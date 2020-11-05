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Ситуація з КС не вплине на співпрацю з МВФ, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Ситуація з КС не вплине на співпрацю з МВФ, - Шмигаль

Ситуація з Конституційним Судом України не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: свої наміри продовжувати й активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені та прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - сказав Шмигаль журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що МВФ із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України, тому це не впливає на фінансування та виконання програми Фонду.

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"Ухвалення бюджету в першому читанні відкриває перед Україною можливість сьогодні завершувати діалог з нашими фінансовими міжнародними партнерами", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що очікує на наступному тижні початку чергового раунду переговорів з МВФ, Світовим банком і Європейським Союзом.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Бо співробітництва просто не буде... Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5999
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05.11.2020 15:08
+6
Из разряда - "Одна баба сказала". Оно так считает. "Я так думаю" в кино это одно, в жизни совсем другое. Превратили Украину в комедию
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3763
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05.11.2020 15:13
+6
так то не у шмыгаля спрашивать надо...а у МВФ
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05.11.2020 15:15
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Бо співробітництва просто не буде... Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5999
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05.11.2020 15:08 Відповісти
Так отож.
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05.11.2020 15:19 Відповісти
В тому співпраця, що як не давали гроші зеленомордій шмарклі, так і не дадуть. Ви коли небуть сусіду-нарколизі давали гроші в борг? От вам і відповідь
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05.11.2020 15:12 Відповісти
Дениска ищет направление на три буквы...
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05.11.2020 15:13 Відповісти
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3631
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05.11.2020 15:10 Відповісти
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль

Нас приглашают порадоваться, что есть шанс ещё глубже залезть в долговую жопу.
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05.11.2020 15:11 Відповісти
Та, да, знаєм, знаєм! Дати зеленим пофанам кредити - черга стоїть. 😊 Цікаво, який відсоток читачів Цензору повірять Шмизі? Маю на увазі зеред зеботія. Бо 25 відсотків одразу не вірили.
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05.11.2020 15:12 Відповісти
Из разряда - "Одна баба сказала". Оно так считает. "Я так думаю" в кино это одно, в жизни совсем другое. Превратили Украину в комедию
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3763
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05.11.2020 15:13 Відповісти
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ/ В это можно верить .Мировой еврейский капитал в кредите кодлану Коломойского не откажет. Под украинскую землю.
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05.11.2020 15:14 Відповісти
а шо может повлиять на то...чего нет ? ))))
шмыгаль...не шмыгай ерунду )))
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05.11.2020 15:14 Відповісти
так то не у шмыгаля спрашивать надо...а у МВФ
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05.11.2020 15:15 Відповісти
"премьер-министр Денис Шмыгаль СЧИТАЕТ..." .Источник: https://censor.net/ru/n3229287
Готовый анекдот.
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05.11.2020 15:15 Відповісти
Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3964
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05.11.2020 15:17 Відповісти
ну **** ідіот...
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05.11.2020 15:17 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Идиоты в топ менеджерах у олигарха Ахметова замечены не были, да и в премьеры, Ренат Леонидович, идиота не назначил бы. Идиоты это те, кто в 2019 году проголосовали за воровитого и трусливого шута, и его патрию "Слуга народа". Идиоты это те, кто и в 2020 проголосовал за партию "Слуга народа". Это я вам, как врач психиатр говорю.
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05.11.2020 15:23 Відповісти
Я там кучу манагеров топ уровня знаю. Идиотов и там хватает. А уж про зебуинов вообще молчу. Вам , как специалисту, в этом случае виднее.
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05.11.2020 15:55 Відповісти
Я с вами полностью согласен, и сам вижу в топах идиотов, но то, как правило родня собственника на жирных окладах. Но вот тут случай совершенно другой.
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05.11.2020 16:05 Відповісти
Шигаль, ти не шмигаль носом а попроси керівників МВФ сказати те що нам тут втираєш. Ситуация с КС не повлияет на сотрудничество с МВФ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 913
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05.11.2020 15:17 Відповісти
закройте етому идиоту рот, он не в себе.
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05.11.2020 15:17 Відповісти
Лохи, лох, да здравствуют ЗЕленые лохи!
(топ менеджер донбасского олигарха ныне, а еще вчера донбасского бандита, Шмыгаль)
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05.11.2020 15:17 Відповісти
Хаос видно.
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05.11.2020 15:19 Відповісти
ето не хаос, а просто немного недоупорядоченный порядок.
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05.11.2020 15:23 Відповісти
саме тому "сільпо" завалено зубопастой з ковідної столиці - уханя)))
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05.11.2020 15:20 Відповісти
Тобто є міжнародний валютний фонд і є європейські фінансові установи.
Вони прекрасно розуміють, що виділені кошти будуть тупо розкрадені держслужбовцями і депутатами, як і попередні рази (ну звідки в чиновників найбіднішої країни Європи долари і євро на відпочинок в апартаментах Ніцци чи Крушавелю, які далеко не кожен європеєць з рівнем достатку вище середньго може собі дозволити. Це навіть не згадуючи про розкішні палаци під Києвом)

І вишинка на торті дякуючи КС цим службовцям в принципі нічого не загрожує.

І ось пан Шмигаль розповідає що фонди і надалі будуть давати кошти на розкрадання.
Так, так звісно віримо.
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05.11.2020 15:22 Відповісти
Что-то нечисто с этим решение Суда. Чует моя душа. Возможно, что это договорняк. Да, примут решение о восстановлении декларирования, но с нуля. Все старое всем простят и все свободны. По сути - это такая себе форма легализации капиталов.
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05.11.2020 15:26 Відповісти
Он в принципе правильно сказал,и так и эдак ...,-хрен дадут...
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05.11.2020 15:32 Відповісти
"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу,(отменой КС е- деклараций указала на то.что она ложила на европейские намерения) а также все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - сказал ШмыгальИсточник: https://censor.net/ru/n3229287
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05.11.2020 15:44 Відповісти
Малий бізнес знищений,а наперсточники-олігархи з ножем прийдуть у ваш дім,щоб забрати останнє..
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05.11.2020 15:50 Відповісти
Уже не повлияет.

После шахер-махера Зеленского с руководством НБУ уже ничего не повлияет на МВФ.
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05.11.2020 15:54 Відповісти
Сам найвеличніший зЁ сказав, що місію МВФ можна не очікувати, бо МВФ відмовився її направляти в Україну... Він не вірить найвеличнішому зЁ і ставить під сумнів його (найвеличнішого зЁ) авторитет?
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05.11.2020 16:37 Відповісти
 
 