УКР
Новини
2 047 5

Російські ракети знищуються українськими винищувачами. ВIДЕО

Українські винищувачі F-16 збивають російські ракети Х-101.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рідкісні кадри ліквідації ворожих цілей в українському небі показали бійці Повітряних сил. Захисники провели операцію під час однієї з останніх масованих атак російських терористів. 

Також дивіться: Винищувач F-16 збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136" ракетою AIM-9. ВIДЕО

обстріл (30965) ракети (4183) знищення (8270) атака (536) F16 F-16 (707)
Ще чиїсь врятовані життя.
21.09.2025 12:25 Відповісти
https://censor.net/ua/videonews/3575259/ps-pokazaly-kadry-vidbyttya-vorojoyi-ataky-v-nich-na-20-veresnya

Мда Цензор , дехвіціт новин ? Вчора це відео було і є у Вас опубліковане 20.09.2025 о 21:46 ..Взяли кінець відоса і вуаля : новина ..В чому прикол ? Враження наче за Пилипків нас вважаєте ..Але якось дубль два нарізки це рівень так собі для інтернет сайту номер 1 в Україні
21.09.2025 12:37 Відповісти
Це вони так, строєм по троє і збивають рашистські ракети ?
То чому дивуватися що уламки в когось таки влучать.
21.09.2025 12:44 Відповісти
як зв'язані уламки з строєм по троє?
21.09.2025 12:58 Відповісти
https://www.testpilot.ru/russia/raduga/kh/55/ В конце 1999 г. 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55 и Х-55СМ было доставлено из Украины в Россию железнодорожным транспортом в счет погашения долга за поставки газа.
21.09.2025 12:58 Відповісти
 
 