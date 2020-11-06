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Новости Политика Украины
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КС (1060) Слиденко Игорь (15)

Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко

Дискурс, начатый президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно Конституционного суда Украины, является давлением на него и его судей, сообщил судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире ток-шоу "Мир и война" на телеканале "Интер" в пятницу.

"Да, абсолютно верно. Я считаю, это мое личное мнение, но любой профессиональный юрист, знакомый с украинским законодательством, вам скажет, что сам дискурс, поставленный президентом, относительно Конституционного суда, уже является давлением на Конституционный суд и на его судей. А что касается законопроекта, о котором вы говорите, мне кажется, любой, кто обратится в компетентные органы с заявлением о преступлении, будет абсолютно прав, поскольку там очевидные признаки посягательства на государственный строй Украины", - сказал Слиденко.

Как сообщалось, Слиденко заявил, что еще 8 октября написал заявление об отставке из-за давления со стороны Офиса президента, однако решение по заявлению об отставке еще не принято. "8 октября я написал заявление… Если государство Украина мне не доверяет в лице представителя президента... то я не имею права быть в этом органе (КС)", - сказал Слиденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В обращении к фракции Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы", - судья КСУ Слиденко

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии
+8
Я фигею
Зарплаты по 13000 евро в месяц, закрытые от общества декларации , пожизненное сидение в креслах
И ЕЩЁ ПЫЛИНКИ С НИХ СДУВАТЬ ? А они будут гадить Украине в борьбе с коррупцией, в защите украинского языка ?

Совсем офуели
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06.11.2020 22:24
+7
Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 3629
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06.11.2020 22:12
+5
Чому він ще досі живий????
Зеленський, дай команду повісити цього мерзотника!
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06.11.2020 22:11
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Чому він ще досі живий????
Зеленський, дай команду повісити цього мерзотника!
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06.11.2020 22:11 Ответить
Топаз, де ж ти, голубе? Дай вже нарешті цьому дятлу команду! Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 8156
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06.11.2020 22:32 Ответить
Топаза апять повязали.
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06.11.2020 22:59 Ответить
не надо так с "президентом" обращаться. У него от слова "дискурс" пропадет дар речи. Он и так у него хромает на все что только можно, а тут еще и это...
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06.11.2020 22:12 Ответить
Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 3629
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06.11.2020 22:12 Ответить
Я не понял, этот перец таки идёт в отставку или передумал? Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 9487
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06.11.2020 22:13 Ответить
да,перчику неплохо на бубочкин гемморой подсыпал
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06.11.2020 22:17 Ответить
Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 7113 Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 2373

Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 4407
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06.11.2020 22:19 Ответить
Судья КС не может самостоятельно уйти в отставку, он может только подать заявление. Рассмотреть и удовлетворить или нет это заявление может только сам КС. Он заявление подал, теперь ждёт решения коллег. Если отпустят, уйдёт. Если нет,будет работать дальше. Ферштейн?
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06.11.2020 23:12 Ответить
Если подал заявление можно поучать и болтать что попало? Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 9864
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06.11.2020 23:50 Ответить
А почему нет? Он ведь действующий судья КС.
А КС нас всех может поучать.
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06.11.2020 23:54 Ответить
А почему только сейчас начал, пока не подавал заявления никто знать не знал, Що за один ?.... Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 2320
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07.11.2020 00:02 Ответить
Это надо спрашивать у самого судьи.
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07.11.2020 00:11 Ответить
Кто этих клоунов кремлёвских набрал ???
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06.11.2020 22:14 Ответить
Хто-хто? 73%!
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06.11.2020 22:35 Ответить
Разве? Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 8494
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07.11.2020 00:42 Ответить
сначала тлумача зашлите в офис на мендельштрассе,бо новые матюки типа дискурс там в диковинку...
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06.11.2020 22:17 Ответить
Ой, які ми тендітні.
Та вас, сук, чавити до ющки треба Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 3662
(якзл не всіх то 4 з 5)
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06.11.2020 22:17 Ответить
Я этих судей вообще за людей не считаю. На них не просто давить нужно, а раздавить нахрен.
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06.11.2020 22:18 Ответить
Я фигею
Зарплаты по 13000 евро в месяц, закрытые от общества декларации , пожизненное сидение в креслах
И ЕЩЁ ПЫЛИНКИ С НИХ СДУВАТЬ ? А они будут гадить Украине в борьбе с коррупцией, в защите украинского языка ?

