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Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль

Ситуация с Конституционным Судом Украины не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, а также все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что МВФ с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся ситуацией, но понимает реформаторские стремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.

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"Принятие бюджета в первом чтении открывает перед Украиной возможность сегодня завершать диалог с нашими финансовыми международными партнерами", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что ожидает на следующей неделе начала очередного раунда переговоров с МВФ, Всемирным банком и Европейским Союзом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+6
Бо співробітництва просто не буде... Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5999
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05.11.2020 15:08
+6
Из разряда - "Одна баба сказала". Оно так считает. "Я так думаю" в кино это одно, в жизни совсем другое. Превратили Украину в комедию
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3763
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05.11.2020 15:13
+6
так то не у шмыгаля спрашивать надо...а у МВФ
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05.11.2020 15:15
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Бо співробітництва просто не буде... Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5999
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05.11.2020 15:08 Ответить
Так отож.
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05.11.2020 15:19 Ответить
В тому співпраця, що як не давали гроші зеленомордій шмарклі, так і не дадуть. Ви коли небуть сусіду-нарколизі давали гроші в борг? От вам і відповідь
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05.11.2020 15:12 Ответить
Дениска ищет направление на три буквы...
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05.11.2020 15:13 Ответить
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3631
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05.11.2020 15:10 Ответить
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль

Нас приглашают порадоваться, что есть шанс ещё глубже залезть в долговую жопу.
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05.11.2020 15:11 Ответить
Та, да, знаєм, знаєм! Дати зеленим пофанам кредити - черга стоїть. 😊 Цікаво, який відсоток читачів Цензору повірять Шмизі? Маю на увазі зеред зеботія. Бо 25 відсотків одразу не вірили.
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05.11.2020 15:12 Ответить
Из разряда - "Одна баба сказала". Оно так считает. "Я так думаю" в кино это одно, в жизни совсем другое. Превратили Украину в комедию
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3763
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05.11.2020 15:13 Ответить
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ/ В это можно верить .Мировой еврейский капитал в кредите кодлану Коломойского не откажет. Под украинскую землю.
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05.11.2020 15:14 Ответить
а шо может повлиять на то...чего нет ? ))))
шмыгаль...не шмыгай ерунду )))
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05.11.2020 15:14 Ответить
так то не у шмыгаля спрашивать надо...а у МВФ
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05.11.2020 15:15 Ответить
"премьер-министр Денис Шмыгаль СЧИТАЕТ..." .Источник: https://censor.net/ru/n3229287
Готовый анекдот.
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05.11.2020 15:15 Ответить
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3964
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05.11.2020 15:17 Ответить
ну **** ідіот...
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05.11.2020 15:17 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Идиоты в топ менеджерах у олигарха Ахметова замечены не были, да и в премьеры, Ренат Леонидович, идиота не назначил бы. Идиоты это те, кто в 2019 году проголосовали за воровитого и трусливого шута, и его патрию "Слуга народа". Идиоты это те, кто и в 2020 проголосовал за партию "Слуга народа". Это я вам, как врач психиатр говорю.
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05.11.2020 15:23 Ответить
Я там кучу манагеров топ уровня знаю. Идиотов и там хватает. А уж про зебуинов вообще молчу. Вам , как специалисту, в этом случае виднее.
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05.11.2020 15:55 Ответить
Я с вами полностью согласен, и сам вижу в топах идиотов, но то, как правило родня собственника на жирных окладах. Но вот тут случай совершенно другой.
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05.11.2020 16:05 Ответить
Шигаль, ти не шмигаль носом а попроси керівників МВФ сказати те що нам тут втираєш. Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 913
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05.11.2020 15:17 Ответить
закройте етому идиоту рот, он не в себе.
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05.11.2020 15:17 Ответить
Лохи, лох, да здравствуют ЗЕленые лохи!
(топ менеджер донбасского олигарха ныне, а еще вчера донбасского бандита, Шмыгаль)
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05.11.2020 15:17 Ответить
Хаос видно.
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05.11.2020 15:19 Ответить
ето не хаос, а просто немного недоупорядоченный порядок.
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05.11.2020 15:23 Ответить
саме тому "сільпо" завалено зубопастой з ковідної столиці - уханя)))
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05.11.2020 15:20 Ответить
Тобто є міжнародний валютний фонд і є європейські фінансові установи.
Вони прекрасно розуміють, що виділені кошти будуть тупо розкрадені держслужбовцями і депутатами, як і попередні рази (ну звідки в чиновників найбіднішої країни Європи долари і євро на відпочинок в апартаментах Ніцци чи Крушавелю, які далеко не кожен європеєць з рівнем достатку вище середньго може собі дозволити. Це навіть не згадуючи про розкішні палаци під Києвом)

І вишинка на торті дякуючи КС цим службовцям в принципі нічого не загрожує.

І ось пан Шмигаль розповідає що фонди і надалі будуть давати кошти на розкрадання.
Так, так звісно віримо.
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05.11.2020 15:22 Ответить
Что-то нечисто с этим решение Суда. Чует моя душа. Возможно, что это договорняк. Да, примут решение о восстановлении декларирования, но с нуля. Все старое всем простят и все свободны. По сути - это такая себе форма легализации капиталов.
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05.11.2020 15:26 Ответить
Он в принципе правильно сказал,и так и эдак ...,-хрен дадут...
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05.11.2020 15:32 Ответить
"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу,(отменой КС е- деклараций указала на то.что она ложила на европейские намерения) а также все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - сказал ШмыгальИсточник: https://censor.net/ru/n3229287
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05.11.2020 15:44 Ответить
Малий бізнес знищений,а наперсточники-олігархи з ножем прийдуть у ваш дім,щоб забрати останнє..
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05.11.2020 15:50 Ответить
Уже не повлияет.

После шахер-махера Зеленского с руководством НБУ уже ничего не повлияет на МВФ.
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05.11.2020 15:54 Ответить
Сам найвеличніший зЁ сказав, що місію МВФ можна не очікувати, бо МВФ відмовився її направляти в Україну... Він не вірить найвеличнішому зЁ і ставить під сумнів його (найвеличнішого зЁ) авторитет?
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05.11.2020 16:37 Ответить
 
 