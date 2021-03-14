УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3977 відвідувачів онлайн
Новини
5 449 45

Розглядається питання про виключення Дубінського з членів партії, - "Слуга народу"

Розглядається питання про виключення Дубінського з членів партії, -

У зв'язку з діями, які можуть трактуватися як невизнання статуту партії і невиконання членом партії статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського з членів партії "Слуга народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

Зокрема, в повідомленні партії підтверджується, що члени Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу" на позачерговій конференції обрали головою народного депутата Андрія Мотовиловця замість Олександра Дубінського.

"Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію "Слуги народу", - підкреслюється в повідомленні.

"Також у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії", - зазначено в повідомленні пресслужби "Слуги народу".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Київська обласна організація партії "Слуга народу" скинула свого керівника Олександра Дубинського і призначила замість нього Андрія Мотовиловця.

Читайте також: Київська обласна парторганізація "Слуги народу" 14 березня розгляне питання перебування Дубінського на посаді керівника

Нагадаємо, у суботу, 13 березня, відбувся 11-й позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". На ньому, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На з'їзді члени партії внесли зміни до статуту та утворили два керівні органи: Політичну раду партії та Національну раду громад.

Читайте також: Дубінського обрано до керівництва партії "Слуга народу" попри санкції США

Як повідомлялося, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Читайте також: Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

Слуга народу (2811) Дубінський Олександр (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
показати весь коментар
14.03.2021 13:25
+11
Цигєль, цигєль... Айлюлю...
Рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5284
показати весь коментар
14.03.2021 13:26
+9
Чарівний пендель свою справу зробить.
показати весь коментар
14.03.2021 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчера была поросячья радость дубины, что он вошел в какой-то орган. Но не как дубина, а как руководитель киевской СН.
И тут его сымают с киевской организации. И усе. Никто ни в какой орган не входит. А наоборот кого-то уже дрючат органом...
показати весь коментар
14.03.2021 14:44 Відповісти
не руководитель киевской, а именно "в руководство ВСЕЙ СН", поставив его руководителем всеми "громадами сн"
показати весь коментар
14.03.2021 15:04 Відповісти
С сайта СН:
"Члени осередку вважають, що до створеної Національної ради громад не може входити Олександр Дубінський, який раніше очолював Київську обласну організацію «Слуги Народу».
Також у зв'язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії."
показати весь коментар
14.03.2021 18:01 Відповісти
ржака в том, что вчера вислюк оманський ЛИЧНО включил дубинского в руководство слугами урода))
показати весь коментар
14.03.2021 15:03 Відповісти
Так тут всё очевидно. Тупинский известный бенькин холуй и зелох не может так просто взять и пойти против.)
показати весь коментар
14.03.2021 15:55 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
показати весь коментар
14.03.2021 13:25 Відповісти
Цигєль, цигєль... Айлюлю...
Рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5284
показати весь коментар
14.03.2021 13:26 Відповісти
долго ві шото рассматриваете ))) мабуть есть на шо посмотреть )))) (*****))))
показати весь коментар
14.03.2021 13:29 Відповісти
Быстро он свою карьеру заматерил.
показати весь коментар
14.03.2021 13:30 Відповісти
Дубинский избран в руководство партии "Слуга народа", несмотря на санкции США.https://censor.net/ru/news/3253154/dubinskiyi_izbran_v_rukovodstvo_partii_sluga_naroda_nesmotrya_na_sanktsii_ssha
А одобрят ли исключение Дубинского руководство СН?
показати весь коментар
14.03.2021 13:30 Відповісти
Чарівний пендель свою справу зробить.
показати весь коментар
14.03.2021 13:31 Відповісти
І чого ж ніхто з порохоботів не читає текст

Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.
Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожской городской - Юрий Корявченков.Источник: https://censor.net/ru/n3253154

Дубинський туди увійшов за ПОСАДОЮ голови київського обласного осередка, а не був обраний.

Буде виключення з партії не буде мати посади.
показати весь коментар
14.03.2021 13:58 Відповісти
Ухаді, какацап.
показати весь коментар
14.03.2021 14:01 Відповісти
Ти мені дозволяєшь? Ну дякую, але я як вічлива людина тільки після вас.
показати весь коментар
14.03.2021 14:18 Відповісти
Бубочко отримав пенделя. Всі діла.
показати весь коментар
14.03.2021 13:30 Відповісти
Будет внефракционным получать долю свою от мародёрства Украины мафией Коломойского. В накладе Ду
показати весь коментар
14.03.2021 13:32 Відповісти
Дубинский не останется.
показати весь коментар
14.03.2021 13:35 Відповісти
Дайте этому потному иврею по бамперу и наплюйте ему в помойный в рот
показати весь коментар
14.03.2021 13:33 Відповісти
Сейчас кое кто начнёт возводить дубинского в ранг страдальца и борца со слугами.
показати весь коментар
14.03.2021 13:34 Відповісти
Позвоните Игорю Валерьевичу. Если разрешит, исключайте нахрен!
показати весь коментар
14.03.2021 13:35 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2021 14:09 Відповісти
нууууу, ще трішечки... лиш струснути, і посиплються шмарклі як перестиглі груші
показати весь коментар
14.03.2021 13:35 Відповісти
а как бы его еще и из депутатов выгнать?
показати весь коментар
14.03.2021 13:36 Відповісти
вигнання собачого анусу
показати весь коментар
14.03.2021 13:36 Відповісти
Партия «Европейская солидарность» считает, что студия «Квартал 95» должна вернуть деньги, которые получала от бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку его в США признали коррупционером. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте «Европейской солидарности».

«Санкции США против Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером, а его средства - грязными. Поэтому пора переходить от общих фраз о «деолигархизации» к конкретным уголовным делам и подозрениям олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции», - говорится в заявлении партии «ЕС».

Политсила считает, что правоохранители должны провести расследование о выплатах «структурам Зеленского» и начать процедуру возвращения таких средств в бюджет Украины.
показати весь коментар
14.03.2021 13:40 Відповісти
кто может отчетливо разъяснить, дубинеску, это смрадный мусор, или это кловун?
показати весь коментар
14.03.2021 13:50 Відповісти
От що Байден животворящій робить!
показати весь коментар
14.03.2021 13:53 Відповісти
Альо, современные "корреспонденты новостей" с новостями из "Инета". зачем ежедневно, ежечастно, ежеминутно писать об этом индивидууме и постоянно выставлять его фото в "свои" писульки.

Если "корр-джинса" прекрат писать в СМИ об этом индивидууме, то он сразу исчезнет вообще из "украинских" СМИ и украинцы о нем просто забудут через 1 день, що колись був такий на українському ТВ та в СМІ українського "Інет".
показати весь коментар
14.03.2021 13:58 Відповісти
шо опять ???
показати весь коментар
14.03.2021 14:05 Відповісти
А як же оце: https://censor.net/ru/news/3253154/dubinskiyi_izbran_v_rukovodstvo_partii_sluga_naroda_nesmotrya_na_sanktsii_sshahttps://censor.net/ru/n3253217?????
Вони там що - повні неадеквати взагалі? Чи паніка настала?
показати весь коментар
14.03.2021 14:12 Відповісти
Маразм крепчает 95 квартал жжет А говорили что только на рассеи дураков на 100 лет вперед припасено))))
показати весь коментар
14.03.2021 14:17 Відповісти
"Свержение Дубинского" - нова серія 5-го сезону серіалу "Слуга народу": Дубинський проводить свою позачергову (екстрену) конференцію і її рішення публікує на своїй сторінці у https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/4044597595591768 Facebook , та визнає, що у партії аферисти й шахраї, якими оточив себе Зеленський.

1) строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений Устава партии, принятых на съезде политической партии «Слуга народа» 13 марта 2021 року и продолжение системных провокаций против главы Киевской областной организации А.Дубинского;
2) о выражении безусловного доверия главе Киевской областной организации А.Дубинскому;
3) об избрании нового состава политсовета и главы Киевской областной организации. Главой Киевской областной организации избран А.Дубинский. Также избран политсовет организации в том же составе;
3) поручить главе и политсовету Киевской облорганизации предпринять все необходимые законные действия для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и Президента, который окружил себя аферистами и мошенниками.
показати весь коментар
14.03.2021 14:59 Відповісти
Коментарі під постом Дубигського у https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/4044597595591768 Facebook

Bond Alex: Это предсказуемый конец.Вы же не Коломойский все же,а всего лишь его "шестёрка "

Юлія Олександрвна: Бугагашечки 😂 так топил за зелю, так старался 👏🤣
Отработанный материал выкидывают 😊

https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/100002169070621?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQ0NTk3NTk1NTkxNzY4XzQwNDQ2MjQxNjIyNTU3Nzg%3D Алексей Карамазов саша, у всех предателей и подружек Коломойского один конец

Махно Володимир: Дубина! И ведет себя как дубина! не пара ли тебе на святую землю в Израиль выехать! вернутся восвояси!

Oleg Novak: Не страшно. Создавайте новую партию "ДуШа : Дубинского-Шария" . Галантерейщик и кардинал - это сила ! (с)
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BD/100012813091210?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQ0NTk3NTk1NTkxNzY4XzQwNDQ2NjU0MTIyNTE2NTM%3D Андрей Штукун Oleg Novak Дело в том, что Шарию не нужен Дубинский) Его подход: СДД - сожрите друг друга )
показати весь коментар
14.03.2021 15:08 Відповісти
да ну нах.
показати весь коментар
14.03.2021 15:25 Відповісти
Продовжу вашу думку:таке лайно як дупінський потрібний в стані антиукраїнских сил. Вангую :якщо його бортануть з зешобли то він буде опзежоповцях або замайбахах.
показати весь коментар
14.03.2021 15:38 Відповісти
гавнюки позелененые
вчера был последний съезд
показати весь коментар
14.03.2021 15:40 Відповісти
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
показати весь коментар
14.03.2021 16:02 Відповісти
Оце кроки,оце кроки тупєньких шісток кремлівської мафії в Україні (ото ж хочуть дурити весь світ,блєфувати перед Заходом і США)....гроші вам вже не дадуть,заробітчани (дійсні інвестори України) вже не везуть ( всякі ***** тільки вивозять в офшори)бідна мАНЯ вже стерлась на брехні (шкода маєтки в США,стоматологічні клініки діток) .... ото бідненька працює з обрусєвшм арою лаврушкою ....а кремлівська мафія не дасть користуватись на повну напрацьованим кривдою...піде нах на росскрєпи ...і тут ще й румун перестарався....
Українці,не будьте наївними:Україною править чечено-кремлівська мафія (а вибори,реформи,ін. -є блєф злодіїв і шахраїв-гра така) а таких румунів ("мужиків")на русі багато....
показати весь коментар
15.03.2021 06:42 Відповісти
 
 