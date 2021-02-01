За виключення Дубінського з фракції проголосували 198 депутатів, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 2 лютого відправить лист із повідомленням на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про виключення народного депутата Олександра Дубінського зі складу фракції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра від мене, я щойно підписав, піде лист на ім'я голови Верховної Ради з повідомленням про те, що пан Дубінський як народний депутат припинив участь у діяльності нашої фракції", - сказав Арахамія журналістам після засідання фракції в понеділок.

Він уточнив, що за виключення Дубінського з фракції проголосували 198 членів, проти - 29 і 19 не визначилися. Загалом, зі слів Арахамії, 80,5% членів фракції підтримали рішення за необхідних 70%.

Читайте також: Усі, хто втручався у вибори в США, мають відповідати за законом. У правоохоронців уже є напрацювання, скоро будуть результати, - Зеленський

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.

Читайте також: Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати