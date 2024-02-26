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Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Пашинському. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 26 лютого, ВАКС продовжить засідання продовжить засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого. На ньому генерал-майор Іван Лісовий подав клопотання про взяття на особисту поруку Сергія Пашинського. Проте суд оголосив перерву до 26 лютого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адвокат Пашинського Федур: Чому у справі досі немає потерпілого? Нафтопродуктів Курченка у природі не існує, вони належать "Роснафті"

Справа Пашинського

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого.

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

Автор: 

Пашинський Сергій (407) Антикорупційний суд ВАКС (1956) запобіжний захід (491)


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Топ коментарі
+30
Пашинський. З перших годин великої війни почав організовувати підтримку сил оборони на Київському напрямку засобами ПТРК.

Брихадний хенерал СБУ Наумів. За день до великої війни з'їпався за кордон з кешем і брюліками.

Вгадайте, кого судить Виший Підарастичний Суд України?
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26.02.2024 08:52
+17
Дійде черга. Просто слідчому сцикотно до Тані на нуль поїхать
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26.02.2024 08:48
+12
А зелена саранча скільки збитків державі завдала? Чого суди за зелених зрадників не беруться? Скоро українцям доведеться і за продажних суддів братися!
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26.02.2024 09:01
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А Тетяну Чорновіл zeлені чому ще не судять?
Дивно...
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26.02.2024 08:45 Відповісти
Дійде черга. Просто слідчому сцикотно до Тані на нуль поїхать
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26.02.2024 08:48 Відповісти
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26.02.2024 09:20 Відповісти
Вони її бояться
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26.02.2024 09:26 Відповісти
Слідчий боїться на фронт іхати, а Тетяні ніколи по прокуратурі шастати.
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26.02.2024 09:56 Відповісти
Якого лютого сьогодні ?
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26.02.2024 08:49 Відповісти
Та да, в статті знову упустили головне ))
Але роз'яснення тут
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26.02.2024 09:25 Відповісти
Пашинський. З перших годин великої війни почав організовувати підтримку сил оборони на Київському напрямку засобами ПТРК.

Брихадний хенерал СБУ Наумів. За день до великої війни з'їпався за кордон з кешем і брюліками.

Вгадайте, кого судить Виший Підарастичний Суд України?
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26.02.2024 08:52 Відповісти
Єдина очевидна підозра може бути до нього зараз,що він дружив з тімашенкай юлієй.А так...
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26.02.2024 08:53 Відповісти
Потужні менеджери Хєрпіду своє діло знають
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26.02.2024 08:56 Відповісти
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26.02.2024 10:10 Відповісти
А зелена саранча скільки збитків державі завдала? Чого суди за зелених зрадників не беруться? Скоро українцям доведеться і за продажних суддів братися!
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26.02.2024 09:01 Відповісти
Як казала баба Зіна: "Виносьте всіх святих!"
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26.02.2024 09:05 Відповісти
Зелений сюр. Зрадники переслідують в першу чергу тих, хто робить важливу справу для підтримки Армії, знімають досвідчених Генералів. Виникає питання: чи потрібна зешоблі перемога не на словах? На словах то в них ростуть проценти жирів на гектар урожаю завдяки єдиному найвеличнівшивому недонапаліону, але то "божа роса" для зелохів.
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26.02.2024 09:06 Відповісти
зеленське знищує Державу..
між коханим і Україною воно обрало дермака
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26.02.2024 09:15 Відповісти
https://youtu.be/ov1uNi3ER0w?t=1702 як варіант...
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26.02.2024 09:19 Відповісти
Подоляківський інкубатор працює потужно, ботів ціла армія, мабуть і бронь від фронту мають.
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26.02.2024 09:32 Відповісти
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26.02.2024 09:34 Відповісти
А Тарасик Чорновіл казав не так давно - за Пашинським скоро прийдуть. Не встиг і півень відспівати як сказане збулося. А сказано було не тільки про Пашинського. Ой бідна Україна .... навибирали ворога
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26.02.2024 09:41 Відповісти
Усе дуже просто , Убрать Пашинского , щоб не заважал рускім брать Київ , та Корбана посунули щоб легко було Дніпро брати Сірского назначили щоб Харьків здал усе по плану
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26.02.2024 09:59 Відповісти
До вас тільки дойшло ??? Держ зрада почалась коли , почали в 19-му відводити війска та здавати сіри зони Но усім було насрати , як і зараз Деяки навіть не знають хто такий Залужний , кажуть що політикою не зацікавлени
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26.02.2024 10:05 Відповісти
"Сьогодні, 28 лютого" ЦН поспішає жити
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26.02.2024 11:03 Відповісти
Кремль давно заказав Пашинського.
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26.02.2024 11:08 Відповісти
Гусєв, що розвалив роботу "Укроборонпрому" поїхав послом в Азербайджан. Рєзніков, причетний як мінімум до 16 епізодів корупції в Міністерстві оборони чекає призначення в Великобританію.

Реалії режиму Зеленського... Все решта - пусті слова.
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26.02.2024 11:11 Відповісти
Його судять кацапи,які захопили центр Києва.
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26.02.2024 11:13 Відповісти
Етап засідання далі: Нарадча кімната?
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26.02.2024 12:33 Відповісти
Пашинський патріот України.
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26.02.2024 15:58 Відповісти
Поки не повісять зелену банду, доти влада буде переслідувати патріотів України.
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26.02.2024 20:41 Відповісти
 
 