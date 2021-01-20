Комитет ВР просит рассмотреть КС о соответствии Тупицкого занимаемой должности

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки обратился к Конституционному Суду относительно соответствия занимаемой должности отстраненного указом Президента Владимира Зеленского главы КСУ Александра Тупицкого.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В обращении члены комитета призывают КСУ рассмотреть вопрос о соответствии Тупицкого требованиям, которые Конституция Украины и Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" предъявляют к судье Конституционного Суда Украины, в частности - о его соответствии критерию "высокие моральные качества" и его соответствии занимаемой должности.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

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19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.