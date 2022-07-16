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"Такі заяви не допомагають Україні": відповідь Спартц на "політичну тварину" від Милованова. ВIДЕО

Конгресвумен США Вікторія Спартц вважає, що заяви представників української влади, зокрема глави НР "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, у відповідь на її запитання щодо глави ОП Андрія Єрмака та контролю за допомогою для України, не вирішують проблеми, які існують в Україні.

Про це вона заявила в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"На жаль, для вашої влади, вони не вирішують проблеми, а роблять, що вони роблять. Такі заяви, не допомагають вам як країні. Але це вашим людям вирішувати, якщо ця людина є авторитетом, вони довіряють і не мені вирішувати. Я не знаю, хто ця людина. Але це для вас не позитивно. Брехати, що це допомагає у виборах. Мої праймеріз були у травні. У мене їх і не було, тому що республіканці мене повністю підтримують і проти мене ніхто не йшов. А для виборів, які у нас будуть в листопаді, ця тема не є політичною у нас. Я робила заяву не для того, щоб підняти це питання для виборів. Це не допомога, а більше головної болі для мене, але я вважаю, що це правильно робити. Потрібно не боятися і діяти, швидше і краще допомагати Україні, щоб не було пізно. Я не могла добитися до адміністрації в ніякий спосіб, і, на жаль, ваша адміністрація теж не хоче кооперуватися. Ваша адміністрація може вирішувати як хоче. Політика є політика, але, я вважаю, такий підхід не правильним. Але це вирішувати вашим виборцям, кому вони довіряють і наскільки компетентно так реагувати. Це ваші люди повинні вирішувати", - відреагувала Спартц.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спартц відповіла на закиди Арестовича, нібито її накрутив Філатов і Білецький: Про мене можуть казати, що хочуть, але не потрібно втягувати інших людей. ВIДЕО

Раніше глава НР "Укроборонпрому" Милованов назвав конгресвумен Спартц "брехливою, цинічною політичною твариною" через її вимогу відставки Єрмака.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. Також Спартц заявила, що США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

Автор: 

Конгрес США (1228) США (22818) Бутусов Юрій (3589) Милованов Тимофій (416) Офіс Президента (2022) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+95
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16.07.2022 16:36
+71
Милованов ти ображаєш жінку за правду-ти навіть не чоловік а просто купа смердючого лайна...
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16.07.2022 16:38
+68
ЗеТварина обзиває людину.
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16.07.2022 16:36
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Команда слуг - ГІМНО
Милованов Ермак татаров Гетьманцев арахамия БЕЗМОЗГЛА Найем - це камені на шіі Зе с котрими він потопить свої другі вибори

ЗЕ, ДУМАЙ
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16.07.2022 17:14 Відповісти
Це його намисто
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16.07.2022 17:19 Відповісти
Чего? Вы его (зелю) и во второй раз хотите видеть президентом Укра1ны? Не подсказывать зеле надо, как удержаться у власти, а побыстрее да решительнее убрать всю эту шайку от руководства страной. Иначе об Украине надо забыть, они же подыгрывают внешнему врагу изнутри и в конце концов раздерут неньку на куски.
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16.07.2022 21:06 Відповісти
другі вибори?? Тоді вже точно Украïні кінець
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17.07.2022 02:09 Відповісти
Мілованов - звичайне тупе чмо, що живе за чужий рахунок
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16.07.2022 17:15 Відповісти
ДЕБИЛ останется дебилом на всю жизнь
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16.07.2022 20:50 Відповісти
Прочитавши коментарі українців за Спартц, я побачив як ми любимо нашого гаранта і верховного. Гірших Президентів як Зе ще не було в Україні. Його місце в 95 кварталі і не вище.
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16.07.2022 17:16 Відповісти
зарання ви кинулись у вибори -- надворі віина і скоро буде страшна біиня -- він головнокомандуючии а ви Зеля - дурак Зеля - дурак -- так нізя -- віина
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16.07.2022 17:19 Відповісти
Тобто під час війни треба терпіти зрадників та тупих шкідників?

