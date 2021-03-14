Рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии, - "Слуга народа"
В связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии "Слуга народа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
Так в сообщении партии подтверждается, что члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.
"Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги Народа", - подчеркивается в сообщении.
"Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - отмечено в сообщении пресс-службы "Слуги народа".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского и назначила вместо него Андрея Мотовиловца.
Напомним, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.
На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Также на Цензор.НЕТ: Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев
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И тут его сымают с киевской организации. И усе. Никто ни в какой орган не входит. А наоборот кого-то уже дрючат органом...
"Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію «Слуги Народу».
Також у зв'язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії."
А одобрят ли исключение Дубинского руководство СН?
Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.
Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.Источник: https://censor.net/ru/n3253154
Дубинський туди увійшов за ПОСАДОЮ голови київського обласного осередка, а не був обраний.
Буде виключення з партії не буде мати посади.
«Санкции США против Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером, а его средства - грязными. Поэтому пора переходить от общих фраз о «деолигархизации» к конкретным уголовным делам и подозрениям олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции», - говорится в заявлении партии «ЕС».
Политсила считает, что правоохранители должны провести расследование о выплатах «структурам Зеленского» и начать процедуру возвращения таких средств в бюджет Украины.
Если "корр-джинса" прекрат писать в СМИ об этом индивидууме, то он сразу исчезнет вообще из "украинских" СМИ и украинцы о нем просто забудут через 1 день, що колись був такий на українському ТВ та в СМІ українського "Інет".
Вони там що - повні неадеквати взагалі? Чи паніка настала?
1) строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений Устава партии, принятых на съезде политической партии «Слуга народа» 13 марта 2021 року и продолжение системных провокаций против главы Киевской областной организации А.Дубинского;
2) о выражении безусловного доверия главе Киевской областной организации А.Дубинскому;
3) об избрании нового состава политсовета и главы Киевской областной организации. Главой Киевской областной организации избран А.Дубинский. Также избран политсовет организации в том же составе;
3) поручить главе и политсовету Киевской облорганизации предпринять все необходимые законные действия для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и Президента, который окружил себя аферистами и мошенниками.
Bond Alex: Это предсказуемый конец.Вы же не Коломойский все же,а всего лишь его "шестёрка "
Юлія Олександрвна: Бугагашечки 😂 так топил за зелю, так старался 👏🤣
Отработанный материал выкидывают 😊
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/100002169070621?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQ0NTk3NTk1NTkxNzY4XzQwNDQ2MjQxNjIyNTU3Nzg%3D Алексей Карамазов саша, у всех предателей и подружек Коломойского один конец
Махно Володимир: Дубина! И ведет себя как дубина! не пара ли тебе на святую землю в Израиль выехать! вернутся восвояси!
Oleg Novak: Не страшно. Создавайте новую партию "ДуШа : Дубинского-Шария" . Галантерейщик и кардинал - это сила ! (с)
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BD/100012813091210?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQ0NTk3NTk1NTkxNzY4XzQwNDQ2NjU0MTIyNTE2NTM%3D Андрей Штукун Oleg Novak Дело в том, что Шарию не нужен Дубинский) Его подход: СДД - сожрите друг друга )
вчера был последний съезд
Українці,не будьте наївними:Україною править чечено-кремлівська мафія (а вибори,реформи,ін. -є блєф злодіїв і шахраїв-гра така) а таких румунів ("мужиків")на русі багато....