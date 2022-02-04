УКР
"Трухін підставив президента, "Слугу народу" і мене", - Лещенко. ВIДЕО

Заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що приховування доказів при розслідуванні обставин ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна, це бомба під рейтинг президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лещенко говорить в своєму відеоблозі і зазначає, що своїми діями нікому раніше невідомий нардеп підставив Зеленського, "Слугу народу", їх прихильників і його особисто.

Дивіться також: "Я піду тихенько в ліс...", - "слуга народу" Трухін став героєм нової пісні. ВIДЕО

"Трухін: а) брехав; б) явно був за кермом під час цього ДТП; в) намагався дати хабаря поліцейським при виконанні повноважень. Це - злочин звичайно. Це - грандіозна підстава всіх - президента, "Слуги народу", прихильників президента. Це, зрештою, підстава мене тому, що я, як людина, яка вірить речовим доказам, на момент, коли це ДТП сталося, не вірив, не знав, що можна бути таким, вибачте, ідіотом, яким виявився цей Трухін. Це людина, яка не має права залишатися в парламенті. Він має зібрати свої манатки і піти звідти геть. Піти з політики... Це стало бомбою не під Трухіним - нікому не потрібним узагалі діячем сучасної епохи. Про якого ніхто нічого навіть не знав до цього. Це навіть не під "Слугу народу". Це особиста бомба під президентом Зеленським, яка буде нести для нього серйозні рейтингові втрати", - заявив Лещенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Піарщік Зеленського Лещенко знову призначений членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду. ВIДЕО

ДТП (4543) Лещенко Сергій (505) Трухін Олександр (159)
Топ коментарі
+83
Кончита, ты родилась подставленной
показати весь коментар
04.02.2022 13:58 Відповісти
+67
Це той випадок коли одно лайно розказує про інше лайно , намагаючись відмазати третє лайно
показати весь коментар
04.02.2022 14:08 Відповісти
+58
показати весь коментар
04.02.2022 14:06 Відповісти
Кончита, ты родилась подставленной
показати весь коментар
04.02.2022 13:58 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 14:06 Відповісти
Це той випадок коли одно лайно розказує про інше лайно , намагаючись відмазати третє лайно
показати весь коментар
04.02.2022 14:08 Відповісти
А там даже не знаешь кто большее дерьмо.

