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Новости Политика Украины
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ВР (28728) исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413) Кравчук Евгения (361)

Сомневаюсь, что финансовый комитет или Разумков лишат Дубинского должности заместителя председателя комитета, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сомневаюсь, что финансовый комитет или Разумков лишат Дубинского должности заместителя председателя комитета, - Кравчук

В "Слуге народа" выражают сомнения относительно лишения Александра Дубинского должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Для того, чтобы вынести даже в зал - это должно быть решение комитета. Я сомневаюсь, что комитет примет такое решение. Или председатель Верховной Рады на голосование может вынести - я тоже сомневаюсь", - сказала Кравчук.

Относительно увольнения Дубинского с должности председателя ячейки "Слуги народа" в Киевской области, Кравчук заметила: "Для этого есть другая процедура. Я думаю, что произойдут какие-то сборы партийной областной конференции и дальше можно будет говорить, есть ли количество голосов, чтобы сменить главу ячейки партии в Киевской области".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа". ВИДЕО

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте: Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.
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Топ комментарии
+8
Так этот тупой собачий рот любящий анус-пенис Бени и мамалыгу ещё и на этом комитете жировал? Сомневаюсь, что финансовый комитет, или Разумков лишат Дубинского должности заместителя председателя комитета, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8731
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02.02.2021 11:58
+6
- Ваше политическое кредо? - Всегда! (с)
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02.02.2021 11:55
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- Ваше политическое кредо? - Всегда! (с)
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02.02.2021 11:55 Ответить
- Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. (С)
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02.02.2021 11:56 Ответить
а шо сомневаться, все люди все человеки, все кушать хотят
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02.02.2021 11:56 Ответить
да побольше, да повкуснее
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02.02.2021 11:56 Ответить
Да на халяву.
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02.02.2021 11:58 Ответить
- Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. (с)
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02.02.2021 11:57 Ответить
У зелені переляк вже минув.
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02.02.2021 11:56 Ответить
Так этот тупой собачий рот любящий анус-пенис Бени и мамалыгу ещё и на этом комитете жировал? Сомневаюсь, что финансовый комитет, или Разумков лишат Дубинского должности заместителя председателя комитета, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8731
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02.02.2021 11:58 Ответить
він навіть це не припиняв
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02.02.2021 12:03 Ответить
Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1065 Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1760
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02.02.2021 12:21 Ответить
Обязательства перед бородатой бабкой - дороже денег все как всегда. Только тупоголовые, кого вы решили обмануть? Американцев , дурилки зеленые, не обманете.
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02.02.2021 12:01 Ответить
ыыы) Вот и все шо надо знать про "исключение дубинского".
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02.02.2021 12:02 Ответить
Фарс с изганием из фракции. Он продолжает активно влиять на вопросы денежных потоков.

В комитете из 22 членов 15 "слуг". Могли бы исключить, если бы хотели!

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.



http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3023
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02.02.2021 12:03 Ответить
В комитете 34 депутата надо 18 голосов вопрос готовы ли из 18 голосов 15 от СН поддержать его увольнение
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02.02.2021 12:33 Ответить
Да, всего 34. Я посчитала только "руководящий состав"), главу комитета, замов и глав подкомитетов.
"слуг" в комитете больше 20, большинство. Плюс 2 от Голоса, один от ЕС.
Есть возможность убрать Дубинского про желании.

Сообщники Дубиняры из ОПЗЖ и члены дружественной Бене "Батькивщины" голосов за это не дадут.
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02.02.2021 12:45 Ответить
За Регламентом депутат, якого виключили з фракції не може обіймати посад голови або заступника голови комітету ВР.
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02.02.2021 19:11 Ответить
Це було би чудово.
Сосни з керівництва "слуг" цього не знають?
Потрібно, щоб депутати з інших фракцій про це згадали.

"У "Слузі народу" висловлюють сумніви щодо позбавлення Олександра Дубінського посади заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук."

Джерело: https://censor.net/ua/n3245497
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02.02.2021 19:33 Ответить
щось мені підказує, що дідусь Джозеф скоро буде вносити додаткові прізвища зелених мух до санкційного списку, бо вони так нічого й не зрозуміли.
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02.02.2021 12:05 Ответить
Дійсно нічого не зрозуміли .
Аби відмежуватися від участі влади у Деркачгейті виключення Дубінського мало.
Потрібні кримінальні розслідування можливої шпигунської діяльності угрупування Деркача-Дубінського.
Інакше на Заході будуть вважати, що розслідування немає, бо у Зеленського бояться вийти на самих себе !!
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02.02.2021 12:25 Ответить
Пісенька "Про мальчіка Бєню, який любив гроші"

Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1789 Сумніваюся, що фінансовий комітет, або Разумков позбавлять Дубінського посади заступника голови комітету, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7085
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02.02.2021 12:14 Ответить
Однофамилица кравчука во всем, относительно дубины сомневается, видимо тупой соьачий рот умеет нравиться слабым женщинам.
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02.02.2021 12:29 Ответить
Цілодобовий звіздец
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02.02.2021 12:30 Ответить
Как замечательно, когда авантюрист и вор является заместителем председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
И финансы, и налоги, и таможня. Есть где разгуляться хорошему сыну, который любит маму
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02.02.2021 12:58 Ответить
похоже на то, что этот дегенерат за#бал беню дальше некуда и дана команда "фас". полетит он ото всюду.
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02.02.2021 13:05 Ответить
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.Источник: https://censor.net/ru/n3245497

.......................

це якийсь сюр, якщо підозрюваний у таких злочинах залишається при цьому заст. голови парламентського комітету з питань бюджету та податків.
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02.02.2021 13:07 Ответить
Поручить Бенядиктовой возбудить и она возбудится ....Найти судию подешевле и вот вам и решение.
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02.02.2021 13:38 Ответить
 
 