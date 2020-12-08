Конституционный кризис: Венецианская комиссия даст заключения на этой неделе

Венецианская комиссия на этой неделе намерена утвердить заключения относительно антикоррупционной системы и реформы Конституционного Суда Украины.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Совета Европы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет о двух заключениях по срочному запросу Президента Украины Владимира Зеленского. Их планируют утвердить на пленарном заседании Комиссии 11-12 декабря.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.