021 19:52 Відповісти
Шоколад я Cachet ем.
показати весь коментар
08.09.2021 20:10 Відповісти
Семен, тебе придется ответить за всё. Так уж вышло. Ты в нужном месте, в нужное время. Главное ведь что? А вот что: будут любые новости, кроме тех, что поражение этих зеленых чертиков, а значит и наше- полнейшее. Разгром- тотальный, по всем фронтам. Если короче, то это будет так называться: жопа. Ну, или: задница. Куда ни плюнь...
А мы пока поговорим, Семен, как в этом всем- ты виноват. И Порох. Тока учти: Порох- неприкосновенен. А тебе- не свезло.
показати весь коментар
08.09.2021 18:39 Відповісти
А Порох каким боком? Свидетель секты свидетелей воровства Порохом портянок?
показати весь коментар
08.09.2021 18:45 Відповісти
Порох каким? А Семен каким? Я о тотальном поражении пишу. И как нас всех на.пать пытаются, подсовывая всякую хрень. И о СП-2, и о НАТО. И- о тарифах бешеных. Я что-нибудь забыл? Ничего, Этого уже хватит.
показати весь коментар
08.09.2021 18:48 Відповісти
Неприкосновенен?
А зелёнка?
показати весь коментар
08.09.2021 18:46 Відповісти
А сам как думаешь... Президент неприкосновенен или не очень? Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 642
показати весь коментар
08.09.2021 18:54 Відповісти
Да ладно, помним какой приехала с голодовки Гадя и обнималась с калекой колясницей.
показати весь коментар
08.09.2021 18:43 Відповісти
те кто бздели даже оторвать сраку от дивана и экрана в 2014 -м
сегодня смело судят того, кто был в окопах и закрывал их грудью...
как это по - зебильному ...
желаю им - однажды оказаться на его месте .
хотя бы на пару - тройку дней, а лучше навсегда!
показати весь коментар
08.09.2021 18:46 Відповісти
"кто был в окопах и закрывал их грудью..." это лёгкий тролиг? Нафик окопы закрывать грудью. В этом весь Костик и его фанаты.
показати весь коментар
08.09.2021 18:50 Відповісти
Нафик твоя попа хараша...
показати весь коментар
08.09.2021 18:55 Відповісти
Ви з гєїв ? Чому про чоловічі сідниці думаєте ?
показати весь коментар
08.09.2021 19:24 Відповісти
Він з підирасів. Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 1042
показати весь коментар
08.09.2021 20:13 Відповісти
что-то нихрена не пойму, защищал грудью,а ранили в жопу
показати весь коментар
09.09.2021 00:04 Відповісти
что то не вижу как защищают своего батяню-комбата те кто с ним и под его руководством воевал.
показати весь коментар
08.09.2021 19:03 Відповісти
Во-во. Защищал грудью, а пострадала жопа почему-то. Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 9019
показати весь коментар
08.09.2021 20:14 Відповісти
твоя жопа не пострадала петушок, только
потому, что ты её боялся от дивана оторвать,
но жди - всё еще впереди
показати весь коментар
08.09.2021 20:32 Відповісти
"Груддю" окоп можна тільки "накривать" - коли лежиш під обстрілом на його дні пикою донизу і молишся щоб в сам окоп не залетіло! Так що не тобі "рассуждать" про "закривання груддю" Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 5890 Ти той окоп мабуть тільки в кіно бачив!
показати весь коментар
09.09.2021 06:26 Відповісти
Безкоштовна сперма.Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 6499
показати весь коментар
08.09.2021 18:48 Відповісти
ПО ГОРИЗОНТАЛІ ТРЕ ВТРОЄ РОЗТЯГНУТИ
показати весь коментар
08.09.2021 18:49 Відповісти
Хоспади, это хто? Жуть какая.
показати весь коментар
08.09.2021 18:51 Відповісти
На Миколу Кузнєцова схожий.. Десь на марці в мене є
показати весь коментар
08.09.2021 18:55 Відповісти
Та ну. Кузнєцов не такий паскудний був. Принаймні харя.
показати весь коментар
09.09.2021 12:21 Відповісти
А это была реальность перед посадкой

Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 3957
показати весь коментар
08.09.2021 19:17 Відповісти
А може то він ще тоді голодувать став? І вже опух від голодування? Буває така реакція у організму на голодування - рідина в тілі затримується і людина не худіє а "повнішає" Особливо при нестачі фізичних рухів
показати весь коментар
09.09.2021 06:31 Відповісти
Це далося взнаки поранення в сраку.
показати весь коментар
09.09.2021 12:19 Відповісти
Може тому й усихає ?
Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 6066
показати весь коментар
08.09.2021 19:28 Відповісти
Вот так, Семенченко, ты никому не нужная промокашка. Ты будешь по-прежнему отрабатывать в интересах бородатой бабушки, но уже своей шкурой. Исходя из того как зеленая власть боится ветеранов и волонтеров, ты будешь тем самым барашком, которого заколят у всех на глазах. И избавятся от исполнителя хотелок бени, в результате которого произошла кровавая Иловайская трагедия, и на твоем примере продолжится дальнейший прессинг остальных ветеранов и волонтеров.
показати весь коментар
08.09.2021 18:50 Відповісти
В Киеве враг. Раз этот человек сидит в тюрьме, а разные бойки и новинские в парламенте.
показати весь коментар
08.09.2021 18:50 Відповісти
Насиння такой же враг как и бойко и малхасян
показати весь коментар
08.09.2021 18:56 Відповісти
**** шоколадна відпусти семена!! Ой так зараз же не порошенко, та какая разніца. Хуже нє дудєт.
показати весь коментар
08.09.2021 18:52 Відповісти
Представляете какой бы треш был, если бы реально при Порохе этого клоуна в СИЗО кинул? Все бы кричили, мол патриотов давят, а сейчас тишина. Почему?
показати весь коментар
08.09.2021 18:57 Відповісти
Не уплочено бородатой бабушкой.
показати весь коментар
08.09.2021 19:20 Відповісти
Сухая голодовка через 8-10 дней приводит к смерти человека от обезвоживания. Если голодающий продолжает принимать воду, то у него есть шанс прожить до двух месяцев.

Более 6 недель
На этом этапе возникает прямая угроза жизни голодающего. Появляются проблемы мозговой деятельности, большую часть времени человек находится без сознания и не реагирует на окружающих.

После того как организм истощил все запасы витаминов и минералов, голодающий заболевает желтухой и цингой.

У некоторых людей на этой стадии наступает глухота и слепота.

После шести недель голодания люди умирают от сердечной недостаточности или избытка токсинов в организме.

