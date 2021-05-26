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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске

Международная организация гражданской авиации должна выяснить, кто из пассажиров остался в Минске после принудительной посадки самолета Raynair в минувшее воскресенье, 23 мая.

Об этом заявил в среду в Берлине представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Важно, чтобы ІСАО расследовала это дело срочно и тщательно. Один из вопросов, который следует уточнить: кто были те, кто не продолжил путешествие из Минска в Вильнюс, когда это было возможно снова для всех, кроме господина Протасевича и госпожа Сапеги", - сказал Зайберт.

Читайте: Белорусский самолет из-за ограничений не смог долететь до Барселоны - пилот вернулся в Минск. КАРТА

Представитель правительства также отметил, что "канцлер решительно осуждает отвратительную манеру белорусских правителей публично показывать заключенных с так называемыми признаниями, скрывая следы избиения или жестокого обращения".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Также читайте: Агентство авиабезопасности ЕС советует авиакомпаниям обходить Беларусь из-за сомнений в способности оказывать безопасные аэронавигационные услуги

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Кроме Романа Протасевича, с рейса сняли его девушку по имени София Сапега, гражданку России. Также, по данным властей Литвы, в Минске рейс покинули еще 3 пассажиров, кто они - неизвестно.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту самолета были "сотрудники КГБ"и назвал случившееся "государственным угоном самолета, государственным пиратством".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 2028.
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26.05.2021 23:38
+10
Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске - Цензор.НЕТ 9674
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26.05.2021 23:19
+9
Пертов и Боширов.
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26.05.2021 23:11
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ойц, потєря контроля..?
Микола Бульба@SantaNikol 56 мин

Справка: Секретарь райкома комсомола по пропаганде (1986-1989) Ангела Меркель (Каснер) с 1968 года регулярно посещала СССР (Москва, Ленинград, Донецк, Сочи), где была успешно завербована КГБ и прошла агентурную подготовку. Это одна из самых удачных вербовок КГБ СССР.
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26.05.2021 23:10 Ответить
https://defence-line.org/2021/05/chem-vazhny-dlya-ukrainy-budushhie-vybory-v-bundestag-chast-1/

Имея возможность сравнивать методы и действия деструктивной персональной пропаганды в Украине и в Германии, поражает практическая схожесть приемов использовавшихся и использующихся для дискредитации Меркель и дискредитации Порошенко. Те же 40/60, та же «гнилая селедка», те же ложные ярлыки, вбитые до стереотипа. Причем негативная типизация Меркель началась давно, вскоре после ее первой встречи с Путиным и, видимо, по его личному указанию. Адресатами этой довольно успешной пропаганды являются не только жители Российской Федерации, но и все обитатели постсоветского пространства, включая жителей Украины и наших бывших соотечественников, живущих на Западе, особенно в Германии. После истории с уничтожением социального имиджа Ющенко и Порошенко нас это, по идее, удивлять не должно. И все таки, иногда бывает до слез обидно читать, что о ней пишут некоторые очень разумные люди в Украине, мнением которых во многих других вопросах я очень дорожу.
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27.05.2021 10:53 Ответить
Пертов и Боширов.
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26.05.2021 23:11 Ответить
Не они, но из ихней команды, фамилии другие.
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26.05.2021 23:15 Ответить
2 Баширова и 2 Петрова - шпилеры рас-черенковались Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске - Цензор.НЕТ 5015
а иначе они никак .....
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26.05.2021 23:16 Ответить
Четверо же, так что - Петров, Баширов, Мишкин и Чепига Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске - Цензор.НЕТ 829
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26.05.2021 23:19 Ответить
єрофеєв та александров...
ми раді, що, нарешті, питання підняте нами 3 дні тому нарешті дійшло...
невже, схаменулись там, ті?
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27.05.2021 05:30 Ответить
Да нет, эти из другой оперы, эти заблуждальцы, а те шпили-вили. Это две большие разницы Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 6014
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27.05.2021 10:41 Ответить
вони розвідники з тольятті...там потужна розвідшкола, яка, як видно по назві,зосереджувалась на середземноморському напрямі...аппеніни, балкани, піренеї...
літак летів з афін
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27.05.2021 11:06 Ответить
Мышкины и Чепыги.
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27.05.2021 04:57 Ответить
хороший вопрос..еще бы ответили в какой точке над беларусью, летуны получили сигнал о бимбе...
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26.05.2021 23:16 Ответить
Авиакомпания это знает по спискам севших на борт и сошедших. Другой вопрос, что фио там будут липовые...
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26.05.2021 23:18 Ответить
Dolzi bit kameri ************ aeroporte Afin.Najdut kto takiije,mozet i teper uze znajet no ne govorit sledovateli.
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26.05.2021 23:24 Ответить
ФІО - липовые, лица - березовые...
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26.05.2021 23:24 Ответить
Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске - Цензор.НЕТ 9674
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26.05.2021 23:19 Ответить
А сынок мой Анатолик - боже мой.
Вырастает алкоголик - боже мой.
Деньги тянет пылесосом - боже мой.
На отца грозит доносом - ой-ой-ой
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27.05.2021 11:09 Ответить
Бимба у террористов и истребитель,- две вещи несовместные...
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26.05.2021 23:21 Ответить
Волочащийся парашют - еще не улика...😀
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26.05.2021 23:27 Ответить
Имитация имитации обеспокоенности.
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26.05.2021 23:23 Ответить
Вышли те, которые бомбу везли... повезли ее назад, на склад КГБ.
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26.05.2021 23:34 Ответить
Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 2028.
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26.05.2021 23:38 Ответить
Корчат дуру, идиоты!
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26.05.2021 23:41 Ответить
Озабоченные
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26.05.2021 23:42 Ответить
Прям все Германия хочет. Кто знает, когда Меркель свалит так, что б ее не было слышно вообще?
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26.05.2021 23:47 Ответить
"Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске"

Щось мені підказує, що від відповіді на це питання буде залежати майбутнє "северный поток 2"
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26.05.2021 23:51 Ответить
Не будет. Максимум - глубокая обеспокоенность.
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27.05.2021 00:33 Ответить
Ну Меркель і так з арабськими "біженцями", плюс дружба з мордором дуже сильно підставила свою партію (читай гарантувала втрату більшості на майбутніх виборах).

Якщо виясниться що росіяни, які зійшли це працівники ГРУ чи російського посольства, то це вже може бути забагато навіть для неї.
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27.05.2021 00:47 Ответить
Пока Германия сильно обеспокаивается,главное немецким чиновникам во время выдавать все разрешение на строительство Северного Потока
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27.05.2021 06:28 Ответить
Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске
 =не остались а арестовались Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 5105
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27.05.2021 06:39 Ответить
К чему такая спешка? Могли бы еще годик подождать!
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27.05.2021 07:56 Ответить
"Вияснялка" вже "виясняє"!!!
Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 8558
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27.05.2021 08:16 Ответить
Это были, Иванов, Петров и Сидоров, к гадалке не ходи.
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27.05.2021 11:01 Ответить
 
 