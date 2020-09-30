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ОБСЕ готова отправить наблюдателей в Нагорный Карабах

ОБСЕ готова отправить наблюдателей в Нагорный Карабах

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела вечером во вторник, 29 сентября, в Вене специальное заседание Постоянного совета для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

На встрече присутствовали представители 57 государств-членов ОБСЕ. Открывая встречу, председатель Постоянного совета Игли Хасани вновь выразил тревогу в связи с продолжающимися столкновениями и ухудшением ситуации на линии соприкосновения. Он выразил обеспокоенность растущим числом жертв и повторил призыв ОБСЕ к немедленной деэскалации конфликта.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспршик проинформировал участников встречи о ситуации в зоне армянско-азербайджанского конфликта, указав, что получает информацию непосредственно с мест событий и от местных информаторов на самом высоком уровне. Каспршик указал, что ОБСЕ готова отправить своих представителей в зону конфликта и возобновить мониторинг, как только позволит ситуация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан заявил о гибели 12 мирных жителей и разрушении 66 домов из-за обстрелов

Представители стран-сопредседателей Минской группы - Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - подтвердили призыв сопредседателей ко всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта. Представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор предостерег третьи силы от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном, указав, что оно может привести лишь к обострению ситуации в регионе.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994 г. после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивали конфликты.

Азербайджан (794) Армения (829) ОБСЕ (4883) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+10
Тоді Азербайджан ніколи не поверне своє.
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30.09.2020 07:38
+10
Переговоры лучше вести после закрытия Азербайджаном своих государственных границ, включающих карабах.
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30.09.2020 07:44
+7
Миссия ОБСЕ
ОБСЕ готова отправить наблюдателей в Нагорный Карабах - Цензор.НЕТ 9976
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30.09.2020 07:55
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Правила форума Совет форумчан
Тоді Азербайджан ніколи не поверне своє.
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30.09.2020 07:38 Ответить
Пістець Вірменії
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30.09.2020 07:48 Ответить
Вай, іхтамнєт!
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30.09.2020 08:54 Ответить
Перше, що на думку прийшло.
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30.09.2020 07:59 Ответить
Лучче потом...!
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30.09.2020 07:39 Ответить
А то буде така ж ефективність роботи як і на Донбасі - по ресторанам та весіллях і з таким же результатом в вигляді різного ступеня стурбованності.
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30.09.2020 10:31 Ответить
І що? Який толк від спостерігачів? Тим більше, що половина них будуть тими ж кацапами, як на Донбасі. Тільки у Карабаху вони (кацапи) спостерігають вже 30 років. І їм подобається ситуація. Поки світове співтовариство не розробити дієві методи припинення таких конфліктів СИЛОВИМИ методами, з ПОКАРАННЯМ загарбників, порушників і ініціаторів, толку не буде.
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30.09.2020 07:44 Ответить
Переговоры лучше вести после закрытия Азербайджаном своих государственных границ, включающих карабах.
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30.09.2020 07:44 Ответить
До лампочки.
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30.09.2020 07:45 Ответить
А на Донбасс не пора ли отправить?
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30.09.2020 07:45 Ответить
Наблюдателей ОБСЕ вообще нужно реформировать или ликвидировать. Бесполезное подверженнее риску наблюдателей , которые просто что-то там фиксирует, непонятно что. Пару беспилотников заменят этих наблюдателей, при этом будет исключён человеческий фактор.
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30.09.2020 07:49 Ответить
Человеческий фактор будет присутствовать всегда....кто то будет управлять беспилотником...кто то будет анализировать то что беспилотник зафиксировал...
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30.09.2020 08:06 Ответить
Миссия ОБСЕ
ОБСЕ готова отправить наблюдателей в Нагорный Карабах - Цензор.НЕТ 9976
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30.09.2020 07:55 Ответить
Это Фокин с зеледротом...
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30.09.2020 07:59 Ответить
30 лет мониторили...и чего намориторили???
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30.09.2020 08:02 Ответить
Поматросили и бросили...
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30.09.2020 09:10 Ответить
Не готова...а настаивать на прекращении огня и немедленной проверки наблюдателей.
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30.09.2020 08:15 Ответить
Кто там с этими слепыми будет нянчится?
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30.09.2020 08:16 Ответить
Тикали ары из "арцаха" он стал для них карабабах.
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30.09.2020 08:32 Ответить
Із бамбасу перекиньте. У них досвід є, як очі закривати.
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30.09.2020 09:06 Ответить
Пока в ОБСЕ есть москали, толку не будет ни какого!
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30.09.2020 09:37 Ответить
На )(у й там нужны наблюдатели из Параше ,которые кроме как трахаться в машине и пожрать на шару ничего не делают😡😡😡🤫🤦
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30.09.2020 09:45 Ответить
Заберите своих глухих и слепых наблюдателей с Донбасса. Все-равно они там ничего не делают, только зарплату получают "за работу в горячей точке".
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30.09.2020 09:54 Ответить
І що вони там будуть робити? Лузати насіння і розкидати лушпайки ще 30 років?
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30.09.2020 10:04 Ответить
А что там ОБСЕ забыли? Ни Армения, ни Азербайджан не находятся в Европе, они азиатские страны согласно учебнику географии
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30.09.2020 13:30 Ответить
ОБСЄ вводиться для фіксування статус-кво існуючого стану, тобто для заморозки конфлікту коли головне, щоб перестали стріляти і ОБСЄ типу спостерігають за дотриманням режиму тиші. Тому допуск цих спостерігачів не наблизить, а навпаки тільки віддалить Азербайджан від повернення своїх територій. Допустивши ОБСЄ в зону конфлікта Азербайджан сам добровільно (на офіційному міжнародному рівні) відмовиться від продовження воєнних дій, тобто від визволення своєї території.
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30.09.2020 14:44 Ответить
 
 