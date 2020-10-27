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Новости За рубежом Санкции против России
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Лавров (2205) отравление (1572) Россия (91236) Навальный (825)

Лавров заявил, что ЕС неспособен адекватно оценить происходящее в мире

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров заявил, что ЕС неспособен адекватно оценить происходящее в мире

На Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение ЕС ввести санкции в отношении российских граждан в связи с отравлением политика Алексея Навального, а также заявления о вмешательстве в американские выборы и организации кибератак.

"Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона. Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем", - сказал он. 

Глава МИД РФ напомнил, что ЕС не предоставил никаких доказательств после обвинения России в отравлении оппозиционера. "Никаких фактов и доказательств никто не предоставил. Все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате "highly likely", претензии выдвигаются на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике. Без какой-либо реакции остаются наши предложения организовать профессиональный диалог по всем вопросам, вызывающим озабоченности",— добавил Лавров. Пока все четыре запроса РФ на предоставление правовой помощи в расследовании ситуации с политиком, направленные в ФРГ, остаются без ответа.

По мнению министра, цель санкций — сдержать развитие России.

"Приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд ЕСовских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов. Для оправдания своих действий, введения новых антироссийских санкций вбрасывают различные обвинения и инсинуации, включая упомянутые", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Также на Цензор.НЕТ: Шредер подает в суд на газету Bild, в которой Навальный назвал его "мальчиком на побегушках у Путина"

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
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Топ комментарии
+21
Ну да пусть в Новокузнецк заглянут сначала а потом ЕС учить будут...

Трупы умерших от короновируса в Новокузнецком морге складывают уже в подсобках потому как складывать негде ...Мегавакцина в 3 Маха куле..
https://twitter.com/i/status/1320694688710565890
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27.10.2020 08:04
+15
Да всё бред что лошадь говорит и голимые отмазки для лаптеногих лохов!
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27.10.2020 08:10
+15
_Вот тут, как ни станно, соглашусь: если бы ЕС адекватно оценивал и реагировал на происходящее, то фашистская расия была бы под убийственными санкциями в экономической изоляции, прокажённые на карантине.
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27.10.2020 08:13
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Правила форума Совет форумчан
Вот тут, как ни странно, я с Печальной лошадью согласен на 100%.
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27.10.2020 08:04 Ответить
Да всё бред что лошадь говорит и голимые отмазки для лаптеногих лохов!
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27.10.2020 08:10 Ответить
Лавров заявил, что ЕС неспособен адекватно оценить происходящее в мире
==============
Разве ЕС адекватно оценивает то, что происходит на Донбассе, Сирии, Карабахе, Крыму? Им похер, лишь бы не стреляли. А это разве адекватно?
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27.10.2020 10:22 Ответить
а ну напомни ... что когда либо признавал шайтанат когда обгадился? пока рылом в его же дерьмо не тыкали... разве что кацапские " спортсмены" жрут допинг ложками.. и то с трудом что то промямлили ...
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27.10.2020 08:20 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/8/3227262/74917127
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27.10.2020 10:23 Ответить
Лавров под этой фразой, которая в заголовке, имеет в виду совсем не то, что и вы. То есть, каждый из вас по-своему интерпретирует её. Он, что ЕС безосновательно крошит батон на Россию. Вы, что наоборот, очень слабо реагирует на российский беспредел. )
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27.10.2020 11:29 Ответить
Верно. Ведь чудо-порошок для "адекватной" оценки на-парюзге с Латинской Америки поставлается исключительно нарасийским "оценщикам".
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30.10.2020 02:41 Ответить
Ну да пусть в Новокузнецк заглянут сначала а потом ЕС учить будут...

