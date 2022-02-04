"Трухин подставил президента, "Слугу народа" и меня", – Лещенко. ВИДЕО

Заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что сокрытие доказательств при расследовании обстоятельств ДТП с участием нардепа Александра Трухина - это бомба под рейтинг президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко говорит в своем видеоблоге и отмечает, что своими действиями никому ранее неизвестный нардеп подставил Зеленского, "Слугу народа", их поклонников и его лично.

"Трухин: а) лгал; б) явно был за рулем во время этого ДТП; в) пытался дать взятки полицейским при исполнении полномочий. Это – преступление, конечно. Это – грандиозная подстава всех – президента, "Слуги народа", сторонников президента. Это, в конце концов, подстава меня потому, что я, как человек, верящий вещественным доказательствам, на момент, когда это ДТП произошло, не верил, не знал, что можно быть таким, извините, идиотом, каким оказался этот Трухин. Это человек, который не имеет права оставаться в парламенте, он должен собрать свои манатки и уйти оттуда... Уйти из политики... Это стало бомбой не под Трухиным - никому не нужным вообще деятелем современной эпохи, о котором никто ничего не знал до этого. Это даже не под "Слугу народа". Это личная бомба под президентом Зеленским, которая будет нести для него серьезные рейтинговые потери", – заявил Лещенко.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.