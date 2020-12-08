Конституційна криза: Венеціанська комісія надасть висновки цього тижня

Венеціанська комісія цього тижня має намір затвердити висновок щодо антикорупційної системи і реформи Конституційного Суду України.

Про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі Ради Європи, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про два висновки за терміновим запитом Президента України Володимира Зеленського. Їх планується затвердити на пленарному засіданні Комісії 11-12 грудня.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.