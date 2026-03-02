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Новини Відео Зміна режиму в Ірані
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Іран: Чужа війна, яка вплине на нашу – як Путін скористається із війни в Ірані? || Без цензури. ВIДЕО

Ескалація на Близькому Сході — протистояння США та Ізраїлю з Іраном — змінює глобальний баланс сил і безпосередньо впливає на війну Росії проти України. У цьому випуску розбираємо, що означає ліквідація іранського керівництва, як це б’є по союзнику Кремля та чому тема іранських дронів знову стає центральною для українського фронту. Аналізуємо ризики й можливості для України в умовах нового геополітичного загострення.

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Окремо у випуску про нафту, військову допомогу та ППО: чи отримає Росія додаткові доходи через зростання цін на енергоносії, чи зменшаться поставки ракет для української протиповітряної оборони, і як США перерозподіляють ресурси між Україною та Близьким Сходом.

Також розглядаємо, як Кремль може використати тему Ірану для нових "бізнес-угод" із Вашингтоном і спроб нав’язати Україні невигідні умови миру. У фіналі — про суспільні настрої в Україні, дані опитувань щодо Донбасу, позиції Великої Британії та Франції, а також нові можливості для українських військових експертів у сфері боротьби з іранськими дронами. Чи не зникне Україна з міжнародного порядку денного на тлі іранської кризи — і як Київ може перетворити цей виклик на дипломатичний і військовий шанс.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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02.03.2026 21:06 Відповісти
Нефть взлетит, если война не закончится скоро. Так что Россия получит кучу денег, которыми начнет заливать свои дыры в бюджете.
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02.03.2026 21:12 Відповісти
 
 