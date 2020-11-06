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Новини Політика України
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КС (928) Сліденко Ігор (15)

Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко

Дискурс, розпочатий президентом України Володимиром Зеленським, щодо Конституційного суду України, є тиском на нього і його суддів, повідомив суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Мир і війна" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.

"Так, абсолютно вірно. Я вважаю, це моя особиста думка, але будь-який професійний юрист, знайомий з українським законодавством, вам скаже, що сам дискурс, поставлений президентом, щодо Конституційного суду, вже є тиском на Конституційний суд і на його суддів. А стосовно законопроекту, про який ви говорите, мені здається, кожен, хто звернеться до компетентних органів із заявою про злочин, буде абсолютно правий, оскільки там очевидні ознаки посягання на державний лад України", - сказав Сліденко.

Як повідомлялося, Сліденко заявив, що ще 8 жовтня написав заяву про відставку через тиск з боку Офісу президента, однак рішення за заявою про відставку ще не прийнято. "8 жовтня я написав заяву ... Якщо держава Україна мені не довіряє в особі представника президента ... то я не маю права бути в цьому органі (КС)", - сказав Сліденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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Топ коментарі
+8
Я фигею
Зарплаты по 13000 евро в месяц, закрытые от общества декларации , пожизненное сидение в креслах
И ЕЩЁ ПЫЛИНКИ С НИХ СДУВАТЬ ? А они будут гадить Украине в борьбе с коррупцией, в защите украинского языка ?

Совсем офуели
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06.11.2020 22:24
+7
Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 3629
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06.11.2020 22:12
+5
Чому він ще досі живий????
Зеленський, дай команду повісити цього мерзотника!
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06.11.2020 22:11
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Чому він ще досі живий????
Зеленський, дай команду повісити цього мерзотника!
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06.11.2020 22:11 Відповісти
Топаз, де ж ти, голубе? Дай вже нарешті цьому дятлу команду! Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 8156
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06.11.2020 22:32 Відповісти
Топаза апять повязали.
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06.11.2020 22:59 Відповісти
не надо так с "президентом" обращаться. У него от слова "дискурс" пропадет дар речи. Он и так у него хромает на все что только можно, а тут еще и это...
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06.11.2020 22:12 Відповісти
Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 3629
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06.11.2020 22:12 Відповісти
Я не понял, этот перец таки идёт в отставку или передумал? Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 9487
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06.11.2020 22:13 Відповісти
да,перчику неплохо на бубочкин гемморой подсыпал
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06.11.2020 22:17 Відповісти
Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 7113 Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 2373

Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 4407
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06.11.2020 22:19 Відповісти
Судья КС не может самостоятельно уйти в отставку, он может только подать заявление. Рассмотреть и удовлетворить или нет это заявление может только сам КС. Он заявление подал, теперь ждёт решения коллег. Если отпустят, уйдёт. Если нет,будет работать дальше. Ферштейн?
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06.11.2020 23:12 Відповісти
Если подал заявление можно поучать и болтать что попало? Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 9864
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06.11.2020 23:50 Відповісти
А почему нет? Он ведь действующий судья КС.
А КС нас всех может поучать.
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06.11.2020 23:54 Відповісти
А почему только сейчас начал, пока не подавал заявления никто знать не знал, Що за один ?.... Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 2320
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07.11.2020 00:02 Відповісти
Это надо спрашивать у самого судьи.
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07.11.2020 00:11 Відповісти
Кто этих клоунов кремлёвских набрал ???
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06.11.2020 22:14 Відповісти
Хто-хто? 73%!
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06.11.2020 22:35 Відповісти
Разве? Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 8494
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07.11.2020 00:42 Відповісти
сначала тлумача зашлите в офис на мендельштрассе,бо новые матюки типа дискурс там в диковинку...
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06.11.2020 22:17 Відповісти
Ой, які ми тендітні.
Та вас, сук, чавити до ющки треба Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 3662
(якзл не всіх то 4 з 5)
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06.11.2020 22:17 Відповісти
Я этих судей вообще за людей не считаю. На них не просто давить нужно, а раздавить нахрен.
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06.11.2020 22:18 Відповісти
Я фигею
Зарплаты по 13000 евро в месяц, закрытые от общества декларации , пожизненное сидение в креслах
И ЕЩЁ ПЫЛИНКИ С НИХ СДУВАТЬ ? А они будут гадить Украине в борьбе с коррупцией, в защите украинского языка ?

