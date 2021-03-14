Рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии, - "Слуга народа"

В связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Так в сообщении партии подтверждается, что члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.

"Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги Народа", - подчеркивается в сообщении.

"Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - отмечено в сообщении пресс-службы "Слуги народа".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского и назначила вместо него Андрея Мотовиловца.

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Напомним, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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