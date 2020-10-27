Лавров заявил, что ЕС неспособен адекватно оценить происходящее в мире

На Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение ЕС ввести санкции в отношении российских граждан в связи с отравлением политика Алексея Навального, а также заявления о вмешательстве в американские выборы и организации кибератак.

"Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона. Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем", - сказал он.

Глава МИД РФ напомнил, что ЕС не предоставил никаких доказательств после обвинения России в отравлении оппозиционера. "Никаких фактов и доказательств никто не предоставил. Все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате "highly likely", претензии выдвигаются на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике. Без какой-либо реакции остаются наши предложения организовать профессиональный диалог по всем вопросам, вызывающим озабоченности",— добавил Лавров. Пока все четыре запроса РФ на предоставление правовой помощи в расследовании ситуации с политиком, направленные в ФРГ, остаются без ответа.

По мнению министра, цель санкций — сдержать развитие России.

"Приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд ЕСовских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов. Для оправдания своих действий, введения новых антироссийских санкций вбрасывают различные обвинения и инсинуации, включая упомянутые", - сказал он.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

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Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.