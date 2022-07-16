"Такі заяви не допомагають Україні": відповідь Спартц на "політичну тварину" від Милованова. ВIДЕО
Конгресвумен США Вікторія Спартц вважає, що заяви представників української влади, зокрема глави НР "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, у відповідь на її запитання щодо глави ОП Андрія Єрмака та контролю за допомогою для України, не вирішують проблеми, які існують в Україні.
Про це вона заявила в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
"На жаль, для вашої влади, вони не вирішують проблеми, а роблять, що вони роблять. Такі заяви, не допомагають вам як країні. Але це вашим людям вирішувати, якщо ця людина є авторитетом, вони довіряють і не мені вирішувати. Я не знаю, хто ця людина. Але це для вас не позитивно. Брехати, що це допомагає у виборах. Мої праймеріз були у травні. У мене їх і не було, тому що республіканці мене повністю підтримують і проти мене ніхто не йшов. А для виборів, які у нас будуть в листопаді, ця тема не є політичною у нас. Я робила заяву не для того, щоб підняти це питання для виборів. Це не допомога, а більше головної болі для мене, але я вважаю, що це правильно робити. Потрібно не боятися і діяти, швидше і краще допомагати Україні, щоб не було пізно. Я не могла добитися до адміністрації в ніякий спосіб, і, на жаль, ваша адміністрація теж не хоче кооперуватися. Ваша адміністрація може вирішувати як хоче. Політика є політика, але, я вважаю, такий підхід не правильним. Але це вирішувати вашим виборцям, кому вони довіряють і наскільки компетентно так реагувати. Це ваші люди повинні вирішувати", - відреагувала Спартц.
Раніше глава НР "Укроборонпрому" Милованов назвав конгресвумен Спартц "брехливою, цинічною політичною твариною" через її вимогу відставки Єрмака.
Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. Також Спартц заявила, що США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.
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Милованов Ермак татаров Гетьманцев арахамия БЕЗМОЗГЛА Найем - це камені на шіі Зе с котрими він потопить свої другі вибори
ЗЕ, ДУМАЙ
Дивно. У всі часи таких просто одразу після викриття страчували. Бо кожна така тварь під час війни коштує дуже багато життів набагато більш достойних людей.
если это не сделать снйчас, завтра будет поздно
американці ще не усвідомили, яким насправді важливим і сильним партнером є Україна
- це вперше, коли збройні сили країни самі дають раду з грізним ворогом і потребують лише американської зброї, а не нашої живої сили, так вона сказала Юрію Бутусову 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
згадується, як Юрась прокуроратом, завжди перебував під кайфом, ображав посла США в інтересах Руді Джуліані. так шо дурний приклад заразний. А шо нам буде ? А.....а
Шановна Вікторія Спартц - у 2019 в Україні на другому турі виборів президента за зеленського не прголосували 70 % громадян України. Нажаль багатьом просто було ліньки йти на вибори. Розумієте - 70 % ЛЮДЕЙ НЕ ДОВІРЯЛИ Зе і Зе владі і тільки 30 % населення України проголосувало
за цього кадра квартального. Подяка вам і шана від всієї України за турботу про ії майбутнє.
тут не наливають
Если Спартц политическое животное, то милованов - амёба.
Ну не можна, від слова НІКОЛИ, посилатись на матеріали сучправди без звірки з оригіналом.
Твердження, що " Спартц заявила, що , що передаються на допомогу Україні" - це чистоі води маніпуляція.
Конгресвумен сказала наступне; "і республіканці, і демократи дуже стурбовані: як ми будемо робити нагляд, якщо витрачатимемо такі великі гроші в Україні?"
Тобто, з проблемами НІХТО не стикнувся. Принаймні, ЩЕ НІ.
І мова йшла про те, щоб зробити так, щоб проблем і не було. А як це можна найкраще зробити? Та через пильний нагляд, що тут не зрозуміло.
Хлопці, думайТЕ, що і як передруковуєте.
Теоретически морская транспортировка зерна идеальный способ для контрабанды систем тяжёлого вооружения, а любая связанная с этим провокация может сильно навредить Украине. Например, сухогруз для морской перевозки зерна это идеальное место, где можно спрятать РСЗО и т.д., замаскировав их под насыпанным сверху зерном, которое пойдёт из Украины в "развивающиеся страны".
Следует понимать, что хотя Украина не будет продавать тяжелое вооружение особенно когда её кошмарят на фронте, -- опасен не сам факт продажи, а провокация. А для провокации не нужно чтобы сухогруз действительно вёз системы вооружений, достаточно просто найти на нём "доказательства" того, что такие системы или элементы к ним "могли когда-либо там быть". То есть опасная многоходовочка, которая может очень сильно навредить Украине. В свете вышесказанного интересна (требует проверки) роль тех, кто эти переговоры со стороны Украины продвигает (напр. господин Ермак и К).
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Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить