"Трухин подставил президента, "Слугу народа" и меня", – Лещенко. ВИДЕО

Заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что сокрытие доказательств при расследовании обстоятельств ДТП с участием нардепа Александра Трухина - это бомба под рейтинг президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко говорит в своем видеоблоге и отмечает, что своими действиями никому ранее неизвестный нардеп подставил Зеленского, "Слугу народа", их поклонников и его лично.

"Трухин: а) лгал; б) явно был за рулем во время этого ДТП; в) пытался дать взятки полицейским при исполнении полномочий. Это – преступление, конечно. Это – грандиозная подстава всех – президента, "Слуги народа", сторонников президента. Это, в конце концов, подстава меня потому, что я, как человек, верящий вещественным доказательствам, на момент, когда это ДТП произошло, не верил, не знал, что можно быть таким, извините, идиотом, каким оказался этот Трухин. Это человек, который не имеет права оставаться в парламенте, он должен собрать свои манатки и уйти оттуда... Уйти из политики... Это стало бомбой не под Трухиным - никому не нужным вообще деятелем современной эпохи, о котором никто ничего не знал до этого. Это даже не под "Слугу народа". Это личная бомба под президентом Зеленским, которая будет нести для него серьезные рейтинговые потери", – заявил Лещенко.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7745) Лещенко Сергей (697) Трухин Александр (145)
Топ комментарии
+83
Кончита, ты родилась подставленной
04.02.2022 13:58 Ответить
+67
Це той випадок коли одно лайно розказує про інше лайно , намагаючись відмазати третє лайно
04.02.2022 14:08 Ответить
+58
04.02.2022 14:06 Ответить
Кончита, ты родилась подставленной
04.02.2022 13:58 Ответить
04.02.2022 14:06 Ответить
Це той випадок коли одно лайно розказує про інше лайно , намагаючись відмазати третє лайно
04.02.2022 14:08 Ответить
А там даже не знаешь кто большее дерьмо.

04.02.2022 14:43 Ответить
Цензор ! СКОЛЬКО можно показывать этого идиота ! этот шариков отрабатывает бабло--это уже давно известно ! Придет время и ему очки натянут на дупу ,если не сбежит. На такую мразоту жаль тратить время.
04.02.2022 15:05 Ответить
Ідіоти та дебіли дають найбільший рейтинг...Більшість новинних телеканалів безмежно сумує за Мар"яною Безуглою,яка своїм безпросвітним ідіотизмом дуже прикрашала політичні діалоги...
04.02.2022 16:56 Ответить
Лєщу слід замазати піщєпрійомнік - бо ******** уйтівлєсове становище.))
04.02.2022 14:21 Ответить
і СерЛещ
04.02.2022 13:59 Ответить
Нічого, скоро тебе, сурОжа, до стінки підставлять
04.02.2022 13:59 Ответить
ты говно себя подставило когда на свет появилось
вот же гнида непотопляемая
04.02.2022 13:59 Ответить
оно реально себя мнит каким-то моральным авторитетом.
04.02.2022 14:14 Ответить
п'яне гівно інше гівно замазало, яка трагедія. 😆
04.02.2022 14:00 Ответить
Це ти нікому невідомий діяч ! Тим більше нікому не потрібний !
04.02.2022 14:01 Ответить
Орбита с них..ой на бороде
04.02.2022 14:01 Ответить
Не кидався би відразу вилизувати всіх підряд зелених злочинців, то й не підстався б, залізнодорожник Сірожа.
04.02.2022 14:01 Ответить
а жить за шо?
04.02.2022 14:09 Ответить
Жена неплохо на спермо-вечеринках в мацкве зарабатывает. На квартиру же дала денег.
04.02.2022 14:13 Ответить
Дуже їсти хочеться , з повагою до вас , Сер Лєщ 🙂
04.02.2022 14:09 Ответить
Лещенко через год: "Зеленский подставил Украинский народ и меня"
04.02.2022 14:01 Ответить
І ващє в їхній команді я був засланний козачок , якщо що
04.02.2022 14:11 Ответить
Особливо тебе.
Серожине пірожине
04.02.2022 14:01 Ответить
Ты жену с очередной спермо-вечеринкам в мацкве верни сначала куколд- ноздросперма.
04.02.2022 14:01 Ответить
У него жена для галочки
Ему мужики кидают палочки
04.02.2022 14:15 Ответить
Сірожа, твоя Люся вже втекла, ти наступний.
04.02.2022 14:02 Ответить
они уже хуцпатей чем ОРТ.
04.02.2022 14:02 Ответить
Шльондра Сірожа на іспавіді...
04.02.2022 14:02 Ответить
...дуже,дуже,дуже... чесна шльондра...
04.02.2022 14:05 Ответить
Сережа, а де про Монастирського, Венедіктову, Осла?
Адже вони про це знали і приховували докази.
Це не організоване злочинне угрупування? Не?
04.02.2022 14:03 Ответить
Забув про неЛоха.
04.02.2022 14:09 Ответить
Не забув. Читайте уважніше.)
04.02.2022 14:13 Ответить
Лизнул, как всегда
04.02.2022 14:22 Ответить
Та , это не просто лизнул , он непревзойденный мастер анального лизинга
04.02.2022 17:39 Ответить
Подставленый.
Сосна бородатая.
04.02.2022 14:03 Ответить
🤣🤣🤣 Как мило!
04.02.2022 14:03 Ответить
Гандон сирожа понял, что пора переобуваться
04.02.2022 14:04 Ответить
Тухлий Лєщ "Сірожа" може не переживати за свої репутацію. В таких жополизів її немає апріорі
04.02.2022 14:04 Ответить
Он не родственник сцявика вакарчука?
04.02.2022 14:05 Ответить
Шльондра кинулась відмазувати бєніну макаку - не дарма ж отримала сінекуру на залізниці…
04.02.2022 14:06 Ответить
Ублюдок комментирует ублюдка.
04.02.2022 14:06 Ответить
У Сєрьожі його лупаті беньки відкрились....до речі, як і у преЗедента.
І це після того як пів року вся ця наволоч всіма способами відмазували свого єдинокровного брата.
04.02.2022 14:07 Ответить
Как точно подметил Коломольский
Где этот твой ******* этот, Лещенко?

