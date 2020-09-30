ОБСЄ готова відправити спостерігачів у Нагірний Карабах

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) провела ввечері у вівторок, 29 вересня, у Відні спеціальне засідання Постійної ради для обговорення ситуації в Нагірному Карабасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

На зустрічі були присутні представники 57 держав-членів ОБСЄ. Відкриваючи зустріч, голова Постійної ради Ігли Хасані знову висловив тривогу у зв'язку з триваючими сутичками і погіршенням ситуації на лінії зіткнення. Він висловив стурбованість зростаючою кількістю жертв і повторив заклик ОБСЄ до негайної деескалації конфлікту.

Особистий представник чинного голови ОБСЄ з питань Нагірного Карабаху Анджей Каспршик поінформував учасників зустрічі про ситуацію в зоні вірменсько-азербайджанського конфлікту, вказавши, що отримує інформацію безпосередньо з місць подій і від місцевих інформаторів на найвищому рівні. Каспршик зауважив, що ОБСЄ готова відправити своїх представників у зону конфлікту і відновити моніторинг, щойно дозволить ситуація.

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Представники країн-співголів Мінської групи - Франції, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки - підтвердили заклик співголів до всіх сторін негайно припинити бойові дії і відновити переговори для пошуку шляху сталого врегулювання конфлікту. Представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор застеріг треті сили від втручання в конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, вказавши, що воно може призвести лише до загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.