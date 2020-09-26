Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом. СПИСОК
В социальных сетях опубликован неофициальный список погибших при крушении самолета Ан-26 под Харьковом курсантов и офицеров.
Список опубликовал в Фейсбуке волонтер Тим Златкин, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно списку, среди погибших - уроженцы Харькова и Харьковщины, Сумщины, Львовщины, Чернигова, Хмельнитчины, Херсона, Житомирщины, Запорожской области, Николаева и Николаевщины, Полтавщины, Винницкой области.
Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему - 42.
Официально имена погибших при крушении самолета еще не обнародовали.
По данным Златкина, погибли:
- Богдан Кишеня — майор, командир отряда авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1990 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.
- Алексей Остапенко — капитан, штурман учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.
- Дмитрий Добреля — капитан, второй штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.
- Ашраф Мсуя — старший лейтенант, штурман корабля учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1991 года рождения. Родом из Харькова.
- Олег Козаченко — старший лейтенант, бортовой авиационный техник учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1980 года рождения. Родом из Харькова.
- Евгений Иванов — прапорщик, старший воздушный радист учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1978 года рождения. Родом из Чугуева Харьковской области.
- Олег Широчук — прапорщик, старший бортовой механик учебной авиационной бригады ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1979 года рождения. Родом из Харькова.
- Дмитрий Андрущенко — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Уроженец Богодуховского района Харьковской области.
- Александр Бойко, курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Сумской области.
- Ростислав Булий — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Львовской области.
- Виталий Вильховый — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Львовской области.
- Дмитрий Донец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Чернигова.
- Константин Зыбюк — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Уроженец Хмельницкой области.
- Александр Клевец — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Херсона.
- Богдан Матвийчук — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2001 года рождения. Родом из Житомирской области.
- Николай Микитченко — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1998 года рождения. Родом из Харькова.
- Александр Скочков — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения. Родом из Запорожской области.
- Руслан Шеремет — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1997 года рождения. Родом из Купянского района Харьковской области.
- Евгений Скоробогатько — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1993 года рождения. Уроженец Запорожской области.
- Артем Дудла — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Харькова.
- Андрей Померанцев — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1994 года рождения. Родом из Николаева.
- Андрей Роспотнюк — курсант 153 учебной группы летного факультета, 1999 года рождения. Уроженец Полтавской области.
- Дмитрий Студинский — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Житомирской области.
- Максим Хомячук — курсант 153 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Уроженец Винницкой области.
- Владимир Олабин — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Николаевской области.
- Роман Корчовский — курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 1999 года рождения. Родом из Винницкой области.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский — курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения родом из Краснокутского района Харьковской области.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Самолет был не до конца исправен", – мать одного из членов экипажа разбившегося Ан-26
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
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Светлая Вам памятьХлопцы, Дети своих Родителей.
а самолету 43
Там на роль пилота годится только первый майор. А где второй пилот?
Хотя по идее в составе экипажа должы быть:
- Командир корабля
- Второй пилот
- Штурман
- Бортинженер (радист).