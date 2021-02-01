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Новини Політика України
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За виключення Дубінського з фракції проголосували 198 депутатів, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За виключення Дубінського з фракції проголосували 198 депутатів, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 2 лютого відправить лист із повідомленням на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про виключення народного депутата Олександра Дубінського зі складу фракції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра від мене, я щойно підписав, піде лист на ім'я голови Верховної Ради з повідомленням про те, що пан Дубінський як народний депутат припинив участь у діяльності нашої фракції", - сказав Арахамія журналістам після засідання фракції в понеділок.

Він уточнив, що за виключення Дубінського з фракції проголосували 198 членів, проти - 29 і 19 не визначилися. Загалом, зі слів Арахамії, 80,5% членів фракції підтримали рішення за необхідних 70%.

Читайте також: Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.

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Топ коментарі
+13
А ещё куницкие и прочие василевские смаглюки
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01.02.2021 19:35
+10
Тупой собачй рот перетворився на пусте місце. Тепер і Бєня перестане йому платити, бо з нього толку як з козла молока.
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01.02.2021 19:40
+6
А Зеленського попереджали навіть його шанувальники, що Дубінський і Бужанський йому вилізуть боком.
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01.02.2021 19:34
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А Зеленського попереджали навіть його шанувальники, що Дубінський і Бужанський йому вилізуть боком.
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01.02.2021 19:34 Відповісти
А ещё куницкие и прочие василевские смаглюки
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01.02.2021 19:35 Відповісти
Юля їм у лідєри! Вона для Бєні важливіша! ПРовірено й з Медведчуком у ширці у тому числі, значить й для Ахмєтки. А про Пінчука вже й казати нічого- його Желєзняк вірно йому ГОЛОСОМ служить.На гівенному каналі замінить Дубинського.
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01.02.2021 19:40 Відповісти
АНШЛЮС БЮТ з ворогами України!
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01.02.2021 20:16 Відповісти
причем тут Юля до их разборок?шо ты ее везде тулишь?
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01.02.2021 20:27 Відповісти
А чому вона саме сьогодні захотіла в коаліцію до слуг?
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01.02.2021 21:56 Відповісти
Вони ніби дежавю Лещенка і Наєма, заспокояться на "хлібних" місцях.
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02.02.2021 09:03 Відповісти
От і скінчилася монобільшість. Що буде далі- мало зрозуміло.
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01.02.2021 19:35 Відповісти
а що у зраді коли не вистачало повій ... і ******* і недоголоски ... допомагали зеленому блювотинню красти землю у народу ... навіть юла з медведчуком не проти поближче до корита стати ... часи принципових давно скінчилися а в Україні й не починалися ... нічого особистого ... бізнес на гоях
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01.02.2021 19:57 Відповісти
Щезни, антисеміт дурноголовий.
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01.02.2021 19:59 Відповісти
Я коли побачила абсолютно білоголового сивого Пороха на презентації Марусі на вибори , зрозуміла, щось страшне йде на Україну . Зараз в його руках та підтримці США вірне рішення для згуртування патріотичних сил.
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01.02.2021 20:06 Відповісти
Мене прибацані фанатики не цікавлять, тому не пишіть мені.
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01.02.2021 20:13 Відповісти
добре, неПРибацаний!
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01.02.2021 20:17 Відповісти
Мерсі
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01.02.2021 20:18 Відповісти
ара Хламидия отчитался..
а где закон про "Территориальную оборону", который должны были принять до конца 2020г.?!
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01.02.2021 19:37 Відповісти
Я так понял, что если Штаты введут За исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 57 санкции против остальных слуг урода, они сами себя все поисключают. За исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2076
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01.02.2021 19:38 Відповісти
Тупой собачй рот перетворився на пусте місце. Тепер і Бєня перестане йому платити, бо з нього толку як з козла молока.
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01.02.2021 19:40 Відповісти
відволікаючий маневр той Дубинський, тижднь Юля цьомкається з Єрмаком в той час яе слуги артачаться голосувати за виключення дубінського. ВСЕ! ЮЛЯ: - Я ВЖЕ ПРИЇХАЛА! ЦЬОМ ЦЬОМ ,ЕРМАК - ми с Бєнєй готові!
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01.02.2021 20:14 Відповісти
А в четверг заявление 29 депутатов на выход из коалиции. Юле приготовиться в премьеры. Только подмыться вначале после того как проснётся, и всё это окажется лишь сладким сном.
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01.02.2021 19:42 Відповісти
главное, шо почти единоутробно проголусували, исторгли чадо из чрева своего За виключення Дубінського з фракції проголосували 198 депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 8152
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01.02.2021 19:43 Відповісти
мама не любит санкции
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01.02.2021 19:50 Відповісти
мама теперь уже и слуг народных ненавидит! ))) так сыначку пнуть ))))
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01.02.2021 20:21 Відповісти
Дубинский:
- Маамааа!! Включай скорость, дави зеленую шооблууу!!
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01.02.2021 19:52 Відповісти
оно по мажоритарке шло, или по партийным спискам? это чмо только из фракции вылетает? или на этом и депутатсво ублюдка все?
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01.02.2021 19:54 Відповісти
Мажорітарка, місце Бєня купив.
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01.02.2021 20:00 Відповісти
тогда какого оно так возбудилось? дальше будет "служить народу".
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01.02.2021 20:02 Відповісти
А мене воно пече?
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01.02.2021 20:08 Відповісти
Ахлохамія))) то включи замість нього Бойка із ЖОПи) в нього ж ''проукраїнська'' позиція? Нє?
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01.02.2021 20:04 Відповісти
Ось Сашку і нагода приєднатися до шарікова і його партії ППШ (Партія путінських шавок) як того хотів
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01.02.2021 20:06 Відповісти
Коротше кажучи, кагал наклав на Дубінського херем...
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01.02.2021 20:09 Відповісти
Фанатики мене не цікавлять, тому не пишіть мені.
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01.02.2021 20:10 Відповісти
Дивна історія, мудрий й дуже сильний прогнозист Віталій Портніков говорив,говорив, говорив , що весною до влади поставлять сильного премєра, зробивши Вовку посажонним генералом у кріслі презедента. Що захід та сша посадять Вові прі збереженні його президентства або Яценюка або Авакова...
БЄНЯ З КРЕМЛЕМ СПЛАГІАТИЛИ ІДЕЮ ВІТАЛІЯ? Але... у страшному варіантідля України.
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01.02.2021 20:11 Відповісти
То дрібниці. Якщо б за грати, то була би набагато приємніша новина За виключення Дубінського з фракції проголосували 198 депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1603
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01.02.2021 20:12 Відповісти
Новости из мира насекомых
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01.02.2021 20:51 Відповісти
Нічого. Голосами в коаліції БЮТом доберуть. Баба Жуля аж пісяється, щоб прем'єркою бути.
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01.02.2021 21:30 Відповісти
 
 