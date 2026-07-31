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Russian reality, new parade format, prison of nations. Fresh photo memes from "Censor.NET"
Russian reality
Putin’s playbook
A new parade format
Something to be proud of
Putanik
The Russian elite
Prison of nations
Mobilisation has begun
Useful advice from Tokayev
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