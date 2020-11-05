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Новини Політика України
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Законопроєкти Зеленського і Разумкова щодо врегулювання конституційної кризи юридично нечисті, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкти Зеленського і Разумкова щодо врегулювання конституційної кризи юридично нечисті, - "слуга народу" Гетманцев

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає законопроєкти спікера парламенту Дмитра Разумкова і президента Володимира Зеленського з врегулювання конституційної кризи юридично нечистими.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є кілька варіантів виходу з цієї кризи. Вони не обмежуються двома, і я б не розглядав це питання в парадигмі двох варіантів. Я вважаю, що ні варіант президента, ні варіант спікера не є юридично чистими.

Особисто я вчора підписав законопроєкт Ольги Совгир - видатного нашого конституціоналіста у Верховній Раді, доктора права, професора ... Я вважаю, що це один з виходів з кризи, який ми з вами повинні використовувати у її врегулюванні", - сказав Гетманцев.

Нардеп пояснив, що має на увазі під юридичної нечистотою законопроєктів: "Насправді у Верховної Ради немає повноважень припинити повноваження Конституційного Суду. Це і є юридична нечистота. Якщо говорити про інший законопроєкт (Разумкова. - Ред.) - ми не можемо з вами відновити дію неконституційної норми. Те, що померло - померти не може. Ми з вами повинні розуміти, що мусимо врегулювати це в інший спосіб".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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Топ коментарі
+4
Микропризедента хоть кто-то из его фракции уважает? Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4823
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05.11.2020 12:57
+4
Этот гетманцев дыбил 100%

"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев

Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9521
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05.11.2020 13:01
+3
кто то из зепилов выше Коституцию в руках держал?
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05.11.2020 13:14
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А пропозиція ЄС?
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05.11.2020 12:55 Відповісти
Давай більше законопроектів! Ще більше!
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05.11.2020 12:56 Відповісти
цель командированного из Израиля Коломойского продажа 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки.Вначале всё было хорошо и приехавший в Украину друг Коломойского Нетаньяха похвалил Зеленского-гут, Вольдемар,гут.Но в ноябре прошлого года процесс юридического оформления законности грабежа Украины начал тормозиться.Возможно, смысл затеи Коломойского с разгоном КС состоит в замене судей, не согласных с мародёрством земли Украины.
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05.11.2020 12:57 Відповісти
дивилася документальний фільм----в ІЗРАІЛІ закінчується вода.Але ж воду вимагати у Німетчині вони не можуть.
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05.11.2020 15:48 Відповісти
закінчується вода/ Израиль что грудное дитё на руках матери -США. США и напоит.
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05.11.2020 17:26 Відповісти
Микропризедента хоть кто-то из его фракции уважает? Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4823
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05.11.2020 12:57 Відповісти
От сам Гєтманцєв теж нечистий. І не лише в юридичному знпченні, а у релігійному. Але ж екщорцисоів це не хвилює. Не йдуть у Раду його виганяти. Хоча я їх розумію - Там 3/4 Ради таких. А ще є ОПа, Кабмін.
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05.11.2020 13:02 Відповісти
Ніфіга ти не розумієш. Вони великі юрЬІстЬІ.
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05.11.2020 13:03 Відповісти
Кто его из комитета выпустил??????Как же так?Не все налоги еще повысили.Не обложили еще воздух.Непорядок.
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05.11.2020 13:08 Відповісти
Залька,ты не видишь,что этот хмырёнок на москву работает?развалил экономическую часть законотворчества,теперь,по наглому,лезет в проблему конституционного кризиса.
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05.11.2020 13:11 Відповісти
кто то из зепилов выше Коституцию в руках держал?
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05.11.2020 13:14 Відповісти
никого и никогда не наказали за нарушение Конституции.
Так что им чхать на неё....
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05.11.2020 13:19 Відповісти
следы кокаина?
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05.11.2020 13:28 Відповісти
Чтобы смочь найти решение нужно найти ситуацию с чем-то аналогичным, но меньшей масштабности. Например, если исходить из того, что кто-то нашёл слабое звено и его использует планируя создать некий хаос в жизни страны, представьте по аналогии с внедрением вредоносного вируса в программное обеспечение.
Правил, законов, процедуры способов борьбы с проникновением правда законодательно не прописано, да и плевать - главное побороть, а как это айтишники поборят - всем наср*ать. Главное результат.
Вот такие аналогии меньшего масштаба помогают прийти к верным ходам в проблемах большего масштаба.
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05.11.2020 13:38 Відповісти
по-моему пора привыкнуть к новой норме: если зеленский на что-то (или кого-то) льет бочки говна, это что-то было слишком чистым на фоне бубочки. И всем украинцам нужно автоматически становиться на защиту чистоты и не давать разводить грязь этому нелоху.
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05.11.2020 13:46 Відповісти
Гетьманцев есть сама нечисть.
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05.11.2020 14:41 Відповісти
Все эти черти зелёные и Гетманцев в том числе нечистые.
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05.11.2020 15:17 Відповісти
Все законы принимает Верховная рада, вам и флаг в руки ПРИМИТЕ ЗАКОН который поборет коррупцию. Анекдот получается--выходит Верховная Рада избранная народом это ничто, а назначенцы мафии вертухаи есть носители закона. Приехали.
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05.11.2020 16:09 Відповісти
 
 