показати весь коментар
04.02.2022 14:43 Відповісти
Цензор ! СКОЛЬКО можно показывать этого идиота ! этот шариков отрабатывает бабло--это уже давно известно ! Придет время и ему очки натянут на дупу ,если не сбежит. На такую мразоту жаль тратить время.
показати весь коментар
04.02.2022 15:05 Відповісти
Ідіоти та дебіли дають найбільший рейтинг...Більшість новинних телеканалів безмежно сумує за Мар"яною Безуглою,яка своїм безпросвітним ідіотизмом дуже прикрашала політичні діалоги...
показати весь коментар
04.02.2022 16:56 Відповісти
Лєщу слід замазати піщєпрійомнік - бо ******** уйтівлєсове становище.))
показати весь коментар
04.02.2022 14:21 Відповісти
і СерЛещ
показати весь коментар
04.02.2022 13:59 Відповісти
Нічого, скоро тебе, сурОжа, до стінки підставлять
показати весь коментар
04.02.2022 13:59 Відповісти
ты говно себя подставило когда на свет появилось
вот же гнида непотопляемая
показати весь коментар
04.02.2022 13:59 Відповісти
оно реально себя мнит каким-то моральным авторитетом.
показати весь коментар
04.02.2022 14:14 Відповісти
п'яне гівно інше гівно замазало, яка трагедія. 😆
показати весь коментар
04.02.2022 14:00 Відповісти
Це ти нікому невідомий діяч ! Тим більше нікому не потрібний !
показати весь коментар
04.02.2022 14:01 Відповісти
Орбита с них..ой на бороде
показати весь коментар
04.02.2022 14:01 Відповісти
Не кидався би відразу вилизувати всіх підряд зелених злочинців, то й не підстався б, залізнодорожник Сірожа.
показати весь коментар
04.02.2022 14:01 Відповісти
а жить за шо?
показати весь коментар
04.02.2022 14:09 Відповісти
Жена неплохо на спермо-вечеринках в мацкве зарабатывает. На квартиру же дала денег.
показати весь коментар
04.02.2022 14:13 Відповісти
Дуже їсти хочеться , з повагою до вас , Сер Лєщ 🙂
показати весь коментар
04.02.2022 14:09 Відповісти
Лещенко через год: "Зеленский подставил Украинский народ и меня"
показати весь коментар
04.02.2022 14:01 Відповісти
І ващє в їхній команді я був засланний козачок , якщо що
показати весь коментар
04.02.2022 14:11 Відповісти
Особливо тебе.
Серожине пірожине
показати весь коментар
04.02.2022 14:01 Відповісти
Ты жену с очередной спермо-вечеринкам в мацкве верни сначала куколд- ноздросперма.
показати весь коментар
04.02.2022 14:01 Відповісти
У него жена для галочки
Ему мужики кидают палочки
показати весь коментар
04.02.2022 14:15 Відповісти
Сірожа, твоя Люся вже втекла, ти наступний.
показати весь коментар
04.02.2022 14:02 Відповісти
они уже хуцпатей чем ОРТ.
показати весь коментар
04.02.2022 14:02 Відповісти
Шльондра Сірожа на іспавіді...
показати весь коментар
04.02.2022 14:02 Відповісти
...дуже,дуже,дуже... чесна шльондра...
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
Сережа, а де про Монастирського, Венедіктову, Осла?
Адже вони про це знали і приховували докази.
Це не організоване злочинне угрупування? Не?
показати весь коментар
04.02.2022 14:03 Відповісти
Забув про неЛоха.
показати весь коментар
04.02.2022 14:09 Відповісти
Не забув. Читайте уважніше.)
показати весь коментар
04.02.2022 14:13 Відповісти
Лизнул, как всегда
показати весь коментар
04.02.2022 14:22 Відповісти
Та , это не просто лизнул , он непревзойденный мастер анального лизинга
показати весь коментар
04.02.2022 17:39 Відповісти
Подставленый.
Сосна бородатая.
показати весь коментар
04.02.2022 14:03 Відповісти
🤣🤣🤣 Как мило!
показати весь коментар
04.02.2022 14:03 Відповісти
Гандон сирожа понял, что пора переобуваться
показати весь коментар
04.02.2022 14:04 Відповісти
Тухлий Лєщ "Сірожа" може не переживати за свої репутацію. В таких жополизів її немає апріорі
показати весь коментар
04.02.2022 14:04 Відповісти
Он не родственник сцявика вакарчука?
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
Шльондра кинулась відмазувати бєніну макаку - не дарма ж отримала сінекуру на залізниці…
показати весь коментар
04.02.2022 14:06 Відповісти
Ублюдок комментирует ублюдка.
показати весь коментар
04.02.2022 14:06 Відповісти
У Сєрьожі його лупаті беньки відкрились....до речі, як і у преЗедента.
І це після того як пів року вся ця наволоч всіма способами відмазували свого єдинокровного брата.
показати весь коментар
04.02.2022 14:07 Відповісти
Как точно подметил Коломольский
Где этот твой ******* этот, Лещенко?

