Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль
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Ситуация с Конституционным Судом Украины не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), считает премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, а также все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.
Премьер отметил, что МВФ с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся ситуацией, но понимает реформаторские стремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.
"Принятие бюджета в первом чтении открывает перед Украиной возможность сегодня завершать диалог с нашими финансовыми международными партнерами", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что ожидает на следующей неделе начала очередного раунда переговоров с МВФ, Всемирным банком и Европейским Союзом.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Нас приглашают порадоваться, что есть шанс ещё глубже залезть в долговую жопу.
шмыгаль...не шмыгай ерунду )))
Готовый анекдот.
Идиоты в топ менеджерах у олигарха Ахметова замечены не были, да и в премьеры, Ренат Леонидович, идиота не назначил бы. Идиоты это те, кто в 2019 году проголосовали за воровитого и трусливого шута, и его патрию "Слуга народа". Идиоты это те, кто и в 2020 проголосовал за партию "Слуга народа". Это я вам, как врач психиатр говорю.
(топ менеджер донбасского олигарха ныне, а еще вчера донбасского бандита, Шмыгаль)
Вони прекрасно розуміють, що виділені кошти будуть тупо розкрадені держслужбовцями і депутатами, як і попередні рази (ну звідки в чиновників найбіднішої країни Європи долари і євро на відпочинок в апартаментах Ніцци чи Крушавелю, які далеко не кожен європеєць з рівнем достатку вище середньго може собі дозволити. Це навіть не згадуючи про розкішні палаци під Києвом)
І вишинка на торті дякуючи КС цим службовцям в принципі нічого не загрожує.
І ось пан Шмигаль розповідає що фонди і надалі будуть давати кошти на розкрадання.
Так, так звісно віримо.
После шахер-махера Зеленского с руководством НБУ уже ничего не повлияет на МВФ.