Російські ракети знищуються українськими винищувачами. ВIДЕО
Українські винищувачі F-16 збивають російські ракети Х-101.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рідкісні кадри ліквідації ворожих цілей в українському небі показали бійці Повітряних сил. Захисники провели операцію під час однієї з останніх масованих атак російських терористів.
Мда Цензор , дехвіціт новин ? Вчора це відео було і є у Вас опубліковане 20.09.2025 о 21:46 ..Взяли кінець відоса і вуаля : новина ..В чому прикол ? Враження наче за Пилипків нас вважаєте ..Але якось дубль два нарізки це рівень так собі для інтернет сайту номер 1 в Україні
То чому дивуватися що уламки в когось таки влучать.