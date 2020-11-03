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Новости Политика Украины
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Никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих украинских чиновников декларировать доходы, не будет, а Украина будет развиваться только в "антикоррупционной парадигме".

Об этом Ермак сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких откатов ко вчерашнему дню и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме", - написал глава ОП.

Ермак подчеркнул, что Украина никогда больше не вернется к "традиционным олигархическим практикам", всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции.

Руководитель ОП считает, что сейчас в Украине происходит "классический политический кризис, спровоцированный целым рядом решений Конституционного суда и ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп".

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"Да, ситуация сложная и требует жестких и командных решений. Впрочем, подобные кризисы – основа всех современных демократий. Они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия", - отметил он.

Ермак считает, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский занял "крайне выразительную и сильную позицию", и в очередной раз доказал, что "именно он является главным борцом с коррупцией в Украине".

По мнению главы ОП, также неочевидным положительным следствием кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все её звенья, все антикоррупционные органы Украины.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет, - Ермак 01

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Топ комментарии
+5
Преступника Аль Капоне, не смогли посадить за убийства, но дали пожизненное за... неуплату налогов. В Украине кого-то посадили, за эти декларации? Ну так, чисто пипл подразнить?
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03.11.2020 00:25
+4
Все і завжди робиться руками корисних ідійотів.
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03.11.2020 00:22
+2
Завхоз, иди займись скрепками и вантусом!
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03.11.2020 00:17
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надо чтобы база деклараций была на системе блокчейн, чтобы каждый желающий мог реплицировать ее себе на свой компьютер Никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет, - Ермак - Цензор.НЕТ 5415
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03.11.2020 00:07 Ответить
По мнению главы ОП, также неочевидным положительным следствием кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все её звенья, все антикоррупционные органы Украины.
Источник: https://censor.net/ru/n3228669так очевидным или неочевидным? кто запутался цензор или ермак?
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03.11.2020 00:11 Ответить
ясно... главное шатнуть ситуацию и уволить ВЕСЬ КС .. и дорога к "рынку земли", грабеж-приватизация стратегических предприятий (о которых кста в период ваучерной приватизации боялись олигархи произносить вслух названия - приватизация их была под жестким табу).. да..все идет по их плану - осталось только одно -- чтобы Мы для них снесли КС.. ДУМАЕМ !!!
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03.11.2020 00:13 Ответить
Все і завжди робиться руками корисних ідійотів.
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03.11.2020 00:22 Ответить
Там и автономию Лугандона пропихнуть можно будет, и курс страны изменить, и еще много чего. Ну это если это они авторы переворота. А если их самих играют, то может случиться раздел Украины. Так что земля и предприятия - мелочи.
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03.11.2020 01:42 Ответить
Уже есть...
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03.11.2020 00:14 Ответить
Місце зустрічі змінити не можна (1979) кримінальний детектив
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03.11.2020 00:15 Ответить
во дела. зеля просит совета людей а ермак говорит от себя, уверенно на все 100%. так кто рулит страной, кто президент?
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03.11.2020 00:17 Ответить
Их целых два...днем Беня, ночам Мертвечук
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03.11.2020 00:20 Ответить
тогда три... ермак рулит по полной и всем чем успевает
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03.11.2020 00:59 Ответить
Завхоз, иди займись скрепками и вантусом!
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03.11.2020 00:17 Ответить
Это он про того борцуна который 5 лямов в декларации потерял? Тогда да...самый главный и единственный...
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03.11.2020 00:18 Ответить
Преступника Аль Капоне, не смогли посадить за убийства, но дали пожизненное за... неуплату налогов. В Украине кого-то посадили, за эти декларации? Ну так, чисто пипл подразнить?
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03.11.2020 00:25 Ответить
дерьмо вонючее дермак. как оно вылезло при зеле... зеля - агент парашки
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03.11.2020 00:29 Ответить
Вот Вам и маячок - кто хочет Вовкин закон протянуть. Где там ценитильница Кравчука?
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03.11.2020 00:31 Ответить
Явление серого Сцаря - дада они усьо напринимают!
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03.11.2020 00:30 Ответить
Ермак постеснялся только сказать, сколько уже было посажено чиновников за недостоверную декларацию... и почему она не давала никакого эффекта! Держать барыг на крючке и крупно доить может и хорошо для власти, но нам от этого ни холодно ни жарко!
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03.11.2020 00:33 Ответить
Почему Зеленский позволил Кауфману не платить в бюджет штраф в 3,4 миллиарда?