Трупы умерших от короновируса в Новокузнецком морге складывают уже в подсобках потому как складывать негде ...Мегавакцина в 3 Маха куле..
https://twitter.com/i/status/1320694688710565890
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27.10.2020 08:04 Ответить
Это наглядно видео для тех кто не верит в КОРОНУ....
будете лежать на полу в целофане и ждать свой очереди
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27.10.2020 08:18 Ответить
Нас ни кто не слышит
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27.10.2020 08:04 Ответить
Сдержать развитие россии(с) ахахаха
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27.10.2020 08:05 Ответить
Это там уже давно мантра для кацапского быдла.
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27.10.2020 08:11 Ответить
Репутація злочинців та вбивць цьому сприяє.
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27.10.2020 08:07 Ответить
Умом Россию не понять, потому, что она не по уму живет, а по хитрости.
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27.10.2020 08:07 Ответить
скорее по тупости... это им так кажется что они хитрее всех .. где только они со своей хитрость не обгадились
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27.10.2020 08:21 Ответить
Значит в этот раз паРаше хорошо собираются йайца прижать...раз лошадь взвыла...
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27.10.2020 08:08 Ответить
Как-то много коня.
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27.10.2020 08:10 Ответить
коксу подвезли вот лошадь и разошлась....
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27.10.2020 08:10 Ответить
"Выступления" гнедого нужно воспринимать с точностью до наоборот. И тогда это становится адекватной реальностью.
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27.10.2020 08:10 Ответить
Читай нижче мою "інтерпретацію" слів "коня"...
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27.10.2020 08:32 Ответить
ЕС это безобидная гомосексуальная колония Америки. Надо говорить с хозяином. Если конечно Трамп выиграет.
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27.10.2020 08:11 Ответить
А если байден выграет. Вас лаптеногих снова будут чморить и нагибать?! И если Европа гомосеки то по понятиям ли ***** с гомосеками базар тереть?
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27.10.2020 08:14 Ответить
Я имел ввиду что гомосексуалисты пассивные и нерешительные по своей природе. Ничего не имею против ЛГБТ.
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27.10.2020 08:16 Ответить
Як мені смішно вас, "батраків лахтинських", читать!!! Самі себе дурнями виставляєте, та ще й "щоки надимаєте", зображаючи "крутих знавців". Я дивлюся, ти "знавець" природи "гомосеків"?... А ти знаєш, кого у них "пічниками" називають? Ти пишеш коментар під американським прапорцем, тобто, асоціюєш себе з ними... І називаєш Європу "гомосексуальная колония Америки...". Тобто, ти, причисляючи себе до американців, позиціонуєш себе "активним гомосексуалістом"... От і виходить, що ти сам себе, добровільно, назвав тим, що "зневажаєш"...
Однак, я тебе заспокою ... Відносно ЄС, твоя Росія - "гомосексуаліст пасивний", бо їй "глину місять" зараз, всі кому не лінь... Навіть, опосередковано, Азербайджан, "множачи на нуль" вашого "союзника", Вірменію, якого ви три десятки років озброювали своїм "металоломом"...
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27.10.2020 08:45 Ответить
Китайские хозяева любят лаптеногих **********.
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27.10.2020 09:15 Ответить
ОМЕРИКАНЕЦ, чего ты об себе говоришь в третьм лице ?? Чего не пишешь, "Наша гомосексуальная коллония"? "Мы, хозява Европы" ?
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27.10.2020 11:36 Ответить
Факт что отравили Навального новичком. Отсюда вывод что вы производите химическое оружие. Второй вывод что или вы нго траванули или вы не контролируете произведённый новичек!
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27.10.2020 08:12 Ответить
_Вот тут, как ни станно, соглашусь: если бы ЕС адекватно оценивал и реагировал на происходящее, то фашистская расия была бы под убийственными санкциями в экономической изоляции, прокажённые на карантине.
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27.10.2020 08:13 Ответить
Одни алени на весь белый свет, показатели вменяемости..
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27.10.2020 08:13 Ответить
Давай-давай, адекватньій тьі наш нарком
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27.10.2020 08:14 Ответить
Согласен с конякою - рашку все жарят и будут дальше жарить.
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27.10.2020 08:15 Ответить
Как я понимаю, польза от сакций уже слишком большая. Лавров именно об этом намекаем.

Несправедливо, когда одной рашке столько пользы за счет остальных!!!
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27.10.2020 08:15 Ответить
А ничего гопникам не надо доказывать , надо их молча их гасить
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27.10.2020 08:18 Ответить
унылая лошадь настолько приуныла, что шестой год несет одну и ту же ахинею, деменция окончательно деда скосила
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27.10.2020 08:19 Ответить
зато лошадь под герычем нюхом этот мир чует Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 5017
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27.10.2020 08:20 Ответить
адекват нашелся, опять ягеля перебрал
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27.10.2020 08:23 Ответить
Что санкции уже не в пользу? Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 4199
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27.10.2020 08:23 Ответить
ну да- все кругом виновны и неправы..., и только наследники НКВэДэшников всегда во-всем правы...- где то так да...., в варианте не верь своим своим глазам - а верь фашисту кровавому пУтлеру-на слово...
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27.10.2020 08:24 Ответить
Вечно для них кругом одни враги.
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27.10.2020 08:55 Ответить
а сколько еще именованных "наших" это поддерживают...- начиная с Сирии и заканчивая войной против Украины... полный киздец...
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28.10.2020 16:24 Ответить
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 5834
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27.10.2020 08:27 Ответить
Ага, ЕС не в состоянии, а лошадь под коксом в состоянии Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 7624
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27.10.2020 08:28 Ответить
З точки зору пацієнта дурки всі, хто за межами дурки - ненормальні.
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27.10.2020 08:28 Ответить
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 5808
https://www.youtube.com/watch?v=NGNbuOdi_oU
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27.10.2020 08:29 Ответить
А тепер візьмемо і "трішки "підредагуємо" слова "сумної коняки":
"Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность России адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона. Антизападные выпады российских коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем...".
Всього треба замінить ТРИ слова, і ми маємо реальну характеристику поведінки Росії на міжнародній арені...
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27.10.2020 08:30 Ответить
Именно. В данном случае говорящая лошадь озвучила то, о чем многие давно догадываются.