Дивно. У всі часи таких просто одразу після викриття страчували. Бо кожна така тварь під час війни коштує дуже багато життів набагато більш достойних людей.
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16.07.2022 17:24 Відповісти
зеленое быдло!!!!!!!!
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16.07.2022 17:21 Відповісти
А які ідіоти поставили Милованова керувати Укроборонпромом? Він же не тільки наркоман , але і повний дебіл! Тут зрада на 1000%!
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16.07.2022 17:23 Відповісти
ай да тимоха, ай да наркоман... ну обкурился... отдохни... нет... не может... ему лучше тогда сдохнуть...
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16.07.2022 17:24 Відповісти
Клоуни коломойського януковича
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16.07.2022 17:26 Відповісти
Милованов повинен піти зі всіх займаних посад в Державних органах влади і Держпідприємств, а щодо заяви, яка є най шкідливою для Держави проти якої вчинено агресія, повинні розібратися силові структури відповідно до їх повноважень
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16.07.2022 17:26 Відповісти
Таку тварину,як цей чорт мілаванов,ще пошукати треба.
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16.07.2022 17:32 Відповісти
Мілованов - гівнюк,і Спартс - не краща...Та ж її і знають лишень тому,що є така воююча країна - Україна,але Спартц вирішила ще більше накрутити собі рейтинг подзявкавши на Єрмака...Маєш якісь факти,якісь дані - оприлюдни,але отак пернути і здриснути щоб всі винюхували її сморід і говорили про ней - це вже,за перепрошення чисто по українськи...А ми слухаємо отих двох америказованих дебілоїдів і обговорюємо то всьо...Нема їнших проблем?
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16.07.2022 17:33 Відповісти
Таку тварину,як цей чорт мілаванов,ще пошукати треба.
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16.07.2022 17:33 Відповісти
Коломойский: "Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил"(про Милованова). И шо ,таки, Беня был не прав?
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16.07.2022 17:34 Відповісти
таки прав был)) так дебилов для того и ставят, чтоб ими легче вертеть можно было!..
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16.07.2022 23:56 Відповісти
И шо, таки, Беня был не прав, когда называл Милованова дебилом?
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16.07.2022 17:36 Відповісти
Це не мілованова слова,курва, це зеленського.
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16.07.2022 17:37 Відповісти
Навіщо взагалі звертати увагу на цього поца? Він же сам казав, що він дебіл.
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16.07.2022 17:38 Відповісти
Не забуваємо, що продажу землі під час війни саме Милованов протягував. Як би не було прийнято той закон, то великої війни і не було б!
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16.07.2022 17:44 Відповісти
Украине необходимо уничтожить вражескую агентуру, захватившую политическую власть и органы безопасности.
если это не сделать снйчас, завтра будет поздно
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16.07.2022 17:45 Відповісти
Как же это сделать, если все повелись на фразочку, что "коней на переправе не меняют". Ещё смешнее, что раньше, до "переправы", когда картина была уже ясна, никак не находились решительные силы для перевыборов. Терпеливость и покорность большинства украинского народа приносят вред всему народу. Этот состав правительства какой вред должен принести Украине, чтобы все до конца проснулись? Перевыборы сейчас нереальны, а вот передача власти единственной заслуживающей доверия силе - ВОЕННЫМ, было бы правильным действием. Слава Украине! Слава её героям! Доверим героям - защитникам Украины полноту гос. власти на время войны!
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16.07.2022 19:53 Відповісти
Милованов человек Козеленского, он подчиненный, купленный , в доле. Он же не враг себе , что нибудь вякнуть против Зе Императора. Тем более позавчера суд( все суды в Украине личная собственность Козеленского) отдал ( закрыл дело) Коломойскому пару сотен миллионов украденных из Привата денег Коломойским( ддолларов астественно). Даже в войну Козеленские продолжают тупо грабить украинцев
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16.07.2022 17:48 Відповісти
Якщо Україні вибирати між твариною і ідіотом,всім зрозуміло-тварина краще.
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16.07.2022 17:54 Відповісти
Разве под дулом пистолета заставляют выбирать между двумя худшими возможностями? А зас- тавить себя задуматься о возможности третьего пути нет времени? сил? решительности? умственных способностей?
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16.07.2022 19:59 Відповісти
Що не міністр у Зеленського, то мілованов, баканов , шмигаль і т.д. А де українці?
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16.07.2022 17:57 Відповісти
"якщо у Вас закінчилися аргументи,зразу ж переходите на хамство і звинувачення опонента у чому б то не було"- методична вказівка совкового кгб і рашистського фсб своїм агентам
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16.07.2022 18:05 Відповісти
Вова, викинь цю істоту на смітник, а то незчуєшся, як сам там опинишся!
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16.07.2022 18:13 Відповісти
Ім обом місце на смітнику , якщо ми хочемо зберегти Украіну !!
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16.07.2022 18:26 Відповісти
Давно пора там быть обоим.
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16.07.2022 20:00 Відповісти
Потвора милованов повинен вибачитись !!!
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16.07.2022 18:23 Відповісти
Конгресвумен @RepSpartz:
американці ще не усвідомили, яким насправді важливим і сильним партнером є Україна
- це вперше, коли збройні сили країни самі дають раду з грізним ворогом і потребують лише американської зброї, а не нашої живої сили, так вона сказала Юрію Бутусову 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.07.2022 18:24 Відповісти
Саме так! На відміну від "ефективного менеджера" з його "нєпобєдімой і лєгєндарной", відкриття другого фронту не вимагаємо.
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16.07.2022 19:24 Відповісти
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16.07.2022 18:27 Відповісти
Такого відверто хамського зброду у владі, як смердюча зелена пліснява, не було за весь час незалежності України. Це тривожний сигнал деградації населення, яке обрало це лайно.
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16.07.2022 18:33 Відповісти
Та ладно, про населення! Нічим воно не гірше, ніж у багатьох країнах. Просто, під час війни вибори не проводять, тому, що на них ГАРАНТОВАНО переможе популіст, який пообіцяє швидкий мир. Тим більше, що, з об'єктивних причин, більше половини виборців - це жінки, а більшість з них - "***************************!" До речі, Порох у 2014 році теж цим скористався, пообіцявши швидке закінчення АТО.
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16.07.2022 19:32 Відповісти
Юра, не принижуй ж1нок, бо чолов1к1 не набагато розумн1ш1, якщо не пояснили сво1м батькам, ж1нкам, друзям, сус1дам, родичам сво1 ген1альн1 передбачення.
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16.07.2022 20:08 Відповісти
А також сигнал сили пол1ттехнолог1й у п1дготовц1 вибор1в
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16.07.2022 20:04 Відповісти
Ну если Тимофей "Дебил" Милованов открыл рот , значит ему позволили. Сам бы он такого не сказал.
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16.07.2022 18:46 Відповісти
Звісно , що дермак спустив всіх скажених псів , проти Спартс !
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16.07.2022 18:50 Відповісти
украинцы не кацапы, а власть выбрали мутную, не патриотичную
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16.07.2022 18:54 Відповісти
Да выбрали , (фуйню конечно, но надеюсь это был выбор, а не назначение)
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16.07.2022 19:06 Відповісти
Ермака и Милованова никто не выбирал. Это все Зеленский назначил. А рыба гниет с головы
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17.07.2022 03:57 Відповісти
Але ж ВИБРАЛИ. А яку - всяке буває, і не лише у нас.
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16.07.2022 19:18 Відповісти
Так це в зельоних така тактика. Замість відкритись для доведення невинуватості, істеричний гавкіт. Чим і доказують вагомість звинувачень. "Вагнерівців" задайте. Що тільки не понесерали у відповідь!
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16.07.2022 19:07 Відповісти
73% це міловани, дєрьмаки, татарови, портнови, ковальови,трухіни. Слава ЗСУ!
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16.07.2022 19:08 Відповісти
та зарядили вони косячка і придумували із сміхом як по хамовитей зарядити. Погодились на експромт чиновника з обличчям ідіота.
згадується, як Юрась прокуроратом, завжди перебував під кайфом, ображав посла США в інтересах Руді Джуліані. так шо дурний приклад заразний. А шо нам буде ? А.....а
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16.07.2022 19:09 Відповісти
Чудова, виважена відповідь відповідальної людини. Респект!
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16.07.2022 19:16 Відповісти
Звідки цей організм Мілованов!!??? Йще один проффессор!!
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16.07.2022 20:17 Відповісти
На мою думку державним діячам США не потрібно вести довгих дискусій з представниками зечмонь. Зараз необхідним кроком було би об"явити цього хама мілодебілова "персоною нон грата". А в пакеті підключити при можливості такі аналогічні дії з боку Євросоюзу. А далі - бовкнув зечмоня з бодуна лайно -отримай і розпишись нев"їзд. І чим швидше так зроблять- тим швидше ці їбаньки перестануть хамити поважним політикам.
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16.07.2022 20:20 Відповісти
Милованова гнать из Укроборонпрома!
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16.07.2022 20:38 Відповісти
Нічого дивного: Мілованов - один з безлічі дебілів владного пулу. Туди інших не беруть, виключно дебілів.
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16.07.2022 20:59 Відповісти
Пане Юрію, нащо ви вибачається на початку відео за якогось ідіота при владі, при тому що воно само колись визнало що воно дибіл?
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16.07.2022 21:17 Відповісти
чи бидло,чи мурло а взагалі зе-команда
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16.07.2022 21:45 Відповісти
И что этот дебил и оборонпрома сделал для обороны? Ничего? Пошел он за известным кораблем!
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16.07.2022 22:01 Відповісти
Тварина Мілованов сказав свій Пердь 😁