С просторов ынтернета.Это они со славянскими праведниками несталкивались, ниидять месяцами и не то что не болеют, но и не худеють(
показати весь коментар
08.09.2021 19:01 Відповісти
Вместо него должны сидеть шуфрич, ирка бондаренко, партнов, рабинович и многие другие сторонники уского мира.
показати весь коментар
08.09.2021 19:21 Відповісти
Вместе с ним.
показати весь коментар
08.09.2021 20:11 Відповісти
Знову боротьба з "шоколадним баригою" під загрозою зриву...)))
показати весь коментар
08.09.2021 19:36 Відповісти
От тільки за те, що диванні "воїни" Пеці Бариги дрищуть тут на Семена, варто їх всіх оптом топити в сортирних ямах. Призвіздки, а не українські люди.
показати весь коментар
08.09.2021 19:46 Відповісти
Цікаво. А тих, що Безкоштовну Сперму мордують голодом у в'язниці ви топити не збираєтесь? Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 3152
показати весь коментар
08.09.2021 20:10 Відповісти
вгаліщенко, топити треба вас тюльканутих бюторастів
показати весь коментар
08.09.2021 22:40 Відповісти
Та ви вже третій рік "порохоботів" "топите", "вішаєте", "фільтруєте в концтаборах".... Спочатку збиралися це робить разом з "зелюками" , а зараз - коли побачили, що вашу "Барбі на пенсії" "Зе-кодло" до "кормушки" не допускає, уже і "зелюків" теж перевішать хочете Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці - Цензор.НЕТ 6330
показати весь коментар
09.09.2021 06:53 Відповісти
Ця гнида повинна там сидіти до кінця життя
показати весь коментар
08.09.2021 20:07 Відповісти
бачу, що в країні навіть не повільно, а у темпі, починає з'являтися новий вид патріотизму -"зепатріотизм"...
він починає формуватися з тих злобних крихт, що зосталися з 73 %, які у разі наступу паРаші думають стояти між окопами, де будуть "тастарана" і "этастарана" ( ЕС ) та голосно волати що "надапростаперистатьстрилять" ...
именно на поддержку этой прослойки рассчитывают замаскировавшиеся под украинскими флагами жопошники фуйла, в надежде, что "зепатриоты" перейдут в их лагерь на пути к реваншу в Украине ...
жаль только, что "зепатриоты" в своих мирных (пока ) снах , упрямо не хотят видеть руины ДАПа и Широкино ...
показати весь коментар
08.09.2021 20:22 Відповісти
********, схуднул палковник?
показати весь коментар
08.09.2021 20:46 Відповісти
Він маёр! А, пардон, вже не маёр. Суд оголосив його самозванцем.
показати весь коментар
09.09.2021 10:50 Відповісти
Наш гуманний суд продовжив дієту ще на два місяці.
показати весь коментар
08.09.2021 21:00 Відповісти
парашні виродки в суді, у фсбу і тутошні коментуни.
показати весь коментар
08.09.2021 22:28 Відповісти
Сборище гондонов , глумящихся над трижды раненным за родину, голодающим человеком говорит о том, что все роли в этой комедии расписаны... все заранее знали, какой листок с загоовленным до заседания текстом прочтёт судья и были к этому готовы.... тролячьи своры моментально спущены с цепи.... Чтоб вам, троляки позорные, так полезно было не есть 42 дня...
А по факту так.
1. Не судят потому что понимают - это будет курам на смех и Страсбург их выжарит и приговор признает неправовым..
2.Не отпускают потому, что во время зрады, которая давно совершена и скоро будет объявлена, зеля прессует всех патриотов, кто может постоять за Украину.
3. Сегодня этим решением суда зелёные твари показали, что поскольку доказательств на приговор у них нет, а отпустить даже поддомашний арест) они тупо бз**т - то они не против, чтоб Семенченко без приговора по их произволу просто умер в тюрьме.
Нет человека -нет проблемы. Да, владимир виссаринович ?
В троллей удавят следующими..чтоб не было свидетелей.
показати весь коментар
08.09.2021 23:59 Відповісти
А агент РФ медведчук за Гос. измену сидит дома под домашним арестом! пхахаха.... это Нонсенс! власть клоунов, мудаков.

Нужно было Семенченку тоже предать Украину и сейчас сидел под домашним арестом по пивал пивко и смотрел бы фильмы.
показати весь коментар
09.09.2021 01:36 Відповісти
"Артьоймєй"! Я дивлюся - ти собі "омолодження" провів? Стару пику (без "циферок") адмін уже не пропускає? "Фейс-контроль" не проходиш? А ллєш те саме старе лайно - хоч і з "омолодженого" рота....
показати весь коментар
09.09.2021 06:45 Відповісти
Так я вже стільки років під одним і тим самим "ніком" і погляди свої ніколи не міняв (на відміну від тебе!) І нік у тебе уже, здається, п"ятий", і по "політичному подіуму" скачеш, як мавпа по джунглях Хочеш "залишить останнє слово за собою"?! Не вийде! Надто ти, "тхоряка", тут багато напаскудив і "насмердів"!!!
показати весь коментар
09.09.2021 07:18 Відповісти
Ну да ну да, это же Порох за вас галочку в бюллетене на выборах поставил )))))
показати весь коментар
09.09.2021 07:57 Відповісти
Він Україні ніколи не присягав. То як він її може зрадити?
показати весь коментар
09.09.2021 10:48 Відповісти
Аферист Костя Грішін має згнити в каталажці! За законами воєнного часу його б вже розстріляли і забули, але "щось пішло не так" і цей аферист досі живий...
показати весь коментар
09.09.2021 02:37 Відповісти
О! голодун выискался. Как батальон Донбасс в Иловайск вводить на верную смерть, так он быстро. А как отвечать за рекет - так оно голодует
показати весь коментар
09.09.2021 09:13 Відповісти
 
 