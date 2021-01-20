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Комітет ВР просить розглянути КС про відповідність Тупицького займаній посаді

Комітет ВР просить розглянути КС про відповідність Тупицького займаній посаді

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки звернувся до Конституційного Суду щодо відповідності обійманій посаді відстороненого указом президента Володимира Зеленського очільника КСУ Олександра Тупицького.

Таке рішення було ухвалено на нинішньому засіданні комітету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У зверненні члени комітету закликають КСУ розглянути питання стосовно відповідності Тупицького вимогам, які Конституція України та Закон України "Про Конституційний Суд України" висувають до судді Конституційного Суду України, зокрема – щодо його відповідності критерію "високі моральні якості" та його відповідності обійманій посаді.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

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19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.

Автор: 

ВР (14942) комітет (368) КС (1427) Тупицький Олександр (258)


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Топ коментарі
+8
Нужно было Зеле 100 раз подумать, когда договаривался в КС о признании соответствующим Конституции своего незаконного указа о роспуске ВР. Теперь прилетела ответа. Вот и имеет теперь такой КСУ и такого голову суда.
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20.01.2021 20:49
+7
Какие могут быть сомнения?!
Судьи в Украине - самое настоящее быдло отмороженное!
И этот точно такой же.
Так что, полное соответствие!
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20.01.2021 20:48
+6
Комітет ВР просить розглянути КС про відповідність Тупицького займаній посаді - Цензор.НЕТ 6887
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20.01.2021 21:36
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Какие могут быть сомнения?!
Судьи в Украине - самое настоящее быдло отмороженное!
И этот точно такой же.
Так что, полное соответствие!
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20.01.2021 20:48 Відповісти
А Камазом Тупицького притупити не пробували?
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20.01.2021 21:18 Відповісти
Вот именно! Этому фрайерку должно быть уготовано почетное место возле её величности ПАРАШИ !!
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21.01.2021 11:31 Відповісти
Нужно было Зеле 100 раз подумать, когда договаривался в КС о признании соответствующим Конституции своего незаконного указа о роспуске ВР. Теперь прилетела ответа. Вот и имеет теперь такой КСУ и такого голову суда.
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20.01.2021 20:49 Відповісти
Свині задишаються свиньми, навіть якщо їх бариги рядять в мантії!
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20.01.2021 21:06 Відповісти
І тут у Зебілів винен Порошенко))

Мабуть що настав таки час для незручних питань Як то так могло статися,що люди які пройшли Майдан, потім взяли та обрали собі в вожді відвертого ідейного малороса? Мені відповідати не потрібно. Себе запитайте, собі дайте відповідь.
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20.01.2021 21:14 Відповісти
Комітет ВР просить розглянути КС про відповідність Тупицького займаній посаді - Цензор.НЕТ 6887
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20.01.2021 21:36 Відповісти
Байден - де реформи ?!!!111
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20.01.2021 21:10 Відповісти
никакой комитет не имеет права вмешиваться в дела к суда
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20.01.2021 21:12 Відповісти
А причому цей комітет до Конституційного суду?
Ні, тупіцький - мразь, нема питань. Хоча не мразотніший за клована і всіх 73/43%зебілів. Тим більше - з порушенням процедури не їм вказувати.
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20.01.2021 21:13 Відповісти
Тут справа не особистостях, справа у врівноваженні гілок влади. А так ламають одну з гілок.
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20.01.2021 21:19 Відповісти
Этому тупорылому надо просто распороть чрево и набить его долларовыми копюрами плотненько, а потом зашить сапожной дратвой и понаблюдать когда он позеленеет??
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21.01.2021 11:49 Відповісти
Комітет Верховної ради просить КСУ ... А чи є у комітета такі повноваження? Цирк.
Усе це продовження цькування Тупицького, навіть тут.
Досвід у зелених є багатий, так Пороха цькували під час передвиборчої компанії, та й після .
Іще не знайшли свідків, як Тупицький "свого брата вбив". Г+Г не випустив новину? Що там 300 тис. на день за відпочинок у Дубаї?
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20.01.2021 21:14 Відповісти
КСУ может рассмотреть только импичмент президенту или опять разогнать ваше шобло!
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20.01.2021 21:18 Відповісти
Тут треба, щоб подання депутати подали. Ну, і відповідне голосування в Раді. А це виходить за межі фантастики
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20.01.2021 21:21 Відповісти
Если Зеленский делает неправомерные указы, то что тогда мешает это делать другим!
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20.01.2021 21:25 Відповісти
Власне, це ми так вважаємо, тай очевидно, що Указ неконституційний, але КС із власної ініціативи не може розглядати законність цього Указу. Треба, щоб хтось з депутатів подяння про це склав. А поки, нажаль, юридично Указ чинний, хоч і нікчемний.
Я так розумію. Чому депутати не склали подібне подання та не зібрали необхідну кількість підписів до сих пір - дивує.
Бояться, що зацькують?
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20.01.2021 21:43 Відповісти
Ми не індуси і Конституція не священа корова. Якщо Констиуція, невдало в тому, чи іншому, написана, стоїть на дорозі до справедливості, то її відсторонюють і міняють. Так як зміна ЇЇ досить тривала, то соплі не жують і Гордіїв Вузол не розв"зують, а РОЗРУБУЮТЬ.
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21.01.2021 11:10 Відповісти
Це анархія з подальшим приходом диктатури (своєї чи чужої)
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21.01.2021 11:18 Відповісти
Комітет Верховної ради просив розглянути питання про "Високі моральні якості" Тупицького .
Глянув я на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3013 склад того комітету: Арахамія, Безугла, Верещук ... І вони про "високі моральні якості" Ще б слугу Яременко («Час $100, анал - табу»), то була б повна гармонія
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20.01.2021 21:36 Відповісти
Вже давно КСУ мав би визнати Зеленогр янєлоха гевідповідним посаді президента України.
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20.01.2021 21:49 Відповісти
А они там в комитете все соолветствуют?
Из 17-ти членов комитета - 12 слуги и 1зажоп.
Один из них Вениславский - представитель преза в КС, который благословлял все решения КС, пока они устраивали зеленых.
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20.01.2021 22:07 Відповісти
Назначение председателем Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в сентябре 2019 года лоббировали тогдашний ГЛАВА ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА Андрей Богдан и экс-заместитель руководителя Администрации Януковича Андрей Портнов.

"НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с НЕОФИЦИАЛЬНЫМ "КУРАТОРОМ" СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЕМ ПОРТНОВЫМ о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
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20.01.2021 22:12 Відповісти
Не исключено, что решения Конституционного суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков.
Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу.
А ЕСЛИ СЛЕДСТВИЕ ПРИДЕТ К ВЫВОДУ, ЧТО К ВЛИЯНИЮ НА РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ИМЕЕТ САМ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА, то кризис вызовет вопросы об ответственности и перезагрузке не только КС, но и ОП"
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20.01.2021 22:12 Відповісти
Депутатка від "Слуги народу" вирішила позмагатися за посаду судді КСУ
Народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Ради
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20.01.2021 22:14 Відповісти
"Борьба" Зеленского и КСУ приобретает формы откровенного спектакля, когда одна сторона делает вид, что борется (Зеленский), а другая, что сопротивляется.

КСУ не дает конституционной оценки указа Зеленского, а Зеленский ждет когда истекут два месяца его указа, чтобы забыть все это, понимая свое бессилие.
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20.01.2021 22:27 Відповісти
Andriy Tsaplienko

Фантастична здібність американців зупинятися за крок до прірви така ж сама незбагенна, як здібність українців доводити пи@$ець до повної досконалості.
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20.01.2021 23:06 Відповісти
Та щось не вбачається межі тієї повної досконалості, більш схоже на безкінечність.
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21.01.2021 06:58 Відповісти
А який критерій оцінки моральних якостей, часом не положення кодексу будівника комунізму?
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21.01.2021 06:54 Відповісти
У даунецкого быдла не может быть априори "высоких моральных качеств". Косить бабло с лохов и по фене ботать их кредо по жизни.
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21.01.2021 09:12 Відповісти
что, ....*******??? обосрались? законы и поправки принимали чтоб прикрыть своих, а тут чужой. вот незадача. когда была команда, что у пороха что у мони, ходили на кураже, а сейчас как бы самих не пересажали. а нарыть на вас презервуаров можно дохрена, команды фас пока небыло
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21.01.2021 09:54 Відповісти
кто сильнее тот всегда не прав. Потому как сильному всегда не хватает прав. Для этого и нужен баланс властей. Но невиластво правит бал. Погремушки , клики, гики. Яркие картинки вот за что они голсуют, но не за смыл,- МНЕ ЭТО ВЫГОДНО! если выгодно то что будет в преспективе и моим детям тоже .
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21.01.2021 11:23 Відповісти
Мають якісь повноваження?, чи вивчать КОНСТИТУЦІЮ? - чи судочинство за 100відсотковим? Юристи недоучені!!!
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21.01.2021 12:37 Відповісти
Чому цей комітет не вважає за потрібне розглянути справи Єрмака-Козиря та Татарова?
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21.01.2021 13:41 Відповісти
 
 