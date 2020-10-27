Лавров заявил, что ЕС неспособен адекватно оценить происходящее в мире
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение ЕС ввести санкции в отношении российских граждан в связи с отравлением политика Алексея Навального, а также заявления о вмешательстве в американские выборы и организации кибератак.
"Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона. Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем", - сказал он.
Глава МИД РФ напомнил, что ЕС не предоставил никаких доказательств после обвинения России в отравлении оппозиционера. "Никаких фактов и доказательств никто не предоставил. Все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате "highly likely", претензии выдвигаются на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике. Без какой-либо реакции остаются наши предложения организовать профессиональный диалог по всем вопросам, вызывающим озабоченности",— добавил Лавров. Пока все четыре запроса РФ на предоставление правовой помощи в расследовании ситуации с политиком, направленные в ФРГ, остаются без ответа.
По мнению министра, цель санкций — сдержать развитие России.
"Приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд ЕСовских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов. Для оправдания своих действий, введения новых антироссийских санкций вбрасывают различные обвинения и инсинуации, включая упомянутые", - сказал он.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
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Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
Пожалуйста, подождите...
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Разве ЕС адекватно оценивает то, что происходит на Донбассе, Сирии, Карабахе, Крыму? Им похер, лишь бы не стреляли. А это разве адекватно?
Трупы умерших от короновируса в Новокузнецком морге складывают уже в подсобках потому как складывать негде ...Мегавакцина в 3 Маха куле..
https://twitter.com/i/status/1320694688710565890
будете лежать на полу в целофане и ждать свой очереди
Однак, я тебе заспокою ... Відносно ЄС, твоя Росія - "гомосексуаліст пасивний", бо їй "глину місять" зараз, всі кому не лінь... Навіть, опосередковано, Азербайджан, "множачи на нуль" вашого "союзника", Вірменію, якого ви три десятки років озброювали своїм "металоломом"...
Несправедливо, когда одной рашке столько пользы за счет остальных!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NGNbuOdi_oU
"Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность России адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона. Антизападные выпады российских коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем...".
Всього треба замінить ТРИ слова, і ми маємо реальну характеристику поведінки Росії на міжнародній арені...
ЕС заплыл жиром и больше обеспокоенности родить не в состоянии даже, когда горит уже у него под дверью. А Роися этим пользуется.
. .. . ...!!!! ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-- . .В ПОЛИТИКЕ ЭКОНОМИКЕ И ИСТОРИИ ???? ........ . . https://uploads.disquscdn.com/images/c79c0492eb046cb367cc05c6e95bc6890d3c6cf56fb2bc20b83a3b1339ca8da9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/80**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8dfbdce5d39af3fdd03985bd175dfa8ec4c89d277fd3c9aedcd4c46d10ae1ed5.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/9790c539a78891b91447f6a5c617c84dd4e3f49d1ce6f5c403bf31d1c46c0dea.jpg ... . . ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . . ......... \ https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . ..* https://uploads.disquscdn.com/images/b1f4e32b481a626c2aac105eb0ce9ff09dc9f58bae583d0f3690c197867d3c72.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/77995e3d8a11dac324128a819b92ef6f5c039a6661311c3af7313c31f2ac57fc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f00b94a9207c88c692268418bfc6af1fbea38b039dba29b444f43d34e3ad00ad.jpg !! . .\
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Европа - и-и нах!
Ху..ло - ну Европа, мы готовы ж, ну Европа?!
Европа - та хрен с тобой, задолбал, - раздвигай ягодицы, тьфу, булки!
Ху..ло - та не, я ж не про то!
США - про то, про то... Ты давай там не умничай, а ещё и рот открой пошире - я ща подойду!
Украина - у нас тоже, это, - ассоциация...Мы сразу после Европы!
Европа - укры, ***! От нафига было! Оно обосралось!
Украина - эй, Китай!...
США - матір Божа!(с)
- Невістка!
Дон Ягон 26 січня 2015 22:39:54
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
Плюс колоссальная бюрократизация аппарата ЕС. Знаете ли вы, что 11,5 тыс. чиновников из 55 тыс. аппарата ЕС в Брюсселе получают в месяц больше, чем канцлер Агела Мерккель? Плюс колоссальные налоговые льготы.
И если кто-то (кацапетовка) постоянно врет и делает подлости, то не удивительно, что при появлении очередной лжи или подлости, все смотрят в определенную сторону (на кацапетовку).