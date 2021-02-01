За виключення Дубінського з фракції проголосували 198 депутатів, - "слуга народу" Арахамія
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 2 лютого відправить лист із повідомленням на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про виключення народного депутата Олександра Дубінського зі складу фракції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завтра від мене, я щойно підписав, піде лист на ім'я голови Верховної Ради з повідомленням про те, що пан Дубінський як народний депутат припинив участь у діяльності нашої фракції", - сказав Арахамія журналістам після засідання фракції в понеділок.
Він уточнив, що за виключення Дубінського з фракції проголосували 198 членів, проти - 29 і 19 не визначилися. Загалом, зі слів Арахамії, 80,5% членів фракції підтримали рішення за необхідних 70%.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
1 лютого його виключили з фракції.
Будь ласка, зачекайте...
а где закон про "Территориальную оборону", который должны были принять до конца 2020г.?!
- Маамааа!! Включай скорость, дави зеленую шооблууу!!
БЄНЯ З КРЕМЛЕМ СПЛАГІАТИЛИ ІДЕЮ ВІТАЛІЯ? Але... у страшному варіантідля України.