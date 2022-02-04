"Трухін підставив президента, "Слугу народу" і мене", - Лещенко. ВIДЕО

Заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що приховування доказів при розслідуванні обставин ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна, це бомба під рейтинг президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лещенко говорить в своєму відеоблозі і зазначає, що своїми діями нікому раніше невідомий нардеп підставив Зеленського, "Слугу народу", їх прихильників і його особисто.

"Трухін: а) брехав; б) явно був за кермом під час цього ДТП; в) намагався дати хабаря поліцейським при виконанні повноважень. Це - злочин звичайно. Це - грандіозна підстава всіх - президента, "Слуги народу", прихильників президента. Це, зрештою, підстава мене тому, що я, як людина, яка вірить речовим доказам, на момент, коли це ДТП сталося, не вірив, не знав, що можна бути таким, вибачте, ідіотом, яким виявився цей Трухін. Це людина, яка не має права залишатися в парламенті. Він має зібрати свої манатки і піти звідти геть. Піти з політики... Це стало бомбою не під Трухіним - нікому не потрібним узагалі діячем сучасної епохи. Про якого ніхто нічого навіть не знав до цього. Це навіть не під "Слугу народу". Це особиста бомба під президентом Зеленським, яка буде нести для нього серйозні рейтингові втрати", - заявив Лещенко.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

