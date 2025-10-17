Ситуація з тим, що світла не буде, малоймовірна, – голова "Укренерго"

Рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" наразі дозволяє витримувати удари російських "шахедів".

Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Вони витримують "шахеди" і, щодня атаковані ними, продовжують працювати", – зазначив Зайченко.

Він висловив упевненість у тому, що "Укренерго" як оператор системи передачі забезпечить передачу електроенергії високовольтною мережею в мережі операторів системи розподілу.

"Мережі операторів системи розподілу (ОСР, обленерго, – ред.) також займаються захистом, тому, гадаю, ситуація з тим, що світла не буде, малоймовірна, але всі енергетики роблять свою роботу, щоб світло було завжди, а не за таким тяжким графіком", – запевнив Зайченко.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 17 жовтня, планується застосування аварійних відключень електроенергії під час вечірнього максимуму споживання.

Як повідомлялося, з 07:00 до 22:00 п'ятниці оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" запровадив графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів.

До того стало відомо, що "Укренерго" наразі не планує запроваджувати погодинні відключення електроенергії для населення. За словами голови правління компанії Віталія Зайченко, чинні аварійні відключення спричинені наслідками російських ударів по енергосистемі та недостатнім імпортом електроенергії з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках.

Зі свого боку голова Державного агентства розвитку громад та територій Сергій Сухомлин заявив, що рівень готовності захисних споруд третього рівня для підстанцій наразі становить 54%, першого та другого – 95-98%.

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата оприлюднила звіт за результатами аудиту експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Згідно з документом, у 2023-2024 роках на проєкт передбачили 35,9 млрд грн, фактично надійшло 29,97 млрд грн, однак використано було лише 18,71 млрд грн.

Перед тим Кабінет Міністрів дозволив "Укренерго" змінювати умови договорів для добудови захисних споруд.

До того "Укренерго" повністю завершило будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, а в першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.