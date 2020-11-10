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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Решение кризиса вокруг решений КС лежит исключительно в законодательной плоскости, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение кризиса вокруг решений КС лежит исключительно в законодательной плоскости, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Верховная Рада в ближайшее время примет все необходимые решения для урегулирования ситуации, сложившейся вокруг Конституционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"КСУ - абсолютно независимая ветвь власти. Фактически, они действительно имеют чрезвычайно высокий уровень независимости и полномочий. Мы не вправе вмешиваться в их работу. При этом, понимая вектор Украины в Европу, понимая наши международные обязательства, понимая, что прописано в нашей Конституции, мы не будем стоять в стороне, когда попирается желание украинского народа двигаться в сторону цивилизованного мира. И мы будем предпринимать все меры, для того, чтобы у Украины были цивилизованные стандарты жизни",- сказал Шмыгаль.

"Что касается такого политического кризиса, который возник из-за некоторых решений, то я уверен, что его развязка лежит исключительно в законодательной плоскости. В той плоскости, которой пошел наш парламент", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакция Рады на кризис, вызванный решением КС, была быстрой, - Разумков. ВИДЕО

Глава правительства  подчеркнул, что Кабмин поддерживает решения Верховной Рады в этом направлении, и выразил уверенность, что в ближайшее время "справедливость восторжествует и парламент примет все необходимые и корректные законодательные решения".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

Также читайте: Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Нелох не в чем нИ виноват
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10.11.2020 20:08
+2
да...парламент пошел по плоскости...
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10.11.2020 20:16
+2
Чего?
Поговорили, пару идей выдвинули и теперь есть иллюзия, что конституционный кризис в процессе разрешения.
Еще пару заявлений и будет иллюзия что кризис разрешен!
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10.11.2020 20:22
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Шо деже Шморгаль послал ЗЕлю ? 🤣
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10.11.2020 20:07 Ответить
В правовому полі немає вирішення питання державної зради Конституційного Суду. Тільки неконституційні та неправові заходи можуть бути застосовані і це потрібно робити негайно!
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10.11.2020 20:14 Ответить
Угу, так чего же ЗЕ ждёт? Берёшь и сажаешь судей в СИЗО и дальше занимаешься приведением системы в порядок. Или подручные сдадут шефа и его подельника ЗЕ?
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10.11.2020 20:22 Ответить
В попиндикулярную плоскость...
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10.11.2020 20:16 Ответить
Теоретически. Практически оно бывает по-всякому.
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10.11.2020 20:08 Ответить
Нелох не в чем нИ виноват
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10.11.2020 20:08 Ответить
У вас там все лежит, а толку?
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10.11.2020 20:09 Ответить
да...парламент пошел по плоскости...
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10.11.2020 20:16 Ответить
Чего?
Поговорили, пару идей выдвинули и теперь есть иллюзия, что конституционный кризис в процессе разрешения.
Еще пару заявлений и будет иллюзия что кризис разрешен!
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10.11.2020 20:22 Ответить
Решение в правовом поле не выглядит так эффектно, как стрельба Голобородька по депутатам!
Нет дешевого популизма и "драйва"!
Это не заводит тупиц и пламенных революционеров, которые сидя за компьютером призывают людей к вооруженному мятежу.
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10.11.2020 20:20 Ответить
Еще один юрЫст выполз. Ты то каким боком с КС? Твое дело исполнительная власть и экономика. Чтоб не трындеть, а бы вумным показаться
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10.11.2020 20:25 Ответить
Главное чтобы в его работу не влазел невежественный президент.А парламенту выработать закон,чтобы не расходился с европейскими нормами.
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10.11.2020 20:39 Ответить
"Что касается такого политического кризиса, который возник из-за некоторых решений, если были решения ,из-за которых Украина и ее народ имеют кризих.тогда эти решения создали враги и Украины и ее народа и сам он уж никак не возник...
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10.11.2020 20:50 Ответить
кризиса нет!
пересадить весь КС и вопрос снят...
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10.11.2020 20:57 Ответить
Все виноваты только не мы.
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10.11.2020 21:25 Ответить
 
 