22.09.2020 - 12:40/в Новости
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03.11.2020 00:34 Ответить
Та трандить цей мен складно.....Але ж Україна давно волає про БІДУ з УСІМА судами , з початку року в них уже була видна підготовка ЗАКОЛОТУ. І на Банковій весь час відгавкувались- суди мов незалежні - бо хотіли цей заколот використати ДЛЯ СЕБЕ, ПІД СВОЇ інтереси. А може і використовують , бо те що заніс у ВР Зеленський явно не пройде, а рішення КСУ залишиться. І Зеленський умиє руки- я хотів , а мені не дали .А корупція квітнутиме і далі.
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03.11.2020 01:11 Ответить
Ось він! Спаситель!
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03.11.2020 01:15 Ответить
Никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет, - Ермак - Цензор.НЕТ 885
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03.11.2020 01:30 Ответить
И, эта кремлевская гнида, захотела и себе попиариться на фоне разгоревшегося пожара, у которого есть конкретный режисер. Интересно, кто еще заплатит (кроме украинского, горемычного, народа), за такие гастрольные выступления погорелого театра им Путина?
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03.11.2020 04:42 Ответить
Наблюдаем единение слуг Медведчука, слуг Порошенка, слуг Коломойского и примкнувшего к ним "Голоса" в спасении КСУ…
Кого спасаете "борцы" , нечесть убившую антикоррупционную реформу и которая убьёт закон "О языке"?
Гей, порохоботы, в припадке ненависти к ЗЕ будете валить Украину?
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03.11.2020 04:55 Ответить
Завхоз Єрмак, їдь до Сибіру, до Байкалу, до батька!

Облиш Україну на Українців, будь ласка!
Не руйнуй гілку влади "Президент України", пажалуста!!!
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03.11.2020 07:16 Ответить
Про агента Козыря, Тимура Миндича, Екатерину Вербер, Аллу Вербер и апрель-май 2019 года это правда? И о том, что Михаилу Ткачу ставили совсем не микрофон, а дырочку для Новичка сверлили? Типа обиделись за Оман, и чтобы на украинские спецслужбы спихивать, хотя и тупо. Телеграм канал этот, конечно, интересный, но почему-то не пишет про ОПЗЖ и уедут ли они в Крым после типа ухода Великого Кормчего.
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03.11.2020 08:10 Ответить
Но предупреждаю: они "по странному стечению обстоятельств" Крым оставляют себе https://t.me/generalsvr
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03.11.2020 08:19 Ответить
Так кризис-то системный, причем тут демократия. Скоро ещё и мэры будут вам "мозги вправлять".
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03.11.2020 08:35 Ответить
Єрмаку після злочинів свого брата і злиття "вагнерівців" краще мовчати і нічого не коментувати. Як колись казали, хто ти? Твоє діло теляче, обісрався і в стойло!
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03.11.2020 08:53 Ответить
Мразь, он должен был знать про это всё и просто прыгает, как актёр на сцене....
Подставу начал ещё Богдан.... слил Киев, слил выборы Зе по Украине....

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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03.11.2020 09:49 Ответить
Оно ще и говорить? Антикорупційний Суд уже заявив про закриття цілого ряду справ проти чиновників. Як так?
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03.11.2020 10:42 Ответить
 
 