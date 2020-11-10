Решение кризиса вокруг решений КС лежит исключительно в законодательной плоскости, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет все необходимые решения для урегулирования ситуации, сложившейся вокруг Конституционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"КСУ - абсолютно независимая ветвь власти. Фактически, они действительно имеют чрезвычайно высокий уровень независимости и полномочий. Мы не вправе вмешиваться в их работу. При этом, понимая вектор Украины в Европу, понимая наши международные обязательства, понимая, что прописано в нашей Конституции, мы не будем стоять в стороне, когда попирается желание украинского народа двигаться в сторону цивилизованного мира. И мы будем предпринимать все меры, для того, чтобы у Украины были цивилизованные стандарты жизни",- сказал Шмыгаль.

"Что касается такого политического кризиса, который возник из-за некоторых решений, то я уверен, что его развязка лежит исключительно в законодательной плоскости. В той плоскости, которой пошел наш парламент", - добавил Шмыгаль.

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Глава правительства подчеркнул, что Кабмин поддерживает решения Верховной Рады в этом направлении, и выразил уверенность, что в ближайшее время "справедливость восторжествует и парламент примет все необходимые и корректные законодательные решения".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

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