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Российская реальность, новый формат парада, тюрьма народов. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Российская реальность

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фотожаба

Путинская методичка

фотожаба

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фотожаба

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Татарстане сообщают об атаке на логистический центр Wildberries и взрывах вблизи нефтеперерабатывающих предприятий. ВИДЕО+ФОТО

фотожаба

фотожаба

фотожаба

Новый формат парада

фотожаба

Есть чем гордиться

фотожаба

Путаник

фотожаба

Российская элита

фотожаба

Тюрьма народов

фотожаба

Мобилизация началась

фотожаба

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фотожаба

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фотожаба

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фотожаба

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фотожаба

Полезный совет от Токаева

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Автор: 

Медведев Дмитрий (3101) политика (7776) путин владимир (21785) россия (89059) фотожаба (15452)
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