Совсем офуели
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06.11.2020 22:24 Відповісти
ДАВЯТ НА НИХ 😳😳😳

Муж-пенсионер судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, которая голосовала за снятие уголовной ответственности за ложь в декларациях, приобрел жилье по 13 млн гривен. Нашли это в его декларации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Bihus.Info со ссылкой на декларацию мужа. Сейчас декларация Сергея Завгороднего закрыта от публичного доступа по решению КСУ от 27 октября.
Так, по сообщению журналистов, Сергей Завгородний, который официально получает только пенсию от Пенсионного фонда в Москве (он гражданин России) в июле 2020 года смог приобрести 3-комнатную квартиру в киевском престижном комплексе "Новопечерские липки".
Два года назад Завгородний уже покупал квартиру в том же комплексе. Тогда квартира в 54 квадратных метра, которая стоит примерно 4 миллиона гривен, обошлась пенсионеру всего в 1,3 миллиона гривен.
Также среди официальных доходов мужа 1,8 миллиона гривен от продажи другой квартиры на ул. Драгомирова и 700 тыс. гривен от продажи автомобиля. В то же время после продажи старой машины, Сергей Завгородний смог чуть ли не сразу приобрести новый BMW X4 за 1.6 миллионов гривен в конце 2019 года.
Сама же судья КС Ирина Завгородняя, ​​согласно ее декларации за 2019, имеет 4 миллиона гривен зарплаты за 2019 год. Еще 3 миллиона ей подарила 81-летняя мать. Также в наличных судья держит 120000 долларов и 2.8 миллионов гривенИсточник: https://censor.net/ru/n3228036
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06.11.2020 22:26 Відповісти
Спрашивается, и с какого же бодуна при такой жизни рубить сук, на котором сидишь, кто-то больше платит?
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07.11.2020 08:58 Відповісти
'Свобода' ау? Івано-франковск, Львов, і т. д., как представитель? Хорош или нет? По моему опзж местного розлива...
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06.11.2020 22:25 Відповісти
Яка "свобода"?! Ви ще нацжон покличте, разом із насінням і вовкой-невбийногою!))) Оджеж наївні!)
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06.11.2020 22:46 Відповісти
Злодії, хабарники, корупціонери і зрадники ,судді к.с повинні сидіти в тюрмі з конфіскацією майна. ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ. Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 8350
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06.11.2020 22:25 Відповісти
Почніть з зЁ, який постійно порушує Конституцію
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06.11.2020 22:37 Відповісти
А я чимось схожий на того хто мае вплив на президента? Може б ви краще вплинули на свій антинародний суд?
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06.11.2020 22:42 Відповісти
Цей вельмишановний суддя-конституціаліст чомусь нагадує мені бомжа, який щоранку порсаєтся біля нашого смітника.
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06.11.2020 22:27 Відповісти
Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы ...©
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06.11.2020 22:29 Відповісти
ДИСКУРС начал Президент ? Мне кажется , он посажен в кресло не для начинать, а для кончать - с Украиной , и чем нетерпеливее ему хочется свалить в Ростов, тем он настойчивее выполняет миссию Вырока.
Вчера у Мосийчук остроязыкой Геращенко от ЕС не дали слово - мочили Вовку Шуфрич с Палыцею так, что она просто слушала и кивала... Смотрела наших и видела Юлю сними в Союзе ЗЕмочилова . Так аргументировано подписать Зеленского под тюрягу мог только Богдан , проконсультировавший вождя ЗА МАЙБАХ . Вот такой цирк !
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06.11.2020 22:35 Відповісти
Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 6065
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06.11.2020 23:37 Відповісти
Зверніть увагу на те, що чиновники в останні 10 років стали дуже жалітися на тиск, який на них створює будь хто в тому сенсі, що тиск - це начебто щось недопустиме, щось незаконне. Це маніпуляція свідомістю населення з їх сторони.
На мене постійно і сильно тисне мій керівник по роботі словами, якщо я припускаю помилки у своїй роботі. Я виконую свою роботу нормально, і у нього майже немає претензій, але я розумію, що він абсолютно правий, коли я помиляюся. Тобто скарги чиновників на тиск - це намагання звільнитися від відповідальності призивами до співчуття їх "тяжкій" праці. І пристидити людей за їх претензії до начебто чесних трудівників у сфері, від якої вони, тим не менше, не збираються відмовлятися.
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06.11.2020 23:40 Відповісти
Пристидити - присоромити.
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06.11.2020 23:45 Відповісти
Зєля-не керівник над суддями,й кому,як не незалежній гілці влади,поставити борзе жабеня на місце ?
Один бородатий олігарх контролює законодавчу й виконавчу гілку влади. Мало.Треба ще й судову з'їсти.
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07.11.2020 00:30 Відповісти
Потому, что ваша совесть на вас не давит.
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07.11.2020 00:28 Відповісти
Содержание 1 судьи КС в 21 млн в год - вот что является давлением на плечи украинского налогоплатильщика! Вас удавить надо, а не оказывать давление! Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 3622
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07.11.2020 00:40 Відповісти
Символично було би побачити першу шкіру судді з КС.
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07.11.2020 00:45 Відповісти
Навряд чи. Вона міцно зрослася зі шкірою крісла, не віддереш.
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07.11.2020 09:02 Відповісти
зачем публиковать даже вырезки из интервью этих коррумпированных уродов?!
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07.11.2020 11:20 Відповісти
 
 