Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко
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Дискурс, начатый президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно Конституционного суда Украины, является давлением на него и его судей, сообщил судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире ток-шоу "Мир и война" на телеканале "Интер" в пятницу.
"Да, абсолютно верно. Я считаю, это мое личное мнение, но любой профессиональный юрист, знакомый с украинским законодательством, вам скажет, что сам дискурс, поставленный президентом, относительно Конституционного суда, уже является давлением на Конституционный суд и на его судей. А что касается законопроекта, о котором вы говорите, мне кажется, любой, кто обратится в компетентные органы с заявлением о преступлении, будет абсолютно прав, поскольку там очевидные признаки посягательства на государственный строй Украины", - сказал Слиденко.
Как сообщалось, Слиденко заявил, что еще 8 октября написал заявление об отставке из-за давления со стороны Офиса президента, однако решение по заявлению об отставке еще не принято. "8 октября я написал заявление… Если государство Украина мне не доверяет в лице представителя президента... то я не имею права быть в этом органе (КС)", - сказал Слиденко.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
Пожалуйста, подождите...
Зеленський, дай команду повісити цього мерзотника!
А КС нас всех может поучать.
Та вас, сук, чавити до ющки треба
(якзл не всіх то 4 з 5)
Зарплаты по 13000 евро в месяц, закрытые от общества декларации , пожизненное сидение в креслах
И ЕЩЁ ПЫЛИНКИ С НИХ СДУВАТЬ ? А они будут гадить Украине в борьбе с коррупцией, в защите украинского языка ?
Совсем офуели
Муж-пенсионер судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, которая голосовала за снятие уголовной ответственности за ложь в декларациях, приобрел жилье по 13 млн гривен. Нашли это в его декларации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Bihus.Info со ссылкой на декларацию мужа. Сейчас декларация Сергея Завгороднего закрыта от публичного доступа по решению КСУ от 27 октября.
Так, по сообщению журналистов, Сергей Завгородний, который официально получает только пенсию от Пенсионного фонда в Москве (он гражданин России) в июле 2020 года смог приобрести 3-комнатную квартиру в киевском престижном комплексе "Новопечерские липки".
Два года назад Завгородний уже покупал квартиру в том же комплексе. Тогда квартира в 54 квадратных метра, которая стоит примерно 4 миллиона гривен, обошлась пенсионеру всего в 1,3 миллиона гривен.
Также среди официальных доходов мужа 1,8 миллиона гривен от продажи другой квартиры на ул. Драгомирова и 700 тыс. гривен от продажи автомобиля. В то же время после продажи старой машины, Сергей Завгородний смог чуть ли не сразу приобрести новый BMW X4 за 1.6 миллионов гривен в конце 2019 года.
Сама же судья КС Ирина Завгородняя, согласно ее декларации за 2019, имеет 4 миллиона гривен зарплаты за 2019 год. Еще 3 миллиона ей подарила 81-летняя мать. Также в наличных судья держит 120000 долларов и 2.8 миллионов гривенИсточник: https://censor.net/ru/n3228036
Вчера у Мосийчук остроязыкой Геращенко от ЕС не дали слово - мочили Вовку Шуфрич с Палыцею так, что она просто слушала и кивала... Смотрела наших и видела Юлю сними в Союзе ЗЕмочилова . Так аргументировано подписать Зеленского под тюрягу мог только Богдан , проконсультировавший вождя ЗА МАЙБАХ . Вот такой цирк !
На мене постійно і сильно тисне мій керівник по роботі словами, якщо я припускаю помилки у своїй роботі. Я виконую свою роботу нормально, і у нього майже немає претензій, але я розумію, що він абсолютно правий, коли я помиляюся. Тобто скарги чиновників на тиск - це намагання звільнитися від відповідальності призивами до співчуття їх "тяжкій" праці. І пристидити людей за їх претензії до начебто чесних трудівників у сфері, від якої вони, тим не менше, не збираються відмовлятися.
Один бородатий олігарх контролює законодавчу й виконавчу гілку влади. Мало.Треба ще й судову з'їсти.