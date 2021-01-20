Комітет ВР просить розглянути КС про відповідність Тупицького займаній посаді
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки звернувся до Конституційного Суду щодо відповідності обійманій посаді відстороненого указом президента Володимира Зеленського очільника КСУ Олександра Тупицького.
Таке рішення було ухвалено на нинішньому засіданні комітету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
У зверненні члени комітету закликають КСУ розглянути питання стосовно відповідності Тупицького вимогам, які Конституція України та Закон України "Про Конституційний Суд України" висувають до судді Конституційного Суду України, зокрема – щодо його відповідності критерію "високі моральні якості" та його відповідності обійманій посаді.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.
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Судьи в Украине - самое настоящее быдло отмороженное!
И этот точно такой же.
Так что, полное соответствие!
Мабуть що настав таки час для незручних питань Як то так могло статися,що люди які пройшли Майдан, потім взяли та обрали собі в вожді відвертого ідейного малороса? Мені відповідати не потрібно. Себе запитайте, собі дайте відповідь.
Ні, тупіцький - мразь, нема питань. Хоча не мразотніший за клована і всіх 73/43%зебілів. Тим більше - з порушенням процедури не їм вказувати.
Усе це продовження цькування Тупицького, навіть тут.
Досвід у зелених є багатий, так Пороха цькували під час передвиборчої компанії, та й після .
Іще не знайшли свідків, як Тупицький "свого брата вбив". Г+Г не випустив новину? Що там 300 тис. на день за відпочинок у Дубаї?
Я так розумію. Чому депутати не склали подібне подання та не зібрали необхідну кількість підписів до сих пір - дивує.
Бояться, що зацькують?
Глянув я на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3013 склад того комітету: Арахамія, Безугла, Верещук ... І вони про "високі моральні якості" Ще б слугу Яременко («Час $100, анал - табу»), то була б повна гармонія
Из 17-ти членов комитета - 12 слуги и 1зажоп.
Один из них Вениславский - представитель преза в КС, который благословлял все решения КС, пока они устраивали зеленых.
"НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с НЕОФИЦИАЛЬНЫМ "КУРАТОРОМ" СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЕМ ПОРТНОВЫМ о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу.
А ЕСЛИ СЛЕДСТВИЕ ПРИДЕТ К ВЫВОДУ, ЧТО К ВЛИЯНИЮ НА РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ИМЕЕТ САМ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА, то кризис вызовет вопросы об ответственности и перезагрузке не только КС, но и ОП"
Народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Ради
КСУ не дает конституционной оценки указа Зеленского, а Зеленский ждет когда истекут два месяца его указа, чтобы забыть все это, понимая свое бессилие.
Фантастична здібність американців зупинятися за крок до прірви така ж сама незбагенна, як здібність українців доводити пи@$ець до повної досконалості.