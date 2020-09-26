РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9124 посетителя онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
12 172 41

Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом. СПИСОК

Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом. СПИСОК

В социальных сетях опубликован неофициальный список погибших при крушении самолета Ан-26 под Харьковом курсантов и офицеров.

Список опубликовал в Фейсбуке волонтер Тим Златкин, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно списку, среди погибших - уроженцы Харькова и Харьковщины, Сумщины, Львовщины, Чернигова, Хмельнитчины, Херсона, Житомирщины, Запорожской области, Николаева и Николаевщины, Полтавщины, Винницкой области.

Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему - 42.

Официально имена погибших при крушении самолета еще не обнародовали.

По данным Златкина, погибли:

  • Богдан Кишеня — майор, командир отряда авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1990 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.
  • Алексей Остапенко — капитан, штурман учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.
  • Дмитрий Добреля — капитан, второй штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.
  • Ашраф Мсуя — старший лейтенант, штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.
  • Олег Козаченко — старший лейтенант, бортовой авиационный техник учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1980 года рождения. Родом из Харькова.
  • Евгений Иванов — прапорщик, старший воздушный радист учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1978 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.
  • Олег Широчук — прапорщик, старший бортовой механик учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1979 года рождения. Родом из Харькова.
  • Дмитрий Андрущенко — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Уроженец Богодуховского района Харьковской области.
  • Александр Бойко, курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Сумской области.
  • Ростислав Булий — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Львовской области.
  • Виталий Вильховый — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Львовской области.
  • Дмитрий Донец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Чернигова.
  • Константин Зыбюк — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Уроженец Хмельницкой области.
  • Александр Клевец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Херсона.
  • Богдан Матвийчук — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Житомирской области.
  • Николай Микитченко — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Харькова.
  • Александр Скочков — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Запорожской области.
  • Руслан Шеремет — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1997 года рождения. Родом из Купянского района Харьковской области.
  • Евгений Скоробогатько — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1993 года рождения. Уроженец Запорожской области.
  • Артем Дудла — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Харькова.
  • Андрей Померанцев — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1994 года рождения. Родом из Николаева.
  • Андрей Роспотнюк — курсант 153 учебной группы летного факультета, 1999 года рождения. Уроженец Полтавской области.
  • Дмитрий Студинский — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Житомирской области.
  • Максим Хомячук — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Уроженец Винницкой области.
  • Владимир Олабин — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Николаевской области.
  • Роман Корчовский — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Винницкой области.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения родом из Краснокутского района Харьковской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Самолет был не до конца исправен", – мать одного из членов экипажа разбившегося Ан-26

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
B52 сегодня старше любого пилота на нем летающего.И что? У ан26 ресурс 50 лет. Любой самолет летает,пока его обслуживают. Планер целый,движок 60 процентов ресурса.Все,как сговорились,несут пургу
показать весь комментарий
26.09.2020 18:34
+7
Світла пам'ять Вам, хлопці!
показать весь комментарий
26.09.2020 17:59
+7
Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом - Цензор.НЕТ 2540
показать весь комментарий
26.09.2020 18:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Золочевський в лікарні.
показать весь комментарий
26.09.2020 17:56 Ответить
Світла пам'ять Вам, хлопці!
показать весь комментарий
26.09.2020 17:59 Ответить
Руководству ХНУВС выдвинули обвинение или спишут все на ржавый болт @
показать весь комментарий
26.09.2020 18:00 Ответить
Какие обвинения? В том что они эксплуатируют совецкую технику?
показать весь комментарий
26.09.2020 18:19 Ответить
Антонов наш завод.
показать весь комментарий
26.09.2020 18:34 Ответить
Обвинят экипаж за то что взлетели с одним крылом.
Светлая Вам памятьХлопцы, Дети своих Родителей.
показать весь комментарий
26.09.2020 18:33 Ответить
Экипаж в этом обвинить нельзя. У любого самолета априори одно крыло. А то, что их два - ошибочное мнение обывателей.
показать весь комментарий
26.09.2020 18:44 Ответить
А как быть с бипланами?
показать весь комментарий
26.09.2020 18:52 Ответить
А никак не быть. Оставить историкам. Иначе бы от этого типа аппаратов не отказались, заменив их монопланами.
показать весь комментарий
26.09.2020 18:59 Ответить
Это понятно, что историкам, хотя как знать. Я о том, что у самолета не всегда одно крыло.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:03 Ответить
Ну вообще-то есть летательные аппараты вообще без крыльев. И не факт, что мы в будущем не будем летать на бортах с замкнутым контуром крыла. Я просто уточнила, что сейчас нельзя применить озвученную выше версию.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:16 Ответить
..а замкнуть..??- это куда??..
показать весь комментарий
27.09.2020 03:44 Ответить
Это вопрос к конструкторам. Где при замкнутом крыле будет располагаться фюзеляж.
показать весь комментарий
27.09.2020 10:22 Ответить
Извиняюсь Гуру, Я связист.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:41 Ответить
RIP
показать весь комментарий
26.09.2020 18:06 Ответить
"Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему - 42."
а самолету 43
показать весь комментарий
26.09.2020 18:07 Ответить
Как жалко пацанов... Писдец... Светлая память...
показать весь комментарий
26.09.2020 18:17 Ответить
какая необходимость садить почти 30 молодых летчиков в один старый уставший самолет? при этом 3 штурмана и 3 механика.И 20! 20-летних мальчишек.Чему они могли научиться в этом коротком полете? Они сидели по очереди в кресле второго пилота? Или все вместе были в кабине ? Какая цель полета? зачем их столько собрали вместе?
показать весь комментарий
26.09.2020 19:13 Ответить
Тут кто-то писал, что это что-то типа летающей учебной аудитории по специально оборудованными столами
показать весь комментарий
27.09.2020 08:15 Ответить
Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом - Цензор.НЕТ 2540
показать весь комментарий
26.09.2020 18:32 Ответить
B52 сегодня старше любого пилота на нем летающего.И что? У ан26 ресурс 50 лет. Любой самолет летает,пока его обслуживают. Планер целый,движок 60 процентов ресурса.Все,как сговорились,несут пургу
показать весь комментарий
26.09.2020 18:34 Ответить
1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1, а 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 0.1 = 0.1 (где 1 или 0,1 надежность элемента). Это к тому, что любой самолет состоит из тысяч узлов и элементов, надежность всей машины определяется надежностью каждой из них. АН-26 основан на решениях еще из 70-х годов прошлого столетия, а система управления, авионика вся на элементной базе тех времен. То, что корпус крепкий - тоже заслуга прошлого поколения. Мы не знаем качества обслуживания именно этой машины, квалификации техников. Если она на таком же уровне, как, например в киевском метрополитене, на укрзализныце (а я уверен, что в Чугуеве точно такая - других людей и менеджмента у нас в Украине просто нет!), то самолет мог летать благодаря советской конструкторской школе и многократном ресурсе.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:53 Ответить
Несут пургу ..Ты упоролся что ли такая пурга унесла жизнь 26 человек ...По вашему чем больше лет самолёту - тем он крепче и надежнее ..Может его еще починят и назад в строй ему ж еще 7 летать ?
показать весь комментарий
26.09.2020 23:30 Ответить
Вы типичный демагог.От моего имени несете бред и яростно с ним спорите. Правда часто неудобная и не зеленая.
показать весь комментарий
27.09.2020 06:16 Ответить
Покойтесь с миром мальчики... не передать нашу скорбь....
показать весь комментарий
26.09.2020 18:40 Ответить
Опубліковано неофіційний список імен загиблих під час аварії Ан-26 під Харковом - Цензор.НЕТ 5275
показать весь комментарий
26.09.2020 18:49 Ответить
Посмотрел список.

