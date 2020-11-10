Вирішення кризи довкола рішень КС лежить виключно в законодавчій площині, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить усі необхідні рішення для врегулювання ситуації, що склалася навколо Конституційного Суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"КСУ - абсолютно незалежна гілка влади. Фактично, вони дійсно мають надзвичайно високий рівень незалежності та повноважень. Ми не маємо права втручатися в їхню роботу. При цьому, розуміючи вектор України в Європу, розуміючи наші міжнародні зобов'язання, розуміючи, що прописано в нашій Конституції, ми не будемо стояти осторонь, коли зневажають бажання українського народу рухатися в сторону цивілізованого світу. І ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб Україна мала цивілізовані стандарти життя", - сказав Шмигаль.
"Стосовно такої політичної кризи, яка виникла через певні рішення, я впевнений, що її розв'язання лежить виключно в законодавчій площині. У тій площині, якою пішов наш парламент", - додав Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що Кабмін підтримує рішення Верховної Ради в цьому напрямі, і висловив упевненість, що найближчим часом "справедливість восторжествує і парламент ухвалить усі необхідні та коректні законодавчі рішення".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
Будь ласка, зачекайте...
Поговорили, пару идей выдвинули и теперь есть иллюзия, что конституционный кризис в процессе разрешения.
Еще пару заявлений и будет иллюзия что кризис разрешен!
Нет дешевого популизма и "драйва"!
Это не заводит тупиц и пламенных революционеров, которые сидя за компьютером призывают людей к вооруженному мятежу.
пересадить весь КС и вопрос снят...