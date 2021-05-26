Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Международная организация гражданской авиации должна выяснить, кто из пассажиров остался в Минске после принудительной посадки самолета Raynair в минувшее воскресенье, 23 мая.
Об этом заявил в среду в Берлине представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Важно, чтобы ІСАО расследовала это дело срочно и тщательно. Один из вопросов, который следует уточнить: кто были те, кто не продолжил путешествие из Минска в Вильнюс, когда это было возможно снова для всех, кроме господина Протасевича и госпожа Сапеги", - сказал Зайберт.
Представитель правительства также отметил, что "канцлер решительно осуждает отвратительную манеру белорусских правителей публично показывать заключенных с так называемыми признаниями, скрывая следы избиения или жестокого обращения".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Кроме Романа Протасевича, с рейса сняли его девушку по имени София Сапега, гражданку России. Также, по данным властей Литвы, в Минске рейс покинули еще 3 пассажиров, кто они - неизвестно.
Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту самолета были "сотрудники КГБ"и назвал случившееся "государственным угоном самолета, государственным пиратством".
Пожалуйста, подождите...
ойц, потєря контроля..?
Микола Бульба@SantaNikol 56 мин
Справка: Секретарь райкома комсомола по пропаганде (1986-1989) Ангела Меркель (Каснер) с 1968 года регулярно посещала СССР (Москва, Ленинград, Донецк, Сочи), где была успешно завербована КГБ и прошла агентурную подготовку. Это одна из самых удачных вербовок КГБ СССР.
Имея возможность сравнивать методы и действия деструктивной персональной пропаганды в Украине и в Германии, поражает практическая схожесть приемов использовавшихся и использующихся для дискредитации Меркель и дискредитации Порошенко. Те же 40/60, та же «гнилая селедка», те же ложные ярлыки, вбитые до стереотипа. Причем негативная типизация Меркель началась давно, вскоре после ее первой встречи с Путиным и, видимо, по его личному указанию. Адресатами этой довольно успешной пропаганды являются не только жители Российской Федерации, но и все обитатели постсоветского пространства, включая жителей Украины и наших бывших соотечественников, живущих на Западе, особенно в Германии. После истории с уничтожением социального имиджа Ющенко и Порошенко нас это, по идее, удивлять не должно. И все таки, иногда бывает до слез обидно читать, что о ней пишут некоторые очень разумные люди в Украине, мнением которых во многих других вопросах я очень дорожу.
а иначе они никак .....
ми раді, що, нарешті, питання підняте нами 3 дні тому нарешті дійшло...
невже, схаменулись там, ті?
літак летів з афін
Вырастает алкоголик - боже мой.
Деньги тянет пылесосом - боже мой.
На отца грозит доносом - ой-ой-ой
Щось мені підказує, що від відповіді на це питання буде залежати майбутнє "северный поток 2"
Якщо виясниться що росіяни, які зійшли це працівники ГРУ чи російського посольства, то це вже може бути забагато навіть для неї.
=не остались а арестовались