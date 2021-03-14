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Рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии, - "Слуга народа"

Рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии, -

В связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Так в сообщении партии подтверждается, что члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.

"Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги Народа", - подчеркивается в сообщении.

"Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - отмечено в сообщении пресс-службы "Слуги народа".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского и назначила вместо него Андрея Мотовиловца.

Читайте также: Киевская областная организация "Слуги народа" рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя

Напомним, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.

Читайте также: Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа", несмотря на санкции США

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также на Цензор.НЕТ: Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев

Автор: 

Слуга народа (2629) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+18
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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14.03.2021 13:25
+11
Цигєль, цигєль... Айлюлю...
Рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5284
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14.03.2021 13:26
+9
Чарівний пендель свою справу зробить.
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14.03.2021 13:31
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Вчера была поросячья радость дубины, что он вошел в какой-то орган. Но не как дубина, а как руководитель киевской СН.
И тут его сымают с киевской организации. И усе. Никто ни в какой орган не входит. А наоборот кого-то уже дрючат органом...
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14.03.2021 14:44 Ответить
не руководитель киевской, а именно "в руководство ВСЕЙ СН", поставив его руководителем всеми "громадами сн"
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14.03.2021 15:04 Ответить
С сайта СН:
"Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію «Слуги Народу».
Також у зв'язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії."
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14.03.2021 18:01 Ответить
ржака в том, что вчера вислюк оманський ЛИЧНО включил дубинского в руководство слугами урода))
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14.03.2021 15:03 Ответить
Так тут всё очевидно. Тупинский известный бенькин холуй и зелох не может так просто взять и пойти против.)
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14.03.2021 15:55 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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14.03.2021 13:25 Ответить
Цигєль, цигєль... Айлюлю...
Рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5284
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14.03.2021 13:26 Ответить
долго ві шото рассматриваете ))) мабуть есть на шо посмотреть )))) (*****))))
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14.03.2021 13:29 Ответить
Быстро он свою карьеру заматерил.
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14.03.2021 13:30 Ответить
Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа", несмотря на санкции США.https://censor.net/ru/news/3253154/dubinskiyi_izbran_v_rukovodstvo_partii_sluga_naroda_nesmotrya_na_sanktsii_ssha
А одобрят ли исключение Дубинского руководство СН?
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14.03.2021 13:30 Ответить
Чарівний пендель свою справу зробить.
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14.03.2021 13:31 Ответить
І чого ж ніхто з порохоботів не читає текст

Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.
Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.Источник: https://censor.net/ru/n3253154

Дубинський туди увійшов за ПОСАДОЮ голови київського обласного осередка, а не був обраний.

Буде виключення з партії не буде мати посади.
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14.03.2021 13:58 Ответить
Ухаді, какацап.
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14.03.2021 14:01 Ответить
Ти мені дозволяєшь? Ну дякую, але я як вічлива людина тільки після вас.
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14.03.2021 14:18 Ответить
Бубочко отримав пенделя. Всі діла.
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14.03.2021 13:30 Ответить
Будет внефракционным получать долю свою от мародёрства Украины мафией Коломойского. В накладе Ду
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14.03.2021 13:32 Ответить
Дубинский не останется.
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14.03.2021 13:35 Ответить
Дайте этому потному иврею по бамперу и наплюйте ему в помойный в рот
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14.03.2021 13:33 Ответить
Сейчас кое кто начнёт возводить дубинского в ранг страдальца и борца со слугами.
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14.03.2021 13:34 Ответить
Позвоните Игорю Валерьевичу. Если разрешит, исключайте нахрен!
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14.03.2021 13:35 Ответить
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14.03.2021 14:09 Ответить
нууууу, ще трішечки... лиш струснути, і посиплються шмарклі як перестиглі груші
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14.03.2021 13:35 Ответить
а как бы его еще и из депутатов выгнать?
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14.03.2021 13:36 Ответить
вигнання собачого анусу
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14.03.2021 13:36 Ответить
Партия «Европейская солидарность» считает, что студия «Квартал 95» должна вернуть деньги, которые получала от бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку его в США признали коррупционером. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте «Европейской солидарности».

«Санкции США против Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером, а его средства - грязными. Поэтому пора переходить от общих фраз о «деолигархизации» к конкретным уголовным делам и подозрениям олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции», - говорится в заявлении партии «ЕС».

