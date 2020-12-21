У Раді зареєстровано законопроєкт про вдосконалення діяльності КС, - "слуга народу" Монастирський

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про удосконалення діяльності Конституційного Суду (КС), повідомив керівник робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС, голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція партії "Слуга народу").

"Третій законопроект, який буквально щойно був зареєстрований і стосується третього блоку питань, а саме вдосконалення діяльності Конституційного Суду, - це так званий закон про конституційну процедуру", - сказав депутат на прес-конференції в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу заступник керівника робгрупи Ольга Совгиря зазначила, що цей законопроект підтримала більшість фракцій парламенту, і розповіла про його основні положення. Вона пояснила, що цей законопроект є "своєрідним кодексом конституційного судочинства", нараховує понад 60 сторінок.

"Яку модель ми закладаємо щодо врегулювання процедури діяльності Конституційного Суду? Насамперед це Конституція України, далі буде закон про конституційну процедуру, і окремі процедурні питання ми пропонуємо врегулювати на рівні регламенту КС. Така модель повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії від 11-12 грудня", - уточнила Совгиря.

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У законопроекті пропонується, щоб КС ухвалював рішення двома третіми від свого складу - це 12 суддів. На сьогодні рішення можуть ухвалювати десять суддів.

"Дві треті - та абсолютна більшість, необхідна для розуміння того, що скасування певного закону, визнання його неконституційним, є мотивованим, обґрунтованим і підтримується значною більшістю суддів Конституційного Суду", - пояснила парламентар.

За її словами, у законопроекті також передбачено можливість того, що деяким суддям КС у процесі розгляду справ можуть заявляти відводи. У цьому разі, враховуючи рекомендації Венеціанської комісії, необхідну для ухвалення рішення кількість суддів може бути зменшено, але не менше ніж десять суддів мають проголосувати за певне рішення.

Крім того, законопроектом передбачено, що КС розглядатиме справи, як правило, в усній формі провадження. Совгиря наголосила, що це важливо, оскільки "значною мірою той резонанс, що склався стосовно рішення Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства, мав місце через непрозорий розгляд цієї справи".

Водночас пропонується, щоб на формування порядку денного КС міг впливати не лише голова суду, а й самі судді, і щоб при цьому справи з певною періодичністю суд обов'язково включав до порядку денного і слухав.

Також законопроект передбачає запровадження автоматизованого реєстру актів суду і розподілу справ між суддями КС, і "жодних підстав для вилучення актів з цього реєстру бути не повинно".

Крім того, Совгиря звернула увагу на те, що за рекомендацією Венеціанської комісії в законопроекті пропонується визначити, що КС не може виходити за питання, порушені в конституційному поданні.

У законопроекті також звернено увагу на питання про мотивованість актів КС і передбачено, що рішення та висновки суду мають бути мотивованими та обґрунтованими.

Водночас пропонується врегулювати підстави дисциплінарного провадження стосовно суддів Конституційного Суду з можливістю врегулювання певних аспектів на рівні регламенту КС.

Монастирський також зазначив, що Верховна Рада, найімовірніше, розгляне цей законопроект у 2021 році.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.