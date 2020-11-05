Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль

Ситуация с Конституционным Судом Украины не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, а также все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что МВФ с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся ситуацией, но понимает реформаторские стремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.

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"Принятие бюджета в первом чтении открывает перед Украиной возможность сегодня завершать диалог с нашими финансовыми международными партнерами", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что ожидает на следующей неделе начала очередного раунда переговоров с МВФ, Всемирным банком и Европейским Союзом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.