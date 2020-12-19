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Новости Конституционный кризис
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КС (2079) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков: Законопроекты о регламенте и решениях КС рассмотрим в новом году

Разумков: Законопроекты о регламенте и решениях КС рассмотрим в новом году

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса наработает два законопроекта, регулирующие деятельность Конституционного Суда.

Об этом он заявил в интервью на телеканале "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

По словам Разумкова, рабочая группа должна разработать законопроект, который будет регламентировать работу КСУ.

"Надо будет иметь закон о регламенте работы Конституционного Суда. Верховная Рада также работает по регламенту. Это - закон, его не стоит нарушать. Это нормально и правильно", - сказал Дмитрий Разумков.

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Он также отметил необходимость изменить механизм принятия решений Конституционным Судом.

"Далее параллельно есть законопроект в Комитете правовой политики, на мой взгляд, абсолютно правильный, я надеюсь, он будет поддержан коллегами. Это законопроект авторства Совгыри Ольги Владимировны, многие народные депутаты под ним подписались, - он делает так, что решения КСУ могут приниматься двумя третями", - отметил Разумков.

Он объяснил, что это "баланс", поскольку Рада также принимает изменения в Конституцию при наличии двух третий голосов.

"Почему двумя третями? Потому что Верховная Рада, когда принимает решение об изменениях в Конституцию, она должна иметь 300 голосов, что является двумя третями от всего состава Верховной Рады Украины", - сказал спикер ВР.

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Разумков также подчеркнул, что является подписантом этого законопроекта и надеется, что он будет поддержан коллегами.

"Это правильная позиция. Правила должны быть одни для всех", - заявил он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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Топ комментарии
+8
Рада в новом году рассмотрит законопроекты о регламенте и решениях Конституционного суда, - Разумков - Цензор.НЕТ 3427
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19.12.2020 14:55
+6
Рада в новом году рассмотрит законопроекты о регламенте и решениях Конституционного суда, - Разумков - Цензор.НЕТ 8912
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19.12.2020 14:51
+3
ты же помнишь что ЕЁ аж 73% ..........
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19.12.2020 14:52
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После таких каникул, можно, что хочешь рассматривать.
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19.12.2020 14:46 Ответить
Рада в новом году рассмотрит законопроекты о регламенте и решениях Конституционного суда, - Разумков - Цензор.НЕТ 3427
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19.12.2020 14:55 Ответить
Не говори так, подарку надобно радоваться. Некоторым хороший подарок, одни не сидят, другие министрами хотят, после премий. Так что, под каким углом смотреть, а видосики какие, закачаешься, смотришь и радуешься, аж слезы текут.
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19.12.2020 15:08 Ответить
Рада таки встигла проголосувала за закон 3014, яким фактично проголошується священне право "таваріща майора" контролювати українських користувачів всесвітньої Мережі, не встаючи з крісла та не парячись судовими рішеннями.
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20.12.2020 13:44 Ответить
А може новорічні побажання людей здійсняться і та..здота вся повиздихає
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19.12.2020 14:49 Ответить
ты же помнишь что ЕЁ аж 73% ..........
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19.12.2020 14:52 Ответить
Так тож людей! А там ще 73% хрєнзнакого!
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19.12.2020 16:04 Ответить
Рада в новом году рассмотрит законопроекты о регламенте и решениях Конституционного суда, - Разумков - Цензор.НЕТ 8912
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19.12.2020 14:51 Ответить
Граждане для государства как дети! Оно придумывает для них игры, рассказывает сказки, кормит сладкими обещаниями…
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19.12.2020 14:58 Ответить
Плебс вимогає хліба та видовищ!! Хліб це бабло,а з цим сутужно, а відосікі ,та на рупь відро !!))
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19.12.2020 15:20 Ответить
А о тарифах ни слова..
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19.12.2020 15:05 Ответить
когда выуже наконец то запомните кто у нас отвечает за тарифы в госсударстве , кто за горячую воду в кране и вывоз мусора а кто за СДАЧУ интересов Украины и отвод армии с занятых позиций .......
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19.12.2020 15:21 Ответить
клоун. кто же еще?
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19.12.2020 15:26 Ответить
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19.12.2020 15:54 Ответить
А у Вас??
Фаст!
🤑
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19.12.2020 16:16 Ответить
+25%. Это как минимум
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19.12.2020 15:26 Ответить
Разумкофа на мыло.
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19.12.2020 15:10 Ответить
Рыга- рыга-рыыгамет= 💩💩…
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19.12.2020 15:11 Ответить
Конституційна криза,це наслідки імітаціі судової реформи!!)))
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19.12.2020 15:18 Ответить
Рада в новому році розгляне законопроєкти про регламент і рішення Конституційного Суду, - Разумков - Цензор.НЕТ 2054
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19.12.2020 15:19 Ответить
Издательство блумберг о гундосом и его свите:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/ukraine-s-leader-is-being-broken-by-the-system-he-vowed-to-crush
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19.12.2020 15:40 Ответить
Стало очевидно, что КС в связке с гауляйтером Украины от руSSкого мира, Ермаком-Козырем и его подручным Зе, а так же с Верховной Радой (минус партия "Голос") действовали в интересах коррупционеров, олигархов и бандитов, ведь и сами все они коррупционеры, воры и плагиаторы.
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19.12.2020 16:43 Ответить
Чтоб нарушить Конституцию хватает 226 голосов . Но чтоб отстоять Конституцию КС нужны 2/3 голосов. Гуляй рванина все теперь будут равны , а 1/3 судей и президент назначит.
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19.12.2020 17:31 Ответить
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

Усі дані усіх користувачів складамуть у колосальні бази даних Правопохеронці торгуватимуть ними за 5коп направо\наліво Подібний закон намагався проштовхнути Яник (диктаторські закони 14.01.14) Двічі-ПОП (з\п 6688 влітку 2017+влітку 2018) А вдалося це ЗЕ"ВЕЛИКИЙ БРАТ СТЕЖИТЬ ЗА ТОБОЙ"
В Україні Закінчилася Ера Вільного Інтернету Почалася ера чекістсько-мусорського Інтернету ВР проголос\закон 3014 Яким проголошується священне право"таваріща майора" контролювати укр\користувачів всесвітн\Мережі БЕЗ СУДА
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19.12.2020 17:46 Ответить
Вот еще одного упыря породил дом советов, РАДА)))))))))
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19.12.2020 20:58 Ответить
Як не тепер, то в четвер... Коли ви вже почнете дійсно працювати для людей, а не для себе.
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20.12.2020 09:59 Ответить
А Кабмин нарушает закон
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20.12.2020 10:14 Ответить
 
 