показати весь коментар
04.02.2022 14:07 Відповісти
Ви там усі від одного тата Бені.Який тато такі і діти.
показати весь коментар
04.02.2022 14:07 Відповісти
То, шо ты - пид@р еще не значит, что тебя подставили.
показати весь коментар
04.02.2022 14:07 Відповісти
С каким бы удовольствием я этого очкастого ублюдка придушил !
показати весь коментар
04.02.2022 14:09 Відповісти
Придёт время - будет возможность.
Так, что очередь занимайте уже сегодня, уже сейчас.
показати весь коментар
04.02.2022 14:12 Відповісти
Так я еще несколько лет назад очередь занимал. Так что, за мной будете )).
показати весь коментар
04.02.2022 15:15 Відповісти
Ну, шо поделать, хоть я и не люблю стоять часами в очереди на 300-400 метров, но таки я буду за вами.
показати весь коментар
04.02.2022 15:21 Відповісти
Не вбийте його. Дайте і мені потриматися за його горло трохи.
показати весь коментар
05.02.2022 15:26 Відповісти
Где в очередь можно записаться?
показати весь коментар
04.02.2022 19:09 Відповісти
Получите номерок - ваша очередь 27 317. По состоянию на 19.15 04.02.2022.
И запись началась сегодня, в 14.09.
показати весь коментар
04.02.2022 19:16 Відповісти
А шо таке - ніхто ж не постраждав, чого кіпіш?
показати весь коментар
04.02.2022 14:09 Відповісти
Интересно, ежели бы старик Ч. Ломброзо был бы жив и увидел лицо, пардон, рило, Серожи Лещенко, что бы он сказал про него?
показати весь коментар
04.02.2022 14:11 Відповісти
что значит "зупинити"? о чем ты, сирожа?
показати весь коментар
04.02.2022 14:15 Відповісти
А хто примушував найвеличнішого приниженя відмазувати того козла? Зе - патологічний придурок, ось це і є головна бімба для його рейтингу
показати весь коментар
04.02.2022 14:15 Відповісти
Репутацию зечма и серлеща уже ничего не испортит
показати весь коментар
04.02.2022 14:19 Відповісти
все вірно серожа, гаси рейтинг слуг д"явола і недопрезидента!!!!!!
показати весь коментар
04.02.2022 14:25 Відповісти
Трухин по сравнению с тобой ангел
показати весь коментар
04.02.2022 14:26 Відповісти
Ахаха, да вы там все крысы зелёные, жрите друг друга
показати весь коментар
04.02.2022 14:29 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 14:30 Відповісти
клоун №2
показати весь коментар
04.02.2022 14:31 Відповісти
За вмінням брехати Трухін лише недолугий учень трутня-залізничника і псевдожурналіста Лещенка.
показати весь коментар
04.02.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 14:34 Відповісти
О, бородата хвойда отримала нові поЗЕтивні методички Підоляка.
показати весь коментар
04.02.2022 14:35 Відповісти
Мне насрать!!! Президент есть президент!!!!
показати весь коментар
04.02.2022 14:36 Відповісти
да брось, не стоит вылазить - делай это спокойно...\это будет незаметно...\
показати весь коментар
04.02.2022 14:54 Відповісти
Меня,говорит,подставил...А ты-то кто такой,сирожа? Никчёмный торчок и подстилка для ватной диджейки.
показати весь коментар
04.02.2022 14:42 Відповісти
лешара, а ботов вместе с падаляком не ты сюда запустил, тоже труха подставил?
показати весь коментар
04.02.2022 14:43 Відповісти
и кого ты называешь политическими деятелями? себя? членограя? московскую крысу дерьмака, может быть?
показати весь коментар
04.02.2022 14:47 Відповісти
трое из ларца, одинаковы с ибла) пошла зелень рубахи на себе рвать, как с Мецгером
показати весь коментар
04.02.2022 14:49 Відповісти
да как же внезапно..., нужно еще добавить, что это бомба замедленного действия, сильно замедленного...
показати весь коментар
04.02.2022 14:51 Відповісти
василий рыбников, надеюсь, приложит тебя в своем следующем номере.
показати весь коментар
04.02.2022 14:55 Відповісти
Короче, все претензии этой крысы сводятся к тому, что Трухин не смог по-тихому отмазаться !
Т.е. он не осуждает его поступок, не клеймит его позором, а даёт советы, как надо отмазываться....
Моральный урод !
