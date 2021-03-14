Розглядається питання про виключення Дубінського з членів партії, - "Слуга народу"
У зв'язку з діями, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання членом партії статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського з членів партії "Слуга народу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".
Зокрема, в повідомленні партії підтверджується, що члени Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу" на позачерговій конференції обрали головою народного депутата Андрія Мотовиловця замість Олександра Дубінського.
"Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги народу", - підкреслюється в повідомленні.
"Також у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії", - зазначено в повідомленні пресслужби "Слуги народу".
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубинського і призначила замість нього Андрія Мотовиловця.
Нагадаємо, у суботу, 13 березня, відбувся 11-й позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". На ньому, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
На з'їзді члени партії внесли зміни до статуту та утворили два керівні органи: Політичну раду партії та Національну раду громад.
Як повідомлялося, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
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И тут его сымают с киевской организации. И усе. Никто ни в какой орган не входит. А наоборот кого-то уже дрючат органом...
"Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію «Слуги Народу».
Також у зв'язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії."
А одобрят ли исключение Дубинского руководство СН?
Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.
Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.Источник: https://censor.net/ru/n3253154
Дубинський туди увійшов за ПОСАДОЮ голови київського обласного осередка, а не був обраний.
Буде виключення з партії не буде мати посади.
«Санкции США против Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером, а его средства - грязными. Поэтому пора переходить от общих фраз о «деолигархизации» к конкретным уголовным делам и подозрениям олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции», - говорится в заявлении партии «ЕС».
Политсила считает, что правоохранители должны провести расследование о выплатах «структурам Зеленского» и начать процедуру возвращения таких средств в бюджет Украины.
Если "корр-джинса" прекрат писать в СМИ об этом индивидууме, то он сразу исчезнет вообще из "украинских" СМИ и украинцы о нем просто забудут через 1 день, що колись був такий на українському ТВ та в СМІ українського "Інет".
Вони там що - повні неадеквати взагалі? Чи паніка настала?
1) строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений Устава партии, принятых на съезде политической партии «Слуга народа» 13 марта 2021 року и продолжение системных провокаций против главы Киевской областной организации А.Дубинского;
2) о выражении безусловного доверия главе Киевской областной организации А.Дубинскому;
3) об избрании нового состава политсовета и главы Киевской областной организации. Главой Киевской областной организации избран А.Дубинский. Также избран политсовет организации в том же составе;
3) поручить главе и политсовету Киевской облорганизации предпринять все необходимые законные действия для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и Президента, который окружил себя аферистами и мошенниками.
Bond Alex: Это предсказуемый конец.Вы же не Коломойский все же,а всего лишь его "шестёрка "
Юлія Олександрвна: Бугагашечки 😂 так топил за зелю, так старался 👏🤣
Отработанный материал выкидывают 😊
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/100002169070621?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQ0NTk3NTk1NTkxNzY4XzQwNDQ2MjQxNjIyNTU3Nzg%3D Алексей Карамазов саша, у всех предателей и подружек Коломойского один конец
Махно Володимир: Дубина! И ведет себя как дубина! не пара ли тебе на святую землю в Израиль выехать! вернутся восвояси!
Oleg Novak: Не страшно. Создавайте новую партию "ДуШа : Дубинского-Шария" . Галантерейщик и кардинал - это сила ! (с)
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BD/100012813091210?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQ0NTk3NTk1NTkxNzY4XzQwNDQ2NjU0MTIyNTE2NTM%3D Андрей Штукун Oleg Novak Дело в том, что Шарию не нужен Дубинский) Его подход: СДД - сожрите друг друга )
вчера был последний съезд
Українці,не будьте наївними:Україною править чечено-кремлівська мафія (а вибори,реформи,ін. -є блєф злодіїв і шахраїв-гра така) а таких румунів ("мужиків")на русі багато....