Розглядається питання про виключення Дубінського з членів партії, - "Слуга народу"

У зв'язку з діями, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання членом партії статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського з членів партії "Слуга народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

Зокрема, в повідомленні партії підтверджується, що члени Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу" на позачерговій конференції обрали головою народного депутата Андрія Мотовиловця замість Олександра Дубінського.

"Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги народу", - підкреслюється в повідомленні.

"Також у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії", - зазначено в повідомленні пресслужби "Слуги народу".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубинського і призначила замість нього Андрія Мотовиловця.

Читайте також: Київська обласна парторганізація "Слуги народу" 14 березня розгляне питання перебування Дубінського на посаді керівника

Нагадаємо, у суботу, 13 березня, відбувся 11-й позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". На ньому, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На з'їзді члени партії внесли зміни до статуту та утворили два керівні органи: Політичну раду партії та Національну раду громад.

Читайте також: Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США

Як повідомлялося, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Читайте також: Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв