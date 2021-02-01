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Новости Политика Украины
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Арахамия (956) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

За исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 2 февраля отправит письмо с уведомлением на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова об исключении народного депутата Александра Дубинского с состава фракции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра от меня, я только что подписал, пойдет письмо на имя председателя Верховной Рады с уведомлением о том, что господин Дубинский как народный депутат прекратил участие в деятельности нашей фракции", - сказал Арахамия журналистам после заседания фракции в понедельник.

Он уточнил, что за исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 членов, против - 29 и 19 не определились. В общем, со слов Арахамии, 80,5% членов фракции СН поддержали решение при необходимых 70%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский об исключении из фракции "Слуги народа": То, что вы творите, вы за это и будете отвечать

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте: Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
А ещё куницкие и прочие василевские смаглюки
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01.02.2021 19:35
+10
Тупой собачй рот перетворився на пусте місце. Тепер і Бєня перестане йому платити, бо з нього толку як з козла молока.
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01.02.2021 19:40
+6
А Зеленського попереджали навіть його шанувальники, що Дубінський і Бужанський йому вилізуть боком.
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01.02.2021 19:34
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А Зеленського попереджали навіть його шанувальники, що Дубінський і Бужанський йому вилізуть боком.
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01.02.2021 19:34 Ответить
А ещё куницкие и прочие василевские смаглюки
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01.02.2021 19:35 Ответить
Юля їм у лідєри! Вона для Бєні важливіша! ПРовірено й з Медведчуком у ширці у тому числі, значить й для Ахмєтки. А про Пінчука вже й казати нічого- його Желєзняк вірно йому ГОЛОСОМ служить.На гівенному каналі замінить Дубинського.
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01.02.2021 19:40 Ответить
АНШЛЮС БЮТ з ворогами України!
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01.02.2021 20:16 Ответить
причем тут Юля до их разборок?шо ты ее везде тулишь?
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01.02.2021 20:27 Ответить
А чому вона саме сьогодні захотіла в коаліцію до слуг?
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01.02.2021 21:56 Ответить
Вони ніби дежавю Лещенка і Наєма, заспокояться на "хлібних" місцях.
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02.02.2021 09:03 Ответить
От і скінчилася монобільшість. Що буде далі- мало зрозуміло.
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01.02.2021 19:35 Ответить
а що у зраді коли не вистачало повій ... і ******* і недоголоски ... допомагали зеленому блювотинню красти землю у народу ... навіть юла з медведчуком не проти поближче до корита стати ... часи принципових давно скінчилися а в Україні й не починалися ... нічого особистого ... бізнес на гоях
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01.02.2021 19:57 Ответить
Щезни, антисеміт дурноголовий.
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01.02.2021 19:59 Ответить
Я коли побачила абсолютно білоголового сивого Пороха на презентації Марусі на вибори , зрозуміла, щось страшне йде на Україну . Зараз в його руках та підтримці США вірне рішення для згуртування патріотичних сил.
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01.02.2021 20:06 Ответить
Мене прибацані фанатики не цікавлять, тому не пишіть мені.
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01.02.2021 20:13 Ответить
добре, неПРибацаний!
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01.02.2021 20:17 Ответить
Мерсі
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01.02.2021 20:18 Ответить
ара Хламидия отчитался..
а где закон про "Территориальную оборону", который должны были принять до конца 2020г.?!
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01.02.2021 19:37 Ответить
Я так понял, что если Штаты введут За исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 57 санкции против остальных слуг урода, они сами себя все поисключают. За исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2076
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01.02.2021 19:38 Ответить
Тупой собачй рот перетворився на пусте місце. Тепер і Бєня перестане йому платити, бо з нього толку як з козла молока.
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01.02.2021 19:40 Ответить
відволікаючий маневр той Дубинський, тижднь Юля цьомкається з Єрмаком в той час яе слуги артачаться голосувати за виключення дубінського. ВСЕ! ЮЛЯ: - Я ВЖЕ ПРИЇХАЛА! ЦЬОМ ЦЬОМ ,ЕРМАК - ми с Бєнєй готові!
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01.02.2021 20:14 Ответить
А в четверг заявление 29 депутатов на выход из коалиции. Юле приготовиться в премьеры. Только подмыться вначале после того как проснётся, и всё это окажется лишь сладким сном.
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01.02.2021 19:42 Ответить
главное, шо почти единоутробно проголусували, исторгли чадо из чрева своего За виключення Дубінського з фракції проголосували 198 депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 8152
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01.02.2021 19:43 Ответить
мама не любит санкции
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01.02.2021 19:50 Ответить
мама теперь уже и слуг народных ненавидит! ))) так сыначку пнуть ))))
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01.02.2021 20:21 Ответить
Дубинский:
- Маамааа!! Включай скорость, дави зеленую шооблууу!!
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01.02.2021 19:52 Ответить
оно по мажоритарке шло, или по партийным спискам? это чмо только из фракции вылетает? или на этом и депутатсво ублюдка все?
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01.02.2021 19:54 Ответить
Мажорітарка, місце Бєня купив.
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01.02.2021 20:00 Ответить
тогда какого оно так возбудилось? дальше будет "служить народу".
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01.02.2021 20:02 Ответить
А мене воно пече?
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01.02.2021 20:08 Ответить
Ахлохамія))) то включи замість нього Бойка із ЖОПи) в нього ж ''проукраїнська'' позиція? Нє?
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01.02.2021 20:04 Ответить
Ось Сашку і нагода приєднатися до шарікова і його партії ППШ (Партія путінських шавок) як того хотів
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01.02.2021 20:06 Ответить
Коротше кажучи, кагал наклав на Дубінського херем...
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01.02.2021 20:09 Ответить
Фанатики мене не цікавлять, тому не пишіть мені.
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01.02.2021 20:10 Ответить
Дивна історія, мудрий й дуже сильний прогнозист Віталій Портніков говорив,говорив, говорив , що весною до влади поставлять сильного премєра, зробивши Вовку посажонним генералом у кріслі презедента. Що захід та сша посадять Вові прі збереженні його президентства або Яценюка або Авакова...
БЄНЯ З КРЕМЛЕМ СПЛАГІАТИЛИ ІДЕЮ ВІТАЛІЯ? Але... у страшному варіантідля України.
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01.02.2021 20:11 Ответить
То дрібниці. Якщо б за грати, то була би набагато приємніша новина За виключення Дубінського з фракції проголосували 198 депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1603
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01.02.2021 20:12 Ответить
Новости из мира насекомых
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01.02.2021 20:51 Ответить
Нічого. Голосами в коаліції БЮТом доберуть. Баба Жуля аж пісяється, щоб прем'єркою бути.
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01.02.2021 21:30 Ответить
 
 