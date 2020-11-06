Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко
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Дискурс, розпочатий президентом України Володимиром Зеленським, щодо Конституційного суду України, є тиском на нього і його суддів, повідомив суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі ток-шоу "Мир і війна" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю.
"Так, абсолютно вірно. Я вважаю, це моя особиста думка, але будь-який професійний юрист, знайомий з українським законодавством, вам скаже, що сам дискурс, поставлений президентом, щодо Конституційного суду, вже є тиском на Конституційний суд і на його суддів. А стосовно законопроекту, про який ви говорите, мені здається, кожен, хто звернеться до компетентних органів із заявою про злочин, буде абсолютно правий, оскільки там очевидні ознаки посягання на державний лад України", - сказав Сліденко.
Як повідомлялося, Сліденко заявив, що ще 8 жовтня написав заяву про відставку через тиск з боку Офісу президента, однак рішення за заявою про відставку ще не прийнято. "8 жовтня я написав заяву ... Якщо держава Україна мені не довіряє в особі представника президента ... то я не маю права бути в цьому органі (КС)", - сказав Сліденко.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленський, дай команду повісити цього мерзотника!
А КС нас всех может поучать.
Та вас, сук, чавити до ющки треба
(якзл не всіх то 4 з 5)
Зарплаты по 13000 евро в месяц, закрытые от общества декларации , пожизненное сидение в креслах
И ЕЩЁ ПЫЛИНКИ С НИХ СДУВАТЬ ? А они будут гадить Украине в борьбе с коррупцией, в защите украинского языка ?
Совсем офуели
Муж-пенсионер судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, которая голосовала за снятие уголовной ответственности за ложь в декларациях, приобрел жилье по 13 млн гривен. Нашли это в его декларации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Bihus.Info со ссылкой на декларацию мужа. Сейчас декларация Сергея Завгороднего закрыта от публичного доступа по решению КСУ от 27 октября.
Так, по сообщению журналистов, Сергей Завгородний, который официально получает только пенсию от Пенсионного фонда в Москве (он гражданин России) в июле 2020 года смог приобрести 3-комнатную квартиру в киевском престижном комплексе "Новопечерские липки".
Два года назад Завгородний уже покупал квартиру в том же комплексе. Тогда квартира в 54 квадратных метра, которая стоит примерно 4 миллиона гривен, обошлась пенсионеру всего в 1,3 миллиона гривен.
Также среди официальных доходов мужа 1,8 миллиона гривен от продажи другой квартиры на ул. Драгомирова и 700 тыс. гривен от продажи автомобиля. В то же время после продажи старой машины, Сергей Завгородний смог чуть ли не сразу приобрести новый BMW X4 за 1.6 миллионов гривен в конце 2019 года.
Сама же судья КС Ирина Завгородняя, согласно ее декларации за 2019, имеет 4 миллиона гривен зарплаты за 2019 год. Еще 3 миллиона ей подарила 81-летняя мать. Также в наличных судья держит 120000 долларов и 2.8 миллионов гривенИсточник: https://censor.net/ru/n3228036
Вчера у Мосийчук остроязыкой Геращенко от ЕС не дали слово - мочили Вовку Шуфрич с Палыцею так, что она просто слушала и кивала... Смотрела наших и видела Юлю сними в Союзе ЗЕмочилова . Так аргументировано подписать Зеленского под тюрягу мог только Богдан , проконсультировавший вождя ЗА МАЙБАХ . Вот такой цирк !
На мене постійно і сильно тисне мій керівник по роботі словами, якщо я припускаю помилки у своїй роботі. Я виконую свою роботу нормально, і у нього майже немає претензій, але я розумію, що він абсолютно правий, коли я помиляюся. Тобто скарги чиновників на тиск - це намагання звільнитися від відповідальності призивами до співчуття їх "тяжкій" праці. І пристидити людей за їх претензії до начебто чесних трудівників у сфері, від якої вони, тим не менше, не збираються відмовлятися.
Один бородатий олігарх контролює законодавчу й виконавчу гілку влади. Мало.Треба ще й судову з'їсти.