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ВР (11730) КС (1154) Денис Шмигаль (2699)

Вирішення кризи довкола рішень КС лежить виключно в законодавчій площині, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вирішення кризи довкола рішень КС лежить виключно в законодавчій площині, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить усі необхідні рішення для врегулювання ситуації, що склалася навколо Конституційного Суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"КСУ - абсолютно незалежна гілка влади. Фактично, вони дійсно мають надзвичайно високий рівень незалежності та повноважень. Ми не маємо права втручатися в їхню роботу. При цьому, розуміючи вектор України в Європу, розуміючи наші міжнародні зобов'язання, розуміючи, що прописано в нашій Конституції, ми не будемо стояти осторонь, коли зневажають бажання українського народу рухатися в сторону цивілізованого світу. І ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб Україна мала цивілізовані стандарти життя", - сказав Шмигаль.

"Стосовно такої політичної кризи, яка виникла через певні рішення, я впевнений, що її розв'язання лежить виключно в законодавчій площині. У тій площині, якою пішов наш парламент", - додав Шмигаль.

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Глава уряду наголосив, що Кабмін підтримує рішення Верховної Ради в цьому напрямі, і висловив упевненість, що найближчим часом "справедливість восторжествує і парламент ухвалить усі необхідні та коректні законодавчі рішення".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
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Топ коментарі
+3
Нелох не в чем нИ виноват
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10.11.2020 20:08
+2
да...парламент пошел по плоскости...
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10.11.2020 20:16
+2
Чего?
Поговорили, пару идей выдвинули и теперь есть иллюзия, что конституционный кризис в процессе разрешения.
Еще пару заявлений и будет иллюзия что кризис разрешен!
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10.11.2020 20:22
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Шо деже Шморгаль послал ЗЕлю ? 🤣
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10.11.2020 20:07 Відповісти
В правовому полі немає вирішення питання державної зради Конституційного Суду. Тільки неконституційні та неправові заходи можуть бути застосовані і це потрібно робити негайно!
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10.11.2020 20:14 Відповісти
Угу, так чего же ЗЕ ждёт? Берёшь и сажаешь судей в СИЗО и дальше занимаешься приведением системы в порядок. Или подручные сдадут шефа и его подельника ЗЕ?
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10.11.2020 20:22 Відповісти
В попиндикулярную плоскость...
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10.11.2020 20:16 Відповісти
Теоретически. Практически оно бывает по-всякому.
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10.11.2020 20:08 Відповісти
Нелох не в чем нИ виноват
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10.11.2020 20:08 Відповісти
У вас там все лежит, а толку?
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10.11.2020 20:09 Відповісти
да...парламент пошел по плоскости...
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10.11.2020 20:16 Відповісти
Чего?
Поговорили, пару идей выдвинули и теперь есть иллюзия, что конституционный кризис в процессе разрешения.
Еще пару заявлений и будет иллюзия что кризис разрешен!
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10.11.2020 20:22 Відповісти
Решение в правовом поле не выглядит так эффектно, как стрельба Голобородька по депутатам!
Нет дешевого популизма и "драйва"!
Это не заводит тупиц и пламенных революционеров, которые сидя за компьютером призывают людей к вооруженному мятежу.
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10.11.2020 20:20 Відповісти
Еще один юрЫст выполз. Ты то каким боком с КС? Твое дело исполнительная власть и экономика. Чтоб не трындеть, а бы вумным показаться
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10.11.2020 20:25 Відповісти
Главное чтобы в его работу не влазел невежественный президент.А парламенту выработать закон,чтобы не расходился с европейскими нормами.
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10.11.2020 20:39 Відповісти
"Что касается такого политического кризиса, который возник из-за некоторых решений, если были решения ,из-за которых Украина и ее народ имеют кризих.тогда эти решения создали враги и Украины и ее народа и сам он уж никак не возник...
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10.11.2020 20:50 Відповісти
кризиса нет!
пересадить весь КС и вопрос снят...
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10.11.2020 20:57 Відповісти
Все виноваты только не мы.
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10.11.2020 21:25 Відповісти
 
 