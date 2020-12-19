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КС (1425) Разумков Дмитро (1526)

Разумков: Законопроєкти про регламент і рішення КС розглянемо в новому році

Разумков: Законопроєкти про регламент і рішення КС розглянемо в новому році

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається, що в 2021 році робоча група з врегулювання конституційної кризи напрацює два законопроєкти, що регулюють діяльність Конституційного Суду.

Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

За словами Разумкова, робоча група має розробити законопроєкт, який регламентуватиме роботу КСУ.

"Потрібно буде мати закон про регламент роботи Конституційного Суду. Верховна Рада також працює за регламентом. Це закон, його не варто порушувати. Це нормально і правильно", - сказав Дмитро Разумков.

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Він також наголосив на необхідності змінити механізм прийняття рішень Конституційним Судом.

"Далі паралельно є законопроєкт у Комітеті правової політики, на мій погляд, абсолютно правильний. Я сподіваюся, його підтримають колеги. Це законопроєкт авторства Совгирі Ольги Володимирівни, багато народних депутатів під ним підписалися. Він робить так, що рішення КСУ можуть ухвалюватися двома третинами", - зазначив Разумков.

Він пояснив, що це "баланс", оскільки Рада також приймає зміни до Конституції за наявності двох третин голосів.

"Чому двома третинами? Бо Верховна Рада, коли приймає рішення про зміни до Конституції, мусить мати 300 голосів, що є двома третинами від усього складу Верховної Ради України", - сказав спікер ВР.

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Разумков також підкреслив, що є підписантом цього законопроєкту і сподівається, що його підтримають колеги.

"Це правильна позиція. Правила мають бути одні для всіх", - заявив він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Топ коментарі
+8
Рада в новом году рассмотрит законопроекты о регламенте и решениях Конституционного суда, - Разумков - Цензор.НЕТ 3427
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19.12.2020 14:55
+6
Рада в новом году рассмотрит законопроекты о регламенте и решениях Конституционного суда, - Разумков - Цензор.НЕТ 8912
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19.12.2020 14:51
+3
ты же помнишь что ЕЁ аж 73% ..........
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19.12.2020 14:52
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Правила форума Рада форумчан
После таких каникул, можно, что хочешь рассматривать.
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19.12.2020 14:46 Відповісти
Рада в новом году рассмотрит законопроекты о регламенте и решениях Конституционного суда, - Разумков - Цензор.НЕТ 3427
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19.12.2020 14:55 Відповісти
Не говори так, подарку надобно радоваться. Некоторым хороший подарок, одни не сидят, другие министрами хотят, после премий. Так что, под каким углом смотреть, а видосики какие, закачаешься, смотришь и радуешься, аж слезы текут.
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19.12.2020 15:08 Відповісти
Рада таки встигла проголосувала за закон 3014, яким фактично проголошується священне право "таваріща майора" контролювати українських користувачів всесвітньої Мережі, не встаючи з крісла та не парячись судовими рішеннями.
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20.12.2020 13:44 Відповісти
А може новорічні побажання людей здійсняться і та..здота вся повиздихає
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19.12.2020 14:49 Відповісти
ты же помнишь что ЕЁ аж 73% ..........
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19.12.2020 14:52 Відповісти
Так тож людей! А там ще 73% хрєнзнакого!
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19.12.2020 16:04 Відповісти
Рада в новом году рассмотрит законопроекты о регламенте и решениях Конституционного суда, - Разумков - Цензор.НЕТ 8912
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19.12.2020 14:51 Відповісти
Граждане для государства как дети! Оно придумывает для них игры, рассказывает сказки, кормит сладкими обещаниями…
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19.12.2020 14:58 Відповісти
Плебс вимогає хліба та видовищ!! Хліб це бабло,а з цим сутужно, а відосікі ,та на рупь відро !!))
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19.12.2020 15:20 Відповісти
А о тарифах ни слова..
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19.12.2020 15:05 Відповісти
когда выуже наконец то запомните кто у нас отвечает за тарифы в госсударстве , кто за горячую воду в кране и вывоз мусора а кто за СДАЧУ интересов Украины и отвод армии с занятых позиций .......
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19.12.2020 15:21 Відповісти
клоун. кто же еще?
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19.12.2020 15:26 Відповісти
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19.12.2020 15:54 Відповісти
А у Вас??
Фаст!
🤑
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19.12.2020 16:16 Відповісти
+25%. Это как минимум
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19.12.2020 15:26 Відповісти
Разумкофа на мыло.
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19.12.2020 15:10 Відповісти
Рыга- рыга-рыыгамет= 💩💩…
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19.12.2020 15:11 Відповісти
Конституційна криза,це наслідки імітаціі судової реформи!!)))
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19.12.2020 15:18 Відповісти
Рада в новому році розгляне законопроєкти про регламент і рішення Конституційного Суду, - Разумков - Цензор.НЕТ 2054
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19.12.2020 15:19 Відповісти
Издательство блумберг о гундосом и его свите:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/ukraine-s-leader-is-being-broken-by-the-system-he-vowed-to-crush
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19.12.2020 15:40 Відповісти
Стало очевидно, что КС в связке с гауляйтером Украины от руSSкого мира, Ермаком-Козырем и его подручным Зе, а так же с Верховной Радой (минус партия "Голос") действовали в интересах коррупционеров, олигархов и бандитов, ведь и сами все они коррупционеры, воры и плагиаторы.
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19.12.2020 16:43 Відповісти
Чтоб нарушить Конституцию хватает 226 голосов . Но чтоб отстоять Конституцию КС нужны 2/3 голосов. Гуляй рванина все теперь будут равны , а 1/3 судей и президент назначит.
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19.12.2020 17:31 Відповісти
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

Усі дані усіх користувачів складамуть у колосальні бази даних Правопохеронці торгуватимуть ними за 5коп направо\наліво Подібний закон намагався проштовхнути Яник (диктаторські закони 14.01.14) Двічі-ПОП (з\п 6688 влітку 2017+влітку 2018) А вдалося це ЗЕ"ВЕЛИКИЙ БРАТ СТЕЖИТЬ ЗА ТОБОЙ"
В Україні Закінчилася Ера Вільного Інтернету Почалася ера чекістсько-мусорського Інтернету ВР проголос\закон 3014 Яким проголошується священне право"таваріща майора" контролювати укр\користувачів всесвітн\Мережі БЕЗ СУДА
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19.12.2020 17:46 Відповісти
Вот еще одного упыря породил дом советов, РАДА)))))))))
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19.12.2020 20:58 Відповісти
Як не тепер, то в четвер... Коли ви вже почнете дійсно працювати для людей, а не для себе.
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20.12.2020 09:59 Відповісти
А Кабмин нарушает закон
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20.12.2020 10:14 Відповісти
 
 