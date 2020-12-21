В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании деятельности КС, - "слуга народа" Монастырский

Верховной Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствования деятельности Конституционного Суда (КС), сообщил руководитель рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС, глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция партии "Слуга народа").

"Третий законопроект, который буквально только что был зарегистрирован и касается третьего блока вопросов, а именно усовершенствования деятельности Конституционного Суда - это так называемый закон о конституционной процедуре", - сказал депутат на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь заместитель руководителя рабгруппы Ольга Совгиря отметила, что данный законопроект был поддержан большинством фракций парламента, и рассказала о его основных положениях. Она объяснила, что данный законопроект является "своеобразным кодексом конституционного судопроизводства", состоит из более 60-ти страниц.

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"Какую модель мы закладываем относительно урегулирования процедуры деятельности Конституционного Суда? В первую очередь, это Конституция Украины, далее будет закон о конституционной процедуре, и отдельные процедурные вопросы мы предлагаем урегулировать на уровне регламента КС. Такая модель полностью отвечает рекомендациям Венецианской комиссии от 11-12 декабря", - уточнила Совгиря.

В законопроекте предлагается, чтобы КС принимал решения двумя третями от своего состава - это 12 судей. На сегодняшний день, решение может приниматься десятью судьями.

"Две трети - то абсолютное большинство, необходимое для понимания того, что отмена определенного закона, признание его неконституционным, является мотивированным, обоснованным и поддерживается значительным большинством судей Конституционного Суда", - пояснила парламентарий.

По ее словам, в законопроекте предусматривается возможность того, что некоторым судьям КС в процессе рассмотрения дел могут заявляться отводы. В этом случае, учитывая рекомендации Венецианской комиссии, необходимое для принятия решения количество судей может быть уменьшено, но не менее 10 судей должны проголосовать за определенное решение.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что КС будет рассматривать дела, как правило, в устной форме производства. Совгиря подчеркнула, что это важно, поскольку "в значительной степени тот резонанс, сложившийся относительно решения Конституционного Суда касательно антикоррупционного законодательства, имел место из-за непрозрачного рассмотрения этого дела".

Вместе с тем предлагается, чтобы на формирование повестки дня КС мог влиять не только глава суда, но и сами судьи, и чтобы при этом дела с определенной периодичностью обязательно включались в повестку дня и слушались судом.

Законопроект также предусматривает введение автоматизированного реестра актов суда и распределения дел между судьями КС, и "никаких оснований для изъятия актов из этого реестра быть не должно".

Кроме того, Совгиря обратила внимание на то, что по рекомендации Венецианской комиссии, в законопроекте предлагается определить, что КС не может выходить за те вопросы, которые затронутые в конституционном представлении.

В законопроекте также обращено внимание на вопрос о мотивированности актов КС и предусмотрено, что решения и выводы суда должны быть мотивированным и обоснованным.

Вместе с тем предлагается урегулировать основы дисциплинарного производства в отношении судей Конституционного Суда с возможностью урегулирования определенных аспектов на уровне регламента КС.

Монастырский также отметил, что Верховная Рада, скорее всего, рассмотрит данный законопроект в 2021 году.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.