Там на роль пилота годится только первый майор. А где второй пилот?
показать весь комментарий
26.09.2020 18:50 Ответить
И аж три штурмана.

Хотя по идее в составе экипажа должы быть:
- Командир корабля
- Второй пилот
- Штурман
- Бортинженер (радист).
показать весь комментарий
26.09.2020 18:53 Ответить
Инструктора.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:00 Ответить
Все равно не вижу в списке второго пилота. На Ан-24, Ан-26 он обязательно должен быть.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:02 Ответить
Учебный полёт. Должен быть один пилот и курсант, при наличии остальных членов экипажа - со слов военного лётчика. Здесь, не понятно с каких причин, летели и остальные погибшие курсанты - по очереди менялись за штурвалом самолёта- такого быть не должно.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:13 Ответить
Ну вот и возможная причина - нештатная ситуация и неполный экипаж.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:19 Ответить
Кстати,о птичках.Локхид l-188 'Электра'.Начало эксплуатации -12 января 1959 года (Eastern Air Lines).Статус - эксплуатируется!
показать весь комментарий
26.09.2020 19:09 Ответить
И не так давно из Киева летали McDonnell Douglas DC-10 (производство прекращено в 1989 году ! ). Но как отмечали наши же летчики, авионика там на порядок выше любого советского лайнера.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:57 Ответить
Когда-то пришлось лететь на этом самолёте компании Юмэйр из Бейрута на Киев. Так вот, грузовой Ан-12, которым летел в Бейрут, мне показался современным лайнером, в сравнении с тем чудом😀
показать весь комментарий
27.09.2020 08:23 Ответить
Мои соболезнования родителям и родственникам погибших.
показать весь комментарий
26.09.2020 21:38 Ответить
Люди Добрі !!! Що твориться...Ця трагедія лишній раз підтвердила,що у нас немає лержави. За що гибнуть побратими на Донбасі ?: Щоб Коломойський виводив мільярди в офшори..щоб Медведчуки купували яхти за 250 мільйонів доларів,щоб Порошенки відпочивали на Мальдивах..чи може Коболеву на зарплату не хватає,може тому наші діти на дранті 50 ти річному літати вчаться , адже у держави немає коштів щоб закупити нові літаки для курсантів ....А в яких замках живуть одігархи які нас обкрадають,в яких замках живуть судді різного рівня,митники,чиновники як на місцях так і в столиці,політики-депутати, в різних куточках України є свої Козини,Пущі Водиці,Конче Заспи,Савіньйони, де проживають вищеперераховані ЗЛОДІЇ, і їм наплювати на наші проблеми...це просто ЖЕСТЬ. Такого бардака нема ніде в світі !!! Чому ми БІДНІ-бо ДУРНІ....
показать весь комментарий
26.09.2020 22:19 Ответить
В Африку смотайся посмотриш там что такое бедность
показать весь комментарий
26.09.2020 23:32 Ответить
Уровень черной Африки, с такими темпами "развития" экономики - это следующий этап развития Украины
показать весь комментарий
27.09.2020 08:27 Ответить
 
 