04.02.2022 14:07 Ответить
Ви там усі від одного тата Бені.Який тато такі і діти.
04.02.2022 14:07 Ответить
То, шо ты - пид@р еще не значит, что тебя подставили.
04.02.2022 14:07 Ответить
С каким бы удовольствием я этого очкастого ублюдка придушил !
04.02.2022 14:09 Ответить
Придёт время - будет возможность.
Так, что очередь занимайте уже сегодня, уже сейчас.
04.02.2022 14:12 Ответить
Так я еще несколько лет назад очередь занимал. Так что, за мной будете )).
04.02.2022 15:15 Ответить
Ну, шо поделать, хоть я и не люблю стоять часами в очереди на 300-400 метров, но таки я буду за вами.
04.02.2022 15:21 Ответить
Не вбийте його. Дайте і мені потриматися за його горло трохи.
05.02.2022 15:26 Ответить
Где в очередь можно записаться?
04.02.2022 19:09 Ответить
Получите номерок - ваша очередь 27 317. По состоянию на 19.15 04.02.2022.
И запись началась сегодня, в 14.09.
04.02.2022 19:16 Ответить
А шо таке - ніхто ж не постраждав, чого кіпіш?
04.02.2022 14:09 Ответить
Интересно, ежели бы старик Ч. Ломброзо был бы жив и увидел лицо, пардон, рило, Серожи Лещенко, что бы он сказал про него?
04.02.2022 14:11 Ответить
что значит "зупинити"? о чем ты, сирожа?
04.02.2022 14:15 Ответить
А хто примушував найвеличнішого приниженя відмазувати того козла? Зе - патологічний придурок, ось це і є головна бімба для його рейтингу
04.02.2022 14:15 Ответить
Репутацию зечма и серлеща уже ничего не испортит
04.02.2022 14:19 Ответить
все вірно серожа, гаси рейтинг слуг д"явола і недопрезидента!!!!!!
04.02.2022 14:25 Ответить
Трухин по сравнению с тобой ангел
04.02.2022 14:26 Ответить
Ахаха, да вы там все крысы зелёные, жрите друг друга
04.02.2022 14:29 Ответить
04.02.2022 14:30 Ответить
клоун №2
04.02.2022 14:31 Ответить
За вмінням брехати Трухін лише недолугий учень трутня-залізничника і псевдожурналіста Лещенка.
04.02.2022 14:32 Ответить
04.02.2022 14:34 Ответить
О, бородата хвойда отримала нові поЗЕтивні методички Підоляка.
04.02.2022 14:35 Ответить
Мне насрать!!! Президент есть президент!!!!
04.02.2022 14:36 Ответить
да брось, не стоит вылазить - делай это спокойно...\это будет незаметно...\
04.02.2022 14:54 Ответить
Меня,говорит,подставил...А ты-то кто такой,сирожа? Никчёмный торчок и подстилка для ватной диджейки.
04.02.2022 14:42 Ответить
лешара, а ботов вместе с падаляком не ты сюда запустил, тоже труха подставил?
04.02.2022 14:43 Ответить
и кого ты называешь политическими деятелями? себя? членограя? московскую крысу дерьмака, может быть?
04.02.2022 14:47 Ответить
трое из ларца, одинаковы с ибла) пошла зелень рубахи на себе рвать, как с Мецгером
04.02.2022 14:49 Ответить
да как же внезапно..., нужно еще добавить, что это бомба замедленного действия, сильно замедленного...
04.02.2022 14:51 Ответить
василий рыбников, надеюсь, приложит тебя в своем следующем номере.
04.02.2022 14:55 Ответить
Короче, все претензии этой крысы сводятся к тому, что Трухин не смог по-тихому отмазаться !
Т.е. он не осуждает его поступок, не клеймит его позором, а даёт советы, как надо отмазываться....
Моральный урод !
04.02.2022 14:56 Ответить
