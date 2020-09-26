Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом. СПИСОК

В социальных сетях опубликован неофициальный список погибших при крушении самолета Ан-26 под Харьковом курсантов и офицеров.

Список опубликовал в Фейсбуке волонтер Тим Златкин, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно списку, среди погибших - уроженцы Харькова и Харьковщины, Сумщины, Львовщины, Чернигова, Хмельнитчины, Херсона, Житомирщины, Запорожской области, Николаева и Николаевщины, Полтавщины, Винницкой области.

Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему - 42.

Официально имена погибших при крушении самолета еще не обнародовали.

По данным Златкина, погибли:

Богдан Кишеня — майор, командир отряда авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1990 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.

Алексей Остапенко — капитан, штурман учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.

Дмитрий Добреля — капитан, второй штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.

Ашраф Мсуя — старший лейтенант, штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.

Олег Козаченко — старший лейтенант, бортовой авиационный техник учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1980 года рождения. Родом из Харькова.

Евгений Иванов — прапорщик, старший воздушный радист учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1978 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.

Олег Широчук — прапорщик, старший бортовой механик учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1979 года рождения. Родом из Харькова.

Дмитрий Андрущенко — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Уроженец Богодуховского района Харьковской области.

Александр Бойко, курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Сумской области.

Ростислав Булий — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Львовской области.

Виталий Вильховый — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Львовской области.

Дмитрий Донец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Чернигова.

Константин Зыбюк — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Уроженец Хмельницкой области.

Александр Клевец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Херсона.

Богдан Матвийчук — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Житомирской области.

Николай Микитченко — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Харькова.

Александр Скочков — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Запорожской области.

Руслан Шеремет — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1997 года рождения. Родом из Купянского района Харьковской области.

Евгений Скоробогатько — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1993 года рождения. Уроженец Запорожской области.

Артем Дудла — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Харькова.

Андрей Померанцев — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1994 года рождения. Родом из Николаева.

Андрей Роспотнюк — курсант 153 учебной группы летного факультета, 1999 года рождения. Уроженец Полтавской области.

Дмитрий Студинский — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Житомирской области.

Максим Хомячук — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Уроженец Винницкой области.

Владимир Олабин — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Николаевской области.

Роман Корчовский — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Винницкой области.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения родом из Краснокутского района Харьковской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Самолет был не до конца исправен", – мать одного из членов экипажа разбившегося Ан-26

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

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