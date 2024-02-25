Адвокат Пашинского Федур: Почему по делу до сих пор нет потерпевшего? Нефтепродуктов Курченко в природе не существует, они принадлежат "Роснефти"

Такого понятия, как "нефтепродукты Курченко" нет, они принадлежат "Роснефти", а следовательно, стране-агрессору – Российской Федерации.

Об этом во время заседания ВАКС по избранию меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому сообщил его адвокат Андрей Федур, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что у Пашинского есть опыт незаконного уголовного преследования в 2019 году.

"Парадокс заключается в том, что там те же действующие лица... Тогда была задача: надо было его закрыть", - заявил адвокат, добавив, что после начала полномасштабного вторжения Пашинский мог уехать из страны.

"Нет, он остался здесь... Если бы тогда не Пашинский, за 3 месяца до вторжения, не сделал ту работу, которую он проделал, сегодняшнего заседания здесь точно бы не было,... потому, что Киев был бы уничтожен... Не было бы этих процессов...Сегодня ситуация скверная, потому что престарелая мать Пашинского имеет тяжелое заболевание, у меня такое впечатление, что есть какая-то дрянь, которая именно так хочет ему отомстить - добить мать", - продолжил адвокат.

Комментируя подозрения Пашинскому, он отметил: "Расследование идет уже 10 лет, по сегодняшний день не ответили на один простой вопрос: нефтепродукты чьи? Кто-то ляпнул, что есть нефтепродукты Курченко в Украине, это вздор полный - потому что нефтепродуктов Курченко в природе не существует... Стоило бы установить: если речь о нефтепродуктах, то что это за нефтепродукты вообще, о которых мы говорим? Кто их владелец? Насколько я понимаю, речь о нефтепродуктах, собственником которых является "Роснефть". Его нет, по одной причине, что "Роснефть", которая обеспечивает вооруженные силы РФ, они глубоко убеждены, что зайдут сюда и заберут свое сторицей. Это же вопрос, который во время следствия нужно было решить, чьи это нефтепродукты. Говорят, Курченко".

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Он предположил, что эти нефтепродукты следовали транзитом через Украину. Он также отметил, что в суде отсутствуют документы, на основании которых эти нефтепродукты пересекли границу Украины.

"Этих документов нет, потому что если будет установлено, что это продукты "Роснефти" (то есть страны-агрессора), то возникнет простой вопрос: а мы почему здесь собрались? К чему здесь вообще НАБУ, к чему прокурор, САП, а что здесь вообще с подсудностью?...Это точно не подсудность НАБУ или САП. Я понимаю последствия этого дела, но мы будем бороться и я уверен, что мы докажем свою правоту", - заверил Федур.

Он также акцентировал внимание, что сроки досудебного расследования по этому делу истекли.

ДЕЛО ПАШИНСКОГО

12 февраля этого года бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству в 2015 году.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Экс-депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.

21 февраля Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения экснардепу и главе ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать экснардепу Сергею Пашинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 299 999 100 грн.

21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.