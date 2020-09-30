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ОБСЄ готова відправити спостерігачів у Нагірний Карабах

ОБСЄ готова відправити спостерігачів у Нагірний Карабах

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) провела ввечері у вівторок, 29 вересня, у Відні спеціальне засідання Постійної ради для обговорення ситуації в Нагірному Карабасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

На зустрічі були присутні представники 57 держав-членів ОБСЄ. Відкриваючи зустріч, голова Постійної ради Ігли Хасані знову висловив тривогу у зв'язку з триваючими сутичками і погіршенням ситуації на лінії зіткнення. Він висловив стурбованість зростаючою кількістю жертв і повторив заклик ОБСЄ до негайної деескалації конфлікту.

Особистий представник чинного голови ОБСЄ з питань Нагірного Карабаху Анджей Каспршик поінформував учасників зустрічі про ситуацію в зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту, вказавши, що отримує інформацію безпосередньо з місць подій і від місцевих інформаторів на найвищому рівні. Каспршик зауважив, що ОБСЄ готова відправити своїх представників у зону конфлікту і відновити моніторинг, щойно дозволить ситуація.

Також читайте: Азербайджан заявив про загибель 12 мирних жителів і руйнування 66 будинків через обстріли

Представники країн-співголів Мінської групи - Франції, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки - підтвердили заклик співголів до всіх сторін негайно припинити бойові дії і відновити переговори для пошуку шляху сталого врегулювання конфлікту. Представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор застеріг треті сили від втручання в конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, вказавши, що воно може призвести лише до загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) ОБСЄ (3510) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+10
Тоді Азербайджан ніколи не поверне своє.
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30.09.2020 07:38
+10
Переговоры лучше вести после закрытия Азербайджаном своих государственных границ, включающих карабах.
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30.09.2020 07:44
+7
Миссия ОБСЕ
ОБСЕ готова отправить наблюдателей в Нагорный Карабах - Цензор.НЕТ 9976
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30.09.2020 07:55
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Тоді Азербайджан ніколи не поверне своє.
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30.09.2020 07:38 Відповісти
Пістець Вірменії
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30.09.2020 07:48 Відповісти
Вай, іхтамнєт!
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30.09.2020 08:54 Відповісти
Перше, що на думку прийшло.
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30.09.2020 07:59 Відповісти
Лучче потом...!
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30.09.2020 07:39 Відповісти
А то буде така ж ефективність роботи як і на Донбасі - по ресторанам та весіллях і з таким же результатом в вигляді різного ступеня стурбованності.
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30.09.2020 10:31 Відповісти
І що? Який толк від спостерігачів? Тим більше, що половина них будуть тими ж кацапами, як на Донбасі. Тільки у Карабаху вони (кацапи) спостерігають вже 30 років. І їм подобається ситуація. Поки світове співтовариство не розробити дієві методи припинення таких конфліктів СИЛОВИМИ методами, з ПОКАРАННЯМ загарбників, порушників і ініціаторів, толку не буде.
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30.09.2020 07:44 Відповісти
Переговоры лучше вести после закрытия Азербайджаном своих государственных границ, включающих карабах.
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30.09.2020 07:44 Відповісти
До лампочки.
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30.09.2020 07:45 Відповісти
А на Донбасс не пора ли отправить?
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30.09.2020 07:45 Відповісти
Наблюдателей ОБСЕ вообще нужно реформировать или ликвидировать. Бесполезное подверженнее риску наблюдателей , которые просто что-то там фиксирует, непонятно что. Пару беспилотников заменят этих наблюдателей, при этом будет исключён человеческий фактор.
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30.09.2020 07:49 Відповісти
Человеческий фактор будет присутствовать всегда....кто то будет управлять беспилотником...кто то будет анализировать то что беспилотник зафиксировал...
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30.09.2020 08:06 Відповісти
Миссия ОБСЕ
ОБСЕ готова отправить наблюдателей в Нагорный Карабах - Цензор.НЕТ 9976
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30.09.2020 07:55 Відповісти
Это Фокин с зеледротом...
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30.09.2020 07:59 Відповісти
30 лет мониторили...и чего намориторили???
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30.09.2020 08:02 Відповісти
Поматросили и бросили...
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30.09.2020 09:10 Відповісти
Не готова...а настаивать на прекращении огня и немедленной проверки наблюдателей.
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30.09.2020 08:15 Відповісти
Кто там с этими слепыми будет нянчится?
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30.09.2020 08:16 Відповісти
Тикали ары из "арцаха" он стал для них карабабах.
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30.09.2020 08:32 Відповісти
Із бамбасу перекиньте. У них досвід є, як очі закривати.
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30.09.2020 09:06 Відповісти
Пока в ОБСЕ есть москали, толку не будет ни какого!
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30.09.2020 09:37 Відповісти
На )(у й там нужны наблюдатели из Параше ,которые кроме как трахаться в машине и пожрать на шару ничего не делают😡😡😡🤫🤦
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30.09.2020 09:45 Відповісти
Заберите своих глухих и слепых наблюдателей с Донбасса. Все-равно они там ничего не делают, только зарплату получают "за работу в горячей точке".
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30.09.2020 09:54 Відповісти
І що вони там будуть робити? Лузати насіння і розкидати лушпайки ще 30 років?
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30.09.2020 10:04 Відповісти
А что там ОБСЕ забыли? Ни Армения, ни Азербайджан не находятся в Европе, они азиатские страны согласно учебнику географии
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30.09.2020 13:30 Відповісти
ОБСЄ вводиться для фіксування статус-кво існуючого стану, тобто для заморозки конфлікту коли головне, щоб перестали стріляти і ОБСЄ типу спостерігають за дотриманням режиму тиші. Тому допуск цих спостерігачів не наблизить, а навпаки тільки віддалить Азербайджан від повернення своїх територій. Допустивши ОБСЄ в зону конфлікта Азербайджан сам добровільно (на офіційному міжнародному рівні) відмовиться від продовження воєнних дій, тобто від визволення своєї території.
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30.09.2020 14:44 Відповісти
 
 