Политсила считает, что правоохранители должны провести расследование о выплатах «структурам Зеленского» и начать процедуру возвращения таких средств в бюджет Украины.
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14.03.2021 13:40 Ответить
кто может отчетливо разъяснить, дубинеску, это смрадный мусор, или это кловун?
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14.03.2021 13:50 Ответить
От що Байден животворящій робить!
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14.03.2021 13:53 Ответить
Альо, современные "корреспонденты новостей" с новостями из "Инета". зачем ежедневно, ежечастно, ежеминутно писать об этом индивидууме и постоянно выставлять его фото в "свои" писульки.

Если "корр-джинса" прекрат писать в СМИ об этом индивидууме, то он сразу исчезнет вообще из "украинских" СМИ и украинцы о нем просто забудут через 1 день, що колись був такий на українському ТВ та в СМІ українського "Інет".
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14.03.2021 13:58 Ответить
шо опять ???
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14.03.2021 14:05 Ответить
А як же оце: https://censor.net/ru/news/3253154/dubinskiyi_izbran_v_rukovodstvo_partii_sluga_naroda_nesmotrya_na_sanktsii_sshahttps://censor.net/ru/n3253217?????
Вони там що - повні неадеквати взагалі? Чи паніка настала?
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14.03.2021 14:12 Ответить
Маразм крепчает 95 квартал жжет А говорили что только на рассеи дураков на 100 лет вперед припасено))))
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14.03.2021 14:17 Ответить
"Свержение Дубинского" - нова серія 5-го сезону серіалу "Слуга народу": Дубинський проводить свою позачергову (екстрену) конференцію і її рішення публікує на своїй сторінці у https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/4044597595591768 Facebook , та визнає, що у партії аферисти й шахраї, якими оточив себе Зеленський.

1) строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений Устава партии, принятых на съезде политической партии «Слуга народа» 13 марта 2021 року и продолжение системных провокаций против главы Киевской областной организации А.Дубинского;
2) о выражении безусловного доверия главе Киевской областной организации А.Дубинскому;
3) об избрании нового состава политсовета и главы Киевской областной организации. Главой Киевской областной организации избран А.Дубинский. Также избран политсовет организации в том же составе;
3) поручить главе и политсовету Киевской облорганизации предпринять все необходимые законные действия для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и Президента, который окружил себя аферистами и мошенниками.
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14.03.2021 14:59 Ответить
Коментарі під постом Дубигського у https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/4044597595591768 Facebook

Bond Alex: Это предсказуемый конец.Вы же не Коломойский все же,а всего лишь его "шестёрка "

Юлія Олександрвна: Бугагашечки 😂 так топил за зелю, так старался 👏🤣
Отработанный материал выкидывают 😊

https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/100002169070621?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQ0NTk3NTk1NTkxNzY4XzQwNDQ2MjQxNjIyNTU3Nzg%3D Алексей Карамазов саша, у всех предателей и подружек Коломойского один конец

Махно Володимир: Дубина! И ведет себя как дубина! не пара ли тебе на святую землю в Израиль выехать! вернутся восвояси!

Oleg Novak: Не страшно. Создавайте новую партию "ДуШа : Дубинского-Шария" . Галантерейщик и кардинал - это сила ! (с)
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BD/100012813091210?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQ0NTk3NTk1NTkxNzY4XzQwNDQ2NjU0MTIyNTE2NTM%3D Андрей Штукун Oleg Novak Дело в том, что Шарию не нужен Дубинский) Его подход: СДД - сожрите друг друга )
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14.03.2021 15:08 Ответить
да ну нах.
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14.03.2021 15:25 Ответить
Продовжу вашу думку:таке лайно як дупінський потрібний в стані антиукраїнских сил. Вангую :якщо його бортануть з зешобли то він буде опзежоповцях або замайбахах.
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14.03.2021 15:38 Ответить
гавнюки позелененые
вчера был последний съезд
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14.03.2021 15:40 Ответить
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
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14.03.2021 16:02 Ответить
Оце кроки,оце кроки тупєньких шісток кремлівської мафії в Україні (ото ж хочуть дурити весь світ,блєфувати перед Заходом і США)....гроші вам вже не дадуть,заробітчани (дійсні інвестори України) вже не везуть ( всякі ***** тільки вивозять в офшори)бідна мАНЯ вже стерлась на брехні (шкода маєтки в США,стоматологічні клініки діток) .... ото бідненька працює з обрусєвшм арою лаврушкою ....а кремлівська мафія не дасть користуватись на повну напрацьованим кривдою...піде нах на росскрєпи ...і тут ще й румун перестарався....
Українці,не будьте наївними:Україною править чечено-кремлівська мафія (а вибори,реформи,ін. -є блєф злодіїв і шахраїв-гра така) а таких румунів ("мужиків")на русі багато....
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15.03.2021 06:42 Ответить
 
 