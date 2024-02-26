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Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 26 февраля, ВАКС продолжит заседание продолжит заседание по избранию меры бывшего народного депутата и председателя ассоциации оборонных предприятий Сергея Пашинского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля. На нем генерал-майор Иван Лисовый подал ходатайство о взятии на личное поручение Сергея Пашинского. Однако суд объявил перерыв до 26 февраля.

Читайте: Адвокат Пашинского Федур: Почему по делу до сих пор нет потерпевшего? Нефтепродуктов Курченко в природе не существует, они принадлежат "Роснефти"

ДЕЛО ПАШИНСКОГО

12 февраля этого года бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Экс-депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.

21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экснардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать экснардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.

21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.

Автор: 

Пашинский Сергей (756) Антикоррупционный суд (1211) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+30
Пашинський. З перших годин великої війни почав організовувати підтримку сил оборони на Київському напрямку засобами ПТРК.

Брихадний хенерал СБУ Наумів. За день до великої війни з'їпався за кордон з кешем і брюліками.

Вгадайте, кого судить Виший Підарастичний Суд України?
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26.02.2024 08:52
+17
Дійде черга. Просто слідчому сцикотно до Тані на нуль поїхать
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26.02.2024 08:48
+12
А зелена саранча скільки збитків державі завдала? Чого суди за зелених зрадників не беруться? Скоро українцям доведеться і за продажних суддів братися!
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26.02.2024 09:01
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А Тетяну Чорновіл zeлені чому ще не судять?
Дивно...
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26.02.2024 08:45 Ответить
Дійде черга. Просто слідчому сцикотно до Тані на нуль поїхать
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26.02.2024 08:48 Ответить
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26.02.2024 09:20 Ответить
Вони її бояться
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26.02.2024 09:26 Ответить
Слідчий боїться на фронт іхати, а Тетяні ніколи по прокуратурі шастати.
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26.02.2024 09:56 Ответить
Якого лютого сьогодні ?
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26.02.2024 08:49 Ответить
Та да, в статті знову упустили головне ))
Але роз'яснення тут
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26.02.2024 09:25 Ответить
Пашинський. З перших годин великої війни почав організовувати підтримку сил оборони на Київському напрямку засобами ПТРК.

Брихадний хенерал СБУ Наумів. За день до великої війни з'їпався за кордон з кешем і брюліками.

Вгадайте, кого судить Виший Підарастичний Суд України?
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26.02.2024 08:52 Ответить
Єдина очевидна підозра може бути до нього зараз,що він дружив з тімашенкай юлієй.А так...
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26.02.2024 08:53 Ответить
Потужні менеджери Хєрпіду своє діло знають
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26.02.2024 08:56 Ответить
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26.02.2024 10:10 Ответить
А зелена саранча скільки збитків державі завдала? Чого суди за зелених зрадників не беруться? Скоро українцям доведеться і за продажних суддів братися!
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26.02.2024 09:01 Ответить
Як казала баба Зіна: "Виносьте всіх святих!"
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26.02.2024 09:05 Ответить
Зелений сюр. Зрадники переслідують в першу чергу тих, хто робить важливу справу для підтримки Армії, знімають досвідчених Генералів. Виникає питання: чи потрібна зешоблі перемога не на словах? На словах то в них ростуть проценти жирів на гектар урожаю завдяки єдиному найвеличнівшивому недонапаліону, але то "божа роса" для зелохів.
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26.02.2024 09:06 Ответить
зеленське знищує Державу..
між коханим і Україною воно обрало дермака
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26.02.2024 09:15 Ответить
https://youtu.be/ov1uNi3ER0w?t=1702 як варіант...
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26.02.2024 09:19 Ответить
Подоляківський інкубатор працює потужно, ботів ціла армія, мабуть і бронь від фронту мають.
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26.02.2024 09:32 Ответить
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26.02.2024 09:34 Ответить
А Тарасик Чорновіл казав не так давно - за Пашинським скоро прийдуть. Не встиг і півень відспівати як сказане збулося. А сказано було не тільки про Пашинського. Ой бідна Україна .... навибирали ворога
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26.02.2024 09:41 Ответить
Усе дуже просто , Убрать Пашинского , щоб не заважал рускім брать Київ , та Корбана посунули щоб легко було Дніпро брати Сірского назначили щоб Харьків здал усе по плану
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26.02.2024 09:59 Ответить
До вас тільки дойшло ??? Держ зрада почалась коли , почали в 19-му відводити війска та здавати сіри зони Но усім було насрати , як і зараз Деяки навіть не знають хто такий Залужний , кажуть що політикою не зацікавлени
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26.02.2024 10:05 Ответить
"Сьогодні, 28 лютого" ЦН поспішає жити
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26.02.2024 11:03 Ответить
Кремль давно заказав Пашинського.
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26.02.2024 11:08 Ответить
Гусєв, що розвалив роботу "Укроборонпрому" поїхав послом в Азербайджан. Рєзніков, причетний як мінімум до 16 епізодів корупції в Міністерстві оборони чекає призначення в Великобританію.

Реалії режиму Зеленського... Все решта - пусті слова.
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26.02.2024 11:11 Ответить
Його судять кацапи,які захопили центр Києва.
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26.02.2024 11:13 Ответить
Етап засідання далі: Нарадча кімната?
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26.02.2024 12:33 Ответить
Пашинський патріот України.
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26.02.2024 15:58 Ответить
Поки не повісять зелену банду, доти влада буде переслідувати патріотів України.
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26.02.2024 20:41 Ответить
 
 