Сомневаюсь, что финансовый комитет или Разумков лишат Дубинского должности заместителя председателя комитета, - Кравчук
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В "Слуге народа" выражают сомнения относительно лишения Александра Дубинского должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Для того, чтобы вынести даже в зал - это должно быть решение комитета. Я сомневаюсь, что комитет примет такое решение. Или председатель Верховной Рады на голосование может вынести - я тоже сомневаюсь", - сказала Кравчук.
Относительно увольнения Дубинского с должности председателя ячейки "Слуги народа" в Киевской области, Кравчук заметила: "Для этого есть другая процедура. Я думаю, что произойдут какие-то сборы партийной областной конференции и дальше можно будет говорить, есть ли количество голосов, чтобы сменить главу ячейки партии в Киевской области".
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.
29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.
1 февраля его исключили из фракции.
Пожалуйста, подождите...
В комитете из 22 членов 15 "слуг". Могли бы исключить, если бы хотели!
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3023
"слуг" в комитете больше 20, большинство. Плюс 2 от Голоса, один от ЕС.
Есть возможность убрать Дубинского про желании.
Сообщники Дубиняры из ОПЗЖ и члены дружественной Бене "Батькивщины" голосов за это не дадут.
Сосни з керівництва "слуг" цього не знають?
Потрібно, щоб депутати з інших фракцій про це згадали.
"У "Слузі народу" висловлюють сумніви щодо позбавлення Олександра Дубінського посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук."
Джерело: https://censor.net/ua/n3245497
Аби відмежуватися від участі влади у Деркачгейті виключення Дубінського мало.
Потрібні кримінальні розслідування можливої шпигунської діяльності угрупування Деркача-Дубінського.
Інакше на Заході будуть вважати, що розслідування немає, бо у Зеленського бояться вийти на самих себе !!
И финансы, и налоги, и таможня. Есть где разгуляться хорошему сыну, который любит маму
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це якийсь сюр, якщо підозрюваний у таких злочинах залишається при цьому заст. голови парламентського комітету з питань бюджету та податків.