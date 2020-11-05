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Новости Политика Украины
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Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев

Нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев считает законопроекты спикера парламента Дмитрия Разумкова и президента Владимира Зеленского по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистыми.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Есть несколько вариантов выхода из этого кризиса. Они не ограничиваются двумя, и я бы не рассматривал этот вопрос в парадигме двух вариантов. Я считаю, что ни вариант президента, ни вариант спикера не являются юридически чистыми.

Лично я вчера подписал законопроект Ольги Совгири - выдающегося нашего конституционалиста в Верховной Раде, доктора права, профессора... Я считаю, что это один из выходов из кризиса, который мы с вами должны использовать при его урегулировании", - сказал Гетманцев.

Нардеп объяснил, что имеет в виду под юридической нечистотой законопроектов: "На самом деле у Верховной Рады нет полномочий прекратить полномочия Конституционного Суда. Это и есть юридическая нечистота. Если говорить о другом законопроекте (Разумкова. – Ред.) - мы не можем с вами восстановить действие неконституционной нормы. То, что умерло - умереть не может. Мы с вами должны понимать, что должны урегулировать это другим способом".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии
+4
Микропризедента хоть кто-то из его фракции уважает? Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4823
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05.11.2020 12:57
+4
Этот гетманцев дыбил 100%

"У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо!" - "слуга народа" Гетманцев

Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9521
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05.11.2020 13:01
+3
кто то из зепилов выше Коституцию в руках держал?
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05.11.2020 13:14
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А пропозиція ЄС?
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05.11.2020 12:55 Ответить
Давай більше законопроектів! Ще більше!
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05.11.2020 12:56 Ответить
цель командированного из Израиля Коломойского продажа 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки.Вначале всё было хорошо и приехавший в Украину друг Коломойского Нетаньяха похвалил Зеленского-гут, Вольдемар,гут.Но в ноябре прошлого года процесс юридического оформления законности грабежа Украины начал тормозиться.Возможно, смысл затеи Коломойского с разгоном КС состоит в замене судей, не согласных с мародёрством земли Украины.
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05.11.2020 12:57 Ответить
дивилася документальний фільм----в ІЗРАІЛІ закінчується вода.Але ж воду вимагати у Німетчині вони не можуть.
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05.11.2020 15:48 Ответить
закінчується вода/ Израиль что грудное дитё на руках матери -США. США и напоит.
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05.11.2020 17:26 Ответить
Микропризедента хоть кто-то из его фракции уважает? Законопроекты Зеленского и Разумкова по урегулированию конституционного кризиса юридически нечистые, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4823
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05.11.2020 12:57 Ответить
От сам Гєтманцєв теж нечистий. І не лише в юридичному знпченні, а у релігійному. Але ж екщорцисоів це не хвилює. Не йдуть у Раду його виганяти. Хоча я їх розумію - Там 3/4 Ради таких. А ще є ОПа, Кабмін.
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05.11.2020 13:02 Ответить
Ніфіга ти не розумієш. Вони великі юрЬІстЬІ.
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05.11.2020 13:03 Ответить
Кто его из комитета выпустил??????Как же так?Не все налоги еще повысили.Не обложили еще воздух.Непорядок.
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05.11.2020 13:08 Ответить
Залька,ты не видишь,что этот хмырёнок на москву работает?развалил экономическую часть законотворчества,теперь,по наглому,лезет в проблему конституционного кризиса.
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05.11.2020 13:11 Ответить
кто то из зепилов выше Коституцию в руках держал?
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05.11.2020 13:14 Ответить
никого и никогда не наказали за нарушение Конституции.
Так что им чхать на неё....
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05.11.2020 13:19 Ответить
следы кокаина?
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05.11.2020 13:28 Ответить
Чтобы смочь найти решение нужно найти ситуацию с чем-то аналогичным, но меньшей масштабности. Например, если исходить из того, что кто-то нашёл слабое звено и его использует планируя создать некий хаос в жизни страны, представьте по аналогии с внедрением вредоносного вируса в программное обеспечение.
Правил, законов, процедуры способов борьбы с проникновением правда законодательно не прописано, да и плевать - главное побороть, а как это айтишники поборят - всем наср*ать. Главное результат.
Вот такие аналогии меньшего масштаба помогают прийти к верным ходам в проблемах большего масштаба.
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05.11.2020 13:38 Ответить
по-моему пора привыкнуть к новой норме: если зеленский на что-то (или кого-то) льет бочки говна, это что-то было слишком чистым на фоне бубочки. И всем украинцам нужно автоматически становиться на защиту чистоты и не давать разводить грязь этому нелоху.
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05.11.2020 13:46 Ответить
Гетьманцев есть сама нечисть.
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05.11.2020 14:41 Ответить
Все эти черти зелёные и Гетманцев в том числе нечистые.
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05.11.2020 15:17 Ответить
Все законы принимает Верховная рада, вам и флаг в руки ПРИМИТЕ ЗАКОН который поборет коррупцию. Анекдот получается--выходит Верховная Рада избранная народом это ничто, а назначенцы мафии вертухаи есть носители закона. Приехали.
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05.11.2020 16:09 Ответить
 
 