Совсем офуели
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06.11.2020 22:24 Ответить
ДАВЯТ НА НИХ 😳😳😳

Муж-пенсионер судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, которая голосовала за снятие уголовной ответственности за ложь в декларациях, приобрел жилье по 13 млн гривен. Нашли это в его декларации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты Bihus.Info со ссылкой на декларацию мужа. Сейчас декларация Сергея Завгороднего закрыта от публичного доступа по решению КСУ от 27 октября.
Так, по сообщению журналистов, Сергей Завгородний, который официально получает только пенсию от Пенсионного фонда в Москве (он гражданин России) в июле 2020 года смог приобрести 3-комнатную квартиру в киевском престижном комплексе "Новопечерские липки".
Два года назад Завгородний уже покупал квартиру в том же комплексе. Тогда квартира в 54 квадратных метра, которая стоит примерно 4 миллиона гривен, обошлась пенсионеру всего в 1,3 миллиона гривен.
Также среди официальных доходов мужа 1,8 миллиона гривен от продажи другой квартиры на ул. Драгомирова и 700 тыс. гривен от продажи автомобиля. В то же время после продажи старой машины, Сергей Завгородний смог чуть ли не сразу приобрести новый BMW X4 за 1.6 миллионов гривен в конце 2019 года.
Сама же судья КС Ирина Завгородняя, ​​согласно ее декларации за 2019, имеет 4 миллиона гривен зарплаты за 2019 год. Еще 3 миллиона ей подарила 81-летняя мать. Также в наличных судья держит 120000 долларов и 2.8 миллионов гривенИсточник: https://censor.net/ru/n3228036
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06.11.2020 22:26 Ответить
Спрашивается, и с какого же бодуна при такой жизни рубить сук, на котором сидишь, кто-то больше платит?
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07.11.2020 08:58 Ответить
'Свобода' ау? Івано-франковск, Львов, і т. д., как представитель? Хорош или нет? По моему опзж местного розлива...
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06.11.2020 22:25 Ответить
Яка "свобода"?! Ви ще нацжон покличте, разом із насінням і вовкой-невбийногою!))) Оджеж наївні!)
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06.11.2020 22:46 Ответить
Злодії, хабарники, корупціонери і зрадники ,судді к.с повинні сидіти в тюрмі з конфіскацією майна. ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ. Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением, - судья КС Слиденко - Цензор.НЕТ 8350
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06.11.2020 22:25 Ответить
Почніть з зЁ, який постійно порушує Конституцію
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06.11.2020 22:37 Ответить
А я чимось схожий на того хто мае вплив на президента? Може б ви краще вплинули на свій антинародний суд?
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06.11.2020 22:42 Ответить
Цей вельмишановний суддя-конституціаліст чомусь нагадує мені бомжа, який щоранку порсаєтся біля нашого смітника.
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06.11.2020 22:27 Ответить
Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы ...©
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06.11.2020 22:29 Ответить
ДИСКУРС начал Президент ? Мне кажется , он посажен в кресло не для начинать, а для кончать - с Украиной , и чем нетерпеливее ему хочется свалить в Ростов, тем он настойчивее выполняет миссию Вырока.
Вчера у Мосийчук остроязыкой Геращенко от ЕС не дали слово - мочили Вовку Шуфрич с Палыцею так, что она просто слушала и кивала... Смотрела наших и видела Юлю сними в Союзе ЗЕмочилова . Так аргументировано подписать Зеленского под тюрягу мог только Богдан , проконсультировавший вождя ЗА МАЙБАХ . Вот такой цирк !
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06.11.2020 22:35 Ответить
Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 6065
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06.11.2020 23:37 Ответить
Зверніть увагу на те, що чиновники в останні 10 років стали дуже жалітися на тиск, який на них створює будь хто в тому сенсі, що тиск - це начебто щось недопустиме, щось незаконне. Це маніпуляція свідомістю населення з їх сторони.
На мене постійно і сильно тисне мій керівник по роботі словами, якщо я припускаю помилки у своїй роботі. Я виконую свою роботу нормально, і у нього майже немає претензій, але я розумію, що він абсолютно правий, коли я помиляюся. Тобто скарги чиновників на тиск - це намагання звільнитися від відповідальності призивами до співчуття їх "тяжкій" праці. І пристидити людей за їх претензії до начебто чесних трудівників у сфері, від якої вони, тим не менше, не збираються відмовлятися.
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06.11.2020 23:40 Ответить
Пристидити - присоромити.
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06.11.2020 23:45 Ответить
Зєля-не керівник над суддями,й кому,як не незалежній гілці влади,поставити борзе жабеня на місце ?
Один бородатий олігарх контролює законодавчу й виконавчу гілку влади. Мало.Треба ще й судову з'їсти.
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07.11.2020 00:30 Ответить
Потому, что ваша совесть на вас не давит.
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07.11.2020 00:28 Ответить
Содержание 1 судьи КС в 21 млн в год - вот что является давлением на плечи украинского налогоплатильщика! Вас удавить надо, а не оказывать давление! Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко - Цензор.НЕТ 3622
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07.11.2020 00:40 Ответить
Символично було би побачити першу шкіру судді з КС.
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07.11.2020 00:45 Ответить
Навряд чи. Вона міцно зрослася зі шкірою крісла, не віддереш.
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07.11.2020 09:02 Ответить
зачем публиковать даже вырезки из интервью этих коррумпированных уродов?!
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07.11.2020 11:20 Ответить
 
 