Прежде всего Зеленский подставил сам себя, покрывая этого Трухина вместе со всем МВД и прокуратурой почти полгода, пряча доказательства и тормозя расследования. Это преступление. Для Президента не должно быть "своих", "чужих" и т.д., он президент всей страны, всего народа. Руководствоваться он должен не мутными "схематозами" от полууголовных типов , окруживших его, а законами Украины и только ими.
04.02.2022 14:58 Ответить
Ця бородата піхва сама бомба під преЗЕдента. Гидко слухати.
04.02.2022 15:03 Ответить
Хто, кого, куди підставив?
04.02.2022 15:04 Ответить
Як можна підставити брехуна, провокатора і політичну ***..ь? Ну як можна підставити Сірьожу Лещенко?
04.02.2022 15:11 Ответить
Говорящее влагалище Серлещ продолжает вылизывать промежность ЗЕ.
04.02.2022 15:13 Ответить
Тьфу, гидота!
04.02.2022 15:21 Ответить
Урод в усіх сенсах.
04.02.2022 15:29 Ответить
і 'C' Лещенко - повне Лайно...Нікчемне створіння.....Стерво, тебе за рік, два навіть дворова собака не впізнає...Курва провладна....Велика несправедливість, що таке стерво, як Лещенко зі своїм егом, працює в УЗ і отримує шалені гроші, так наші з вами гроші...
04.02.2022 15:43 Ответить
До чого ж мерзенна продажна гнида цей моральний урод.
04.02.2022 15:45 Ответить
Серлєщ, піди покоси... траву під снігом. Воно якось розумніше виглядає, ніж те, що зараз несеш.
04.02.2022 15:48 Ответить
Ох, целки вы наши!
04.02.2022 15:56 Ответить
04.02.2022 15:57 Ответить
Кстати, по-моему ЭТО с каждым своим новым "опусом" плотнее становится для шимпанЗЕ Кончитою Вюрст! Та , кстати, тоже хотела заглянуть в глазки ху..лу, как и наш "обшмыганыш".
04.02.2022 16:04 Ответить
Бла-бла-бла, бла-бла, бла.
Твой Членограй с Агрохимией и министром МВД с самого начала знали, что там было и решили замять дело. Теперь все всплыло и о как запели зешавки. "Какой нихарошый падлец этат Трухин!". Вы все там "трухины".
04.02.2022 16:08 Ответить
.
04.02.2022 16:11 Ответить
"Це - грандіозна підстава всіх - президента, "Слуги народу", прихильників президента."
Зелайно - досконала підстава 73 дупоголових! А разом зе та 73 є найбільщою підставою країні!
04.02.2022 16:37 Ответить
ви там всі такі!
04.02.2022 16:49 Ответить
04.02.2022 17:22 Ответить
сирожа не може адекватно оцінювати зеленського.

трухін і зеленський - це брати-близнюки, і зеля + монастирський + дбр енергійно і цілеспрямовано приховували злочини трухіна..
і досить вдало приховали.. але якби не аваків і його люди, то відео знищили остаточно..

А зараз відео дістали у потрібний момент. Це означає, що аваків ще хоче повернутися по кістках зелі.

Шапошніков на своєму ютубі як завжди розклав ситуацію по суті.
04.02.2022 17:37 Ответить
за що цьому платять з наших податків 500000 в місяць
04.02.2022 19:22 Ответить
Всі в гівні.
04.02.2022 22:55 Ответить
Этот Лещ себя лучше всех подставляет. Никто другой и не сравнится
05.02.2022 12:03 Ответить
Этот бородатый очкастый ублюдок чем то похож на своего кумира Каломойского - наверное внебрачный сынок или какойто еще родственничек.
05.02.2022 12:16 Ответить
Бомба под зеленского это уже сам Зеленский вор и взяточник ,вор и брехун
05.02.2022 17:52 Ответить
 
 