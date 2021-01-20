Комітет ВР просить розглянути КС про відповідність Тупицького займаній посаді

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки звернувся до Конституційного Суду щодо відповідності обійманій посаді відстороненого указом президента Володимира Зеленського очільника КСУ Олександра Тупицького.

Таке рішення було ухвалено на нинішньому засіданні комітету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У зверненні члени комітету закликають КСУ розглянути питання стосовно відповідності Тупицького вимогам, які Конституція України та Закон України "Про Конституційний Суд України" висувають до судді Конституційного Суду України, зокрема – щодо його відповідності критерію "високі моральні якості" та його відповідності обійманій посаді.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

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19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.