показати весь коментар
04.02.2022 14:56 Відповісти
Прежде всего Зеленский подставил сам себя, покрывая этого Трухина вместе со всем МВД и прокуратурой почти полгода, пряча доказательства и тормозя расследования. Это преступление. Для Президента не должно быть "своих", "чужих" и т.д., он президент всей страны, всего народа. Руководствоваться он должен не мутными "схематозами" от полууголовных типов , окруживших его, а законами Украины и только ими.
показати весь коментар
04.02.2022 14:58 Відповісти
Ця бородата піхва сама бомба під преЗЕдента. Гидко слухати.
показати весь коментар
04.02.2022 15:03 Відповісти
Хто, кого, куди підставив?
показати весь коментар
04.02.2022 15:04 Відповісти
Як можна підставити брехуна, провокатора і політичну ***..ь? Ну як можна підставити Сірьожу Лещенко?
показати весь коментар
04.02.2022 15:11 Відповісти
Говорящее влагалище Серлещ продолжает вылизывать промежность ЗЕ.
показати весь коментар
04.02.2022 15:13 Відповісти
Тьфу, гидота!
показати весь коментар
04.02.2022 15:21 Відповісти
Урод в усіх сенсах.
показати весь коментар
04.02.2022 15:29 Відповісти
і 'C' Лещенко - повне Лайно...Нікчемне створіння.....Стерво, тебе за рік, два навіть дворова собака не впізнає...Курва провладна....Велика несправедливість, що таке стерво, як Лещенко зі своїм егом, працює в УЗ і отримує шалені гроші, так наші з вами гроші...
показати весь коментар
04.02.2022 15:43 Відповісти
До чого ж мерзенна продажна гнида цей моральний урод.
показати весь коментар
04.02.2022 15:45 Відповісти
Серлєщ, піди покоси... траву під снігом. Воно якось розумніше виглядає, ніж те, що зараз несеш.
показати весь коментар
04.02.2022 15:48 Відповісти
Ох, целки вы наши!
показати весь коментар
04.02.2022 15:56 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 15:57 Відповісти
Кстати, по-моему ЭТО с каждым своим новым "опусом" плотнее становится для шимпанЗЕ Кончитою Вюрст! Та , кстати, тоже хотела заглянуть в глазки ху..лу, как и наш "обшмыганыш".
показати весь коментар
04.02.2022 16:04 Відповісти
Бла-бла-бла, бла-бла, бла.
Твой Членограй с Агрохимией и министром МВД с самого начала знали, что там было и решили замять дело. Теперь все всплыло и о как запели зешавки. "Какой нихарошый падлец этат Трухин!". Вы все там "трухины".
показати весь коментар
04.02.2022 16:08 Відповісти
.
показати весь коментар
04.02.2022 16:11 Відповісти
"Це - грандіозна підстава всіх - президента, "Слуги народу", прихильників президента."
Зелайно - досконала підстава 73 дупоголових! А разом зе та 73 є найбільщою підставою країні!
показати весь коментар
04.02.2022 16:37 Відповісти
ви там всі такі!
показати весь коментар
04.02.2022 16:49 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 17:22 Відповісти
сирожа не може адекватно оцінювати зеленського.

трухін і зеленський - це брати-близнюки, і зеля + монастирський + дбр енергійно і цілеспрямовано приховували злочини трухіна..
і досить вдало приховали.. але якби не аваків і його люди, то відео знищили остаточно..

А зараз відео дістали у потрібний момент. Це означає, що аваків ще хоче повернутися по кістках зелі.

Шапошніков на своєму ютубі як завжди розклав ситуацію по суті.
показати весь коментар
04.02.2022 17:37 Відповісти
за що цьому платять з наших податків 500000 в місяць
показати весь коментар
04.02.2022 19:22 Відповісти
Всі в гівні.
показати весь коментар
04.02.2022 22:55 Відповісти
Этот Лещ себя лучше всех подставляет. Никто другой и не сравнится
показати весь коментар
05.02.2022 12:03 Відповісти
Этот бородатый очкастый ублюдок чем то похож на своего кумира Каломойского - наверное внебрачный сынок или какойто еще родственничек.
показати весь коментар
05.02.2022 12:16 Відповісти
Бомба под зеленского это уже сам Зеленский вор и взяточник ,вор и брехун
показати весь коментар
05.02.2022 17:52 Відповісти
 
 