ЕС заплыл жиром и больше обеспокоенности родить не в состоянии даже, когда горит уже у него под дверью. А Роися этим пользуется.
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27.10.2020 08:47 Ответить
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !! - -
. .. . ...!!!! ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------
КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-- . .В ПОЛИТИКЕ ЭКОНОМИКЕ И ИСТОРИИ ???? ........ . . https://uploads.disquscdn.com/images/c79c0492eb046cb367cc05c6e95bc6890d3c6cf56fb2bc20b83a3b1339ca8da9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/80**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8dfbdce5d39af3fdd03985bd175dfa8ec4c89d277fd3c9aedcd4c46d10ae1ed5.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/9790c539a78891b91447f6a5c617c84dd4e3f49d1ce6f5c403bf31d1c46c0dea.jpg ... . . ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . . ......... \ https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . ..* https://uploads.disquscdn.com/images/b1f4e32b481a626c2aac105eb0ce9ff09dc9f58bae583d0f3690c197867d3c72.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/77995e3d8a11dac324128a819b92ef6f5c039a6661311c3af7313c31f2ac57fc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f00b94a9207c88c692268418bfc6af1fbea38b039dba29b444f43d34e3ad00ad.jpg !! . .\
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27.10.2020 08:48 Ответить
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 3140
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27.10.2020 09:01 Ответить
Ну да,жираф(лошадь) большой ему виднее.
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27.10.2020 09:18 Ответить
Після того "замісу", що вони отрмали на Донбасі, в Сірії і Лівії, їх "різко поменшало"... Зато різко розрослися кладовища в Росії...
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27.10.2020 10:19 Ответить
Об адекватности рассуждает вот этот вот неадекват
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 5752
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27.10.2020 09:21 Ответить
Ху..ло - мы готовы, Европа!
Европа - и-и нах!
Ху..ло - ну Европа, мы готовы ж, ну Европа?!
Европа - та хрен с тобой, задолбал, - раздвигай ягодицы, тьфу, булки!
Ху..ло - та не, я ж не про то!
США - про то, про то... Ты давай там не умничай, а ещё и рот открой пошире - я ща подойду!
Украина - у нас тоже, это, - ассоциация...Мы сразу после Европы!
Европа - укры, ***! От нафига было! Оно обосралось!
Украина - эй, Китай!...
США - матір Божа!(с)
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27.10.2020 10:22 Ответить
Надоела эта кацапская волынка - а где доказательства, а это не доказательства!
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27.10.2020 09:27 Ответить
Да, зато перевозящие кокс с краденными айфонами в промышленных масштабах, отжимающие территории у других стран галимые гопники и наркоманы в состоянии адекватно оценить эту самую ситуацию, конечно, когда ты постоянно под коксом, то и мир выглядит совсем по-другому и кажется что те кто не под коксом его неадекватно оценивают. У лошади коксовый голод, каналы перекрывают, бизнес уплывает...
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27.10.2020 09:28 Ответить
- Хто всрався?
- Невістка!
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27.10.2020 09:39 Ответить
Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 7668Стенограмма 30-го Заседания СовБеза ООН по Украине Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 2221
Дон Ягон 26 січня 2015 22:39:54

Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 2221

Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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27.10.2020 09:56 Ответить
Глава МИД РФ напомнил, что ЕС не предоставил никаких доказательств после обвинения России в отравлении оппозиционера. "Никаких фактов и доказательств никто не предоставил.
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27.10.2020 09:58 Ответить
ЕС действительно не способен оценить и послать РФию к чорту с ее паталогически лживым руководством, стремлением к обману, населением на 90% деградантов. Многие чиновники ЕС коррумпированы Путиным.
Плюс колоссальная бюрократизация аппарата ЕС. Знаете ли вы, что 11,5 тыс. чиновников из 55 тыс. аппарата ЕС в Брюсселе получают в месяц больше, чем канцлер Агела Мерккель? Плюс колоссальные налоговые льготы.
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27.10.2020 09:56 Ответить
"Никаких фактов и доказательств никто не предоставил. Все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате "highly likely", претензии выдвигаются на основе "отдыха опозиционера в Омской больнице ,в результате которого он мало не "двинул лапти" от элементарной рашистской логики и методов ,убирать опозиционеров,которую рашист использует постоянно... Лавров заявив, що ЄС не здатен адекватно оцінити те, що відбувається у світі - Цензор.НЕТ 2925
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27.10.2020 10:07 Ответить
Цапу-цапове.
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27.10.2020 11:23 Ответить
Зато говорящая татарская лошадь Лавров ., всех умнее и добрее!
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27.10.2020 13:07 Ответить
Репутация штука хитрая, заслужить тяжело, потерять легко.
И если кто-то (кацапетовка) постоянно врет и делает подлости, то не удивительно, что при появлении очередной лжи или подлости, все смотрят в определенную сторону (на кацапетовку).
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27.10.2020 13:55 Ответить
Все просто. Это называется заслуженная репутация.
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27.10.2020 20:47 Ответить
 
 