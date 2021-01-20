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Комитет ВР просит рассмотреть КС о соответствии Тупицкого занимаемой должности

Комитет ВР просит рассмотреть КС о соответствии Тупицкого занимаемой должности

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки обратился к Конституционному Суду относительно соответствия занимаемой должности отстраненного указом Президента Владимира Зеленского главы КСУ Александра Тупицкого.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В обращении члены комитета призывают КСУ рассмотреть вопрос о соответствии Тупицкого требованиям, которые Конституция Украины и Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" предъявляют к судье Конституционного Суда Украины, в частности - о его соответствии критерию "высокие моральные качества" и его соответствии занимаемой должности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Тупицкого вновь не пустили в КС, он пообещал вернуться завтра. ВИДЕО

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

Автор: 

ВР (29228) комитет (559) КС (2248) Тупицкий Александр (233)


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Топ комментарии
+8
Нужно было Зеле 100 раз подумать, когда договаривался в КС о признании соответствующим Конституции своего незаконного указа о роспуске ВР. Теперь прилетела ответа. Вот и имеет теперь такой КСУ и такого голову суда.
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20.01.2021 20:49
+7
Какие могут быть сомнения?!
Судьи в Украине - самое настоящее быдло отмороженное!
И этот точно такой же.
Так что, полное соответствие!
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20.01.2021 20:48
+6
Комітет ВР просить розглянути КС про відповідність Тупицького займаній посаді - Цензор.НЕТ 6887
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20.01.2021 21:36
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Правила форума Совет форумчан
Какие могут быть сомнения?!
Судьи в Украине - самое настоящее быдло отмороженное!
И этот точно такой же.
Так что, полное соответствие!
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20.01.2021 20:48 Ответить
А Камазом Тупицького притупити не пробували?
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20.01.2021 21:18 Ответить
Вот именно! Этому фрайерку должно быть уготовано почетное место возле её величности ПАРАШИ !!
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21.01.2021 11:31 Ответить
Нужно было Зеле 100 раз подумать, когда договаривался в КС о признании соответствующим Конституции своего незаконного указа о роспуске ВР. Теперь прилетела ответа. Вот и имеет теперь такой КСУ и такого голову суда.
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20.01.2021 20:49 Ответить
Свині задишаються свиньми, навіть якщо їх бариги рядять в мантії!
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20.01.2021 21:06 Ответить
І тут у Зебілів винен Порошенко))

Мабуть що настав таки час для незручних питань Як то так могло статися,що люди які пройшли Майдан, потім взяли та обрали собі в вожді відвертого ідейного малороса? Мені відповідати не потрібно. Себе запитайте, собі дайте відповідь.
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20.01.2021 21:14 Ответить
Комітет ВР просить розглянути КС про відповідність Тупицького займаній посаді - Цензор.НЕТ 6887
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20.01.2021 21:36 Ответить
Байден - де реформи ?!!!111
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20.01.2021 21:10 Ответить
никакой комитет не имеет права вмешиваться в дела к суда
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20.01.2021 21:12 Ответить
А причому цей комітет до Конституційного суду?
Ні, тупіцький - мразь, нема питань. Хоча не мразотніший за клована і всіх 73/43%зебілів. Тим більше - з порушенням процедури не їм вказувати.
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20.01.2021 21:13 Ответить
Тут справа не особистостях, справа у врівноваженні гілок влади. А так ламають одну з гілок.
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20.01.2021 21:19 Ответить
Этому тупорылому надо просто распороть чрево и набить его долларовыми копюрами плотненько, а потом зашить сапожной дратвой и понаблюдать когда он позеленеет??
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21.01.2021 11:49 Ответить
Комітет Верховної ради просить КСУ ... А чи є у комітета такі повноваження? Цирк.
Усе це продовження цькування Тупицького, навіть тут.
Досвід у зелених є багатий, так Пороха цькували під час передвиборчої компанії, та й після .
Іще не знайшли свідків, як Тупицький "свого брата вбив". Г+Г не випустив новину? Що там 300 тис. на день за відпочинок у Дубаї?
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20.01.2021 21:14 Ответить
КСУ может рассмотреть только импичмент президенту или опять разогнать ваше шобло!
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20.01.2021 21:18 Ответить
Тут треба, щоб подання депутати подали. Ну, і відповідне голосування в Раді. А це виходить за межі фантастики
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20.01.2021 21:21 Ответить
Если Зеленский делает неправомерные указы, то что тогда мешает это делать другим!
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20.01.2021 21:25 Ответить
Власне, це ми так вважаємо, тай очевидно, що Указ неконституційний, але КС із власної ініціативи не може розглядати законність цього Указу. Треба, щоб хтось з депутатів подяння про це склав. А поки, нажаль, юридично Указ чинний, хоч і нікчемний.
Я так розумію. Чому депутати не склали подібне подання та не зібрали необхідну кількість підписів до сих пір - дивує.
Бояться, що зацькують?
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20.01.2021 21:43 Ответить
Ми не індуси і Конституція не священа корова. Якщо Констиуція, невдало в тому, чи іншому, написана, стоїть на дорозі до справедливості, то її відсторонюють і міняють. Так як зміна ЇЇ досить тривала, то соплі не жують і Гордіїв Вузол не розв"зують, а РОЗРУБУЮТЬ.
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21.01.2021 11:10 Ответить
Це анархія з подальшим приходом диктатури (своєї чи чужої)
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21.01.2021 11:18 Ответить
Комітет Верховної ради просив розглянути питання про "Високі моральні якості" Тупицького .
Глянув я на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3013 склад того комітету: Арахамія, Безугла, Верещук ... І вони про "високі моральні якості" Ще б слугу Яременко («Час $100, анал - табу»), то була б повна гармонія
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20.01.2021 21:36 Ответить
Вже давно КСУ мав би визнати Зеленогр янєлоха гевідповідним посаді президента України.
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20.01.2021 21:49 Ответить
А они там в комитете все соолветствуют?
Из 17-ти членов комитета - 12 слуги и 1зажоп.
Один из них Вениславский - представитель преза в КС, который благословлял все решения КС, пока они устраивали зеленых.
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20.01.2021 22:07 Ответить
Назначение председателем Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в сентябре 2019 года лоббировали тогдашний ГЛАВА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА Андрей Богдан и экс-заместитель руководителя Администрации Януковича Андрей Портнов.

"НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с НЕОФИЦИАЛЬНЫМ "КУРАТОРОМ" СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЕМ ПОРТНОВЫМ о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
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20.01.2021 22:12 Ответить
Не исключено, что решения Конституционного суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков.
Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу.
А ЕСЛИ СЛЕДСТВИЕ ПРИДЕТ К ВЫВОДУ, ЧТО К ВЛИЯНИЮ НА РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ИМЕЕТ САМ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА, то кризис вызовет вопросы об ответственности и перезагрузке не только КС, но и ОП"
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20.01.2021 22:12 Ответить
Депутатка від "Слуги народу" вирішила позмагатися за посаду судді КСУ
Народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Ради
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20.01.2021 22:14 Ответить
"Борьба" Зеленского и КСУ приобретает формы откровенного спектакля, когда одна сторона делает вид, что борется (Зеленский), а другая, что сопротивляется.

КСУ не дает конституционной оценки указа Зеленского, а Зеленский ждет когда истекут два месяца его указа, чтобы забыть все это, понимая свое бессилие.
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20.01.2021 22:27 Ответить
Andriy Tsaplienko

Фантастична здібність американців зупинятися за крок до прірви така ж сама незбагенна, як здібність українців доводити пи@$ець до повної досконалості.
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20.01.2021 23:06 Ответить
Та щось не вбачається межі тієї повної досконалості, більш схоже на безкінечність.
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21.01.2021 06:58 Ответить
А який критерій оцінки моральних якостей, часом не положення кодексу будівника комунізму?
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21.01.2021 06:54 Ответить
У даунецкого быдла не может быть априори "высоких моральных качеств". Косить бабло с лохов и по фене ботать их кредо по жизни.
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21.01.2021 09:12 Ответить
что, ....*******??? обосрались? законы и поправки принимали чтоб прикрыть своих, а тут чужой. вот незадача. когда была команда, что у пороха что у мони, ходили на кураже, а сейчас как бы самих не пересажали. а нарыть на вас презервуаров можно дохрена, команды фас пока небыло
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21.01.2021 09:54 Ответить
кто сильнее тот всегда не прав. Потому как сильному всегда не хватает прав. Для этого и нужен баланс властей. Но невиластво правит бал. Погремушки , клики, гики. Яркие картинки вот за что они голсуют, но не за смыл,- МНЕ ЭТО ВЫГОДНО! если выгодно то что будет в преспективе и моим детям тоже .
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21.01.2021 11:23 Ответить
Мають якісь повноваження?, чи вивчать КОНСТИТУЦІЮ? - чи судочинство за 100відсотковим? Юристи недоучені!!!
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21.01.2021 12:37 Ответить
Чому цей комітет не вважає за потрібне розглянути справи Єрмака-Козиря та Татарова?
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21.01.2021 13:41 Ответить
 
 