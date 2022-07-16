"Такі заяви не допомагають Україні": відповідь Спартц на "політичну тварину" від Милованова. ВIДЕО

Конгресвумен США Вікторія Спартц вважає, що заяви представників української влади, зокрема глави НР "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, у відповідь на її запитання щодо глави ОП Андрія Єрмака та контролю за допомогою для України, не вирішують проблеми, які існують в Україні.

Про це вона заявила в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"На жаль, для вашої влади, вони не вирішують проблеми, а роблять, що вони роблять. Такі заяви, не допомагають вам як країні. Але це вашим людям вирішувати, якщо ця людина є авторитетом, вони довіряють і не мені вирішувати. Я не знаю, хто ця людина. Але це для вас не позитивно. Брехати, що це допомагає у виборах. Мої праймеріз були у травні. У мене їх і не було, тому що республіканці мене повністю підтримують і проти мене ніхто не йшов. А для виборів, які у нас будуть в листопаді, ця тема не є політичною у нас. Я робила заяву не для того, щоб підняти це питання для виборів. Це не допомога, а більше головної болі для мене, але я вважаю, що це правильно робити. Потрібно не боятися і діяти, швидше і краще допомагати Україні, щоб не було пізно. Я не могла добитися до адміністрації в ніякий спосіб, і, на жаль, ваша адміністрація теж не хоче кооперуватися. Ваша адміністрація може вирішувати як хоче. Політика є політика, але, я вважаю, такий підхід не правильним. Але це вирішувати вашим виборцям, кому вони довіряють і наскільки компетентно так реагувати. Це ваші люди повинні вирішувати", - відреагувала Спартц.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спартц відповіла на закиди Арестовича, нібито її накрутив Філатов і Білецький: Про мене можуть казати, що хочуть, але не потрібно втягувати інших людей. ВIДЕО

Раніше глава НР "Укроборонпрому" Милованов назвав конгресвумен Спартц "брехливою, цинічною політичною твариною" через її вимогу відставки Єрмака.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. Також Спартц заявила, що США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.