Разумков: Законопроекты о регламенте и решениях КС рассмотрим в новом году

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что в 2021 году рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса наработает два законопроекта, регулирующие деятельность Конституционного Суда.

Об этом он заявил в интервью на телеканале "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

По словам Разумкова, рабочая группа должна разработать законопроект, который будет регламентировать работу КСУ.

"Надо будет иметь закон о регламенте работы Конституционного Суда. Верховная Рада также работает по регламенту. Это - закон, его не стоит нарушать. Это нормально и правильно", - сказал Дмитрий Разумков.

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Он также отметил необходимость изменить механизм принятия решений Конституционным Судом.

"Далее параллельно есть законопроект в Комитете правовой политики, на мой взгляд, абсолютно правильный, я надеюсь, он будет поддержан коллегами. Это законопроект авторства Совгыри Ольги Владимировны, многие народные депутаты под ним подписались, - он делает так, что решения КСУ могут приниматься двумя третями", - отметил Разумков.

Он объяснил, что это "баланс", поскольку Рада также принимает изменения в Конституцию при наличии двух третий голосов.

"Почему двумя третями? Потому что Верховная Рада, когда принимает решение об изменениях в Конституцию, она должна иметь 300 голосов, что является двумя третями от всего состава Верховной Рады Украины", - сказал спикер ВР.

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Разумков также подчеркнул, что является подписантом этого законопроекта и надеется, что он будет поддержан коллегами.

"Это правильная позиция. Правила должны быть одни для всех", - заявил он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.