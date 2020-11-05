Ситуація з КС не вплине на співпрацю з МВФ, - Шмигаль
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Ситуація з Конституційним Судом України не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: свої наміри продовжувати й активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені та прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - сказав Шмигаль журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.
Прем'єр зазначив, що МВФ із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України, тому це не впливає на фінансування та виконання програми Фонду.
"Ухвалення бюджету в першому читанні відкриває перед Україною можливість сьогодні завершувати діалог з нашими фінансовими міжнародними партнерами", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що очікує на наступному тижні початку чергового раунду переговорів з МВФ, Світовим банком і Європейським Союзом.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
Будь ласка, зачекайте...
Нас приглашают порадоваться, что есть шанс ещё глубже залезть в долговую жопу.
шмыгаль...не шмыгай ерунду )))
Готовый анекдот.
Идиоты в топ менеджерах у олигарха Ахметова замечены не были, да и в премьеры, Ренат Леонидович, идиота не назначил бы. Идиоты это те, кто в 2019 году проголосовали за воровитого и трусливого шута, и его патрию "Слуга народа". Идиоты это те, кто и в 2020 проголосовал за партию "Слуга народа". Это я вам, как врач психиатр говорю.
(топ менеджер донбасского олигарха ныне, а еще вчера донбасского бандита, Шмыгаль)
Вони прекрасно розуміють, що виділені кошти будуть тупо розкрадені держслужбовцями і депутатами, як і попередні рази (ну звідки в чиновників найбіднішої країни Європи долари і євро на відпочинок в апартаментах Ніцци чи Крушавелю, які далеко не кожен європеєць з рівнем достатку вище середньго може собі дозволити. Це навіть не згадуючи про розкішні палаци під Києвом)
І вишинка на торті дякуючи КС цим службовцям в принципі нічого не загрожує.
І ось пан Шмигаль розповідає що фонди і надалі будуть давати кошти на розкрадання.
Так, так звісно віримо.
После шахер-махера Зеленского с руководством НБУ уже ничего не повлияет на МВФ.