Шановна Вікторія Спартц - у 2019 в Україні на другому турі виборів президента за зеленського не прголосували 70 % громадян України. Нажаль багатьом просто було ліньки йти на вибори. Розумієте - 70 % ЛЮДЕЙ НЕ ДОВІРЯЛИ Зе і Зе владі і тільки 30 % населення України проголосувало
за цього кадра квартального. Подяка вам і шана від всієї України за турботу про ії майбутнє.
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16.07.2022 22:05 Відповісти
ЗЕшоблу и зеленского В ОТСТАВКУ!!!!
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16.07.2022 22:11 Відповісти
Повторюю. Українці мають голосувати тільки за українців. Затямте це раз і назавжди. Голосуючи за жидів та кацапів ви отримаєте жидів і кацапів. А далі пять років будете вмирати і смоктати лапу. І Ви і Ваші дурні батьки та дітки. Хтось бачив щоб жид або кацап голосував за українця? Я спеціально вивчав це питання. ... А Ви подивіться на "мілованових" - кожен такий це свідоцтво Вашої дурості. То чом би Вами не правити як бидлом? ... Може дійде нарешті...
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16.07.2022 22:21 Відповісти
кацап йди на .."!
тут не наливають
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16.07.2022 22:44 Відповісти
Мілованов, ще той зефуй!
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16.07.2022 22:42 Відповісти
Милованов цим черговий раз підтвердив, що він навіть не політична тварина, а просто тварина. Точніше тварюка.
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16.07.2022 23:04 Відповісти
Инфузория туфелька.
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16.07.2022 23:55 Відповісти
Милованов услышал, что беларусского таракана называют политическим животным и решил, что теперь он эрудирован не на шутку.
Если Спартц политическое животное, то милованов - амёба.
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16.07.2022 23:53 Відповісти
Самое страшное что про этот случай с Миловановым завтра все забудут!! В Великобритании убрали Джонсона за маленький скандальчик, а у нас Милованов так и будет до пенсии материть всех кто ему не нравиться. Видя безнаказанность с него начнут брать пример другие депутаты, будут кидаться матами на лево и на право пока не доиграемся что Украина будет под санкциями как и РФ.
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17.07.2022 00:04 Відповісти
А чому мовчить український парламент ? Чому не коментує цей ганебний пост цього недоумка милованова ? Чому не вибачається перед Вікторією Спартц за нанесені їй образи від українського чиновника високого рангу. цього неповноцінного ідіота?!! Така нелюдина не може займати високу посаду. а саме голови НР \ Наглядової Ради \ " Укроборонпрому " !!! милованова у відставку і притягнути до кримінальної відповідальності !
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17.07.2022 01:42 Відповісти
Не дивуюсь Укрсучправді, але дивуюсь співробітникам Цензора.

