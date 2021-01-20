Комитет ВР просит рассмотреть КС о соответствии Тупицкого занимаемой должности
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки обратился к Конституционному Суду относительно соответствия занимаемой должности отстраненного указом Президента Владимира Зеленского главы КСУ Александра Тупицкого.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В обращении члены комитета призывают КСУ рассмотреть вопрос о соответствии Тупицкого требованиям, которые Конституция Украины и Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" предъявляют к судье Конституционного Суда Украины, в частности - о его соответствии критерию "высокие моральные качества" и его соответствии занимаемой должности.
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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
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19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.
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Судьи в Украине - самое настоящее быдло отмороженное!
И этот точно такой же.
Так что, полное соответствие!
Мабуть що настав таки час для незручних питань Як то так могло статися,що люди які пройшли Майдан, потім взяли та обрали собі в вожді відвертого ідейного малороса? Мені відповідати не потрібно. Себе запитайте, собі дайте відповідь.
Ні, тупіцький - мразь, нема питань. Хоча не мразотніший за клована і всіх 73/43%зебілів. Тим більше - з порушенням процедури не їм вказувати.
Усе це продовження цькування Тупицького, навіть тут.
Досвід у зелених є багатий, так Пороха цькували під час передвиборчої компанії, та й після .
Іще не знайшли свідків, як Тупицький "свого брата вбив". Г+Г не випустив новину? Що там 300 тис. на день за відпочинок у Дубаї?
Я так розумію. Чому депутати не склали подібне подання та не зібрали необхідну кількість підписів до сих пір - дивує.
Бояться, що зацькують?
Глянув я на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3013 склад того комітету: Арахамія, Безугла, Верещук ... І вони про "високі моральні якості" Ще б слугу Яременко («Час $100, анал - табу»), то була б повна гармонія
Из 17-ти членов комитета - 12 слуги и 1зажоп.
Один из них Вениславский - представитель преза в КС, который благословлял все решения КС, пока они устраивали зеленых.
"НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с НЕОФИЦИАЛЬНЫМ "КУРАТОРОМ" СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЕМ ПОРТНОВЫМ о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу.
А ЕСЛИ СЛЕДСТВИЕ ПРИДЕТ К ВЫВОДУ, ЧТО К ВЛИЯНИЮ НА РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ИМЕЕТ САМ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА, то кризис вызовет вопросы об ответственности и перезагрузке не только КС, но и ОП"
Народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Ради
КСУ не дает конституционной оценки указа Зеленского, а Зеленский ждет когда истекут два месяца его указа, чтобы забыть все это, понимая свое бессилие.
Фантастична здібність американців зупинятися за крок до прірви така ж сама незбагенна, як здібність українців доводити пи@$ець до повної досконалості.