Ну не можна, від слова НІКОЛИ, посилатись на матеріали сучправди без звірки з оригіналом.
Твердження, що " Спартц заявила, що , що передаються на допомогу Україні" - це чистоі води маніпуляція.

Конгресвумен сказала наступне; "і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?"
Тобто, з проблемами НІХТО не стикнувся. Принаймні, ЩЕ НІ.
І мова йшла про те, щоб зробити так, щоб проблем і не було. А як це можна найкраще зробити? Та через пильний нагляд, що тут не зрозуміло.

Хлопці, думайТЕ, що і як передруковуєте.
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17.07.2022 03:47 Відповісти
Не, ну всё-таки прав был Беня...
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17.07.2022 07:22 Відповісти
мілованов не дурак,він ворог
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17.07.2022 07:30 Відповісти
ГУР необходимо проследить и понять возможную связь между: (а) заявлениями члена конгресса США Виктории Спартц о контроле за поставками вооружения в Украину; (б) переговорами по «разблокированию» морской (!) перевозки украинского зерна; и (в) разбившимся в Греции украинским самолетом АН-12, который вёз по заказу Минобороны Сербии «оборонный груз» из Сербии в Бангладеш.

Теоретически морская транспортировка зерна идеальный способ для контрабанды систем тяжёлого вооружения, а любая связанная с этим провокация может сильно навредить Украине. Например, сухогруз для морской перевозки зерна это идеальное место, где можно спрятать РСЗО и т.д., замаскировав их под насыпанным сверху зерном, которое пойдёт из Украины в "развивающиеся страны".

Следует понимать, что хотя Украина не будет продавать тяжелое вооружение особенно когда её кошмарят на фронте, -- опасен не сам факт продажи, а провокация. А для провокации не нужно чтобы сухогруз действительно вёз системы вооружений, достаточно просто найти на нём "доказательства" того, что такие системы или элементы к ним "могли когда-либо там быть". То есть опасная многоходовочка, которая может очень сильно навредить Украине. В свете вышесказанного интересна (требует проверки) роль тех, кто эти переговоры со стороны Украины продвигает (напр. господин Ермак и К).
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17.07.2022 17:38 Відповісти
чем больше Россия может атаковать и убивать и брать в плен и захватывать, тем больше Россия захватывает и вооружений. Если Украина сама атакует, то она захватывает русское оружие. Выгоднее вооружить Украину так, чтобы она атаковала!
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18.07.2022 05:13 Відповісти
Кому цікаво - список трампістів в Палаті представників Конгресу США. Це ті, яким ***** хабарі платить.
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2022/07/5-1-21.jpg
Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить
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20.07.2